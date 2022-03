Handball: HC Erlangen empfängt Frisch Auf! Göppingen

Nach der Länderspielpause ist der HC Erlangen am kommenden Donnerstag wieder in der „stärksten Liga der Welt“ gefordert. Zu Gast in der ARENA NÜRNBERGER Versicherung ist der Tabellensiebte FRISCH AUF! Göppingen. Tickets für die Begegnung des 25. Spieltags sind an der Abendkasse und im Online-Shop erhältlich. Spielbeginn ist um 19:05 Uhr.

Nach der hauchdünnen Niederlage gegen Hamburg sind die Erlanger Bundesligahandballer bis in die Haarspitzen motiviert und wollen alles daran setzen, die nächsten Punkte in der LIQUI MOLY HBL in Mittelfranken zu behalten. Die zurückliegende Länderspielpause, bei der Kreisläufer Tim Zechel ein erfolgreiches Debüt bei der deutschen Nationalmannschaft feierte, hat Raúl Alonso genutzt, um sein Team akribisch auf die nächste Herausforderung am Donnerstag vorzubereiten.

Erlangen setzt auf seine Heimspielstärke

„FRISCH AUF! Göppingen ist eine Mannschaft, die in der Breite hohe Qualität hat. Sie verfügen über gute Spieler auf allen Positionen und sind sowohl aus dem Rückraum mit Heymann, Kneule und Smarason, aber auch über die Außenpositionen und vor allem am Kreis mit Kozina sehr gefährlich. Wir bereiten uns auf eine herausfordernde Aufgabe vor und wissen, dass wir eine gute Heimspielstärke haben und mit der Hilfe unserer Fans um beide Punkte kämpfen werden“, sagte Raúl Alonso vor der Partie.

Mit 25:19-Punkten stehen die Göppinger aktuell auf Rang sieben der Bundesliga und somit fünf Plätze vor den Franken. Torgaranten der Schwaben sind die beiden blitzschnellen Außenspieler der Göppinger. Marcel Schiller und Kevin Gulliksen sind die besten Torschützen des Gästeteams. Doch auch im Rückraum sind die Gäste bärenstark aufgestellt. Mit Sebastian Heymann verfügt Göppingen über einen weiteren deutschen Nationalspieler, der im linken Rückraum kaum zu stoppen ist. Und auch sonst ist der Kader der Göppinger hervorragend besetzt. Routinier Tim Kneule zieht im Rückraum clever die Fäden und am Kreis sorgen Kresimir Kozina für ordentlich Platz. 0

Göppingen kommt hoch motiviert

FRISCH AUF! reist auf jeden Fall nicht nur mit einem starken Kader, sondern auch mit jeder Menge Selbstvertrauen an: Nach einem Sieg gegen Wetzlar folgte zwar eine Niederlage gegen Tabellenführer SC Magdeburg, doch zuletzt überzeugte das Team von Trainer Hartmut Mayerhofer beim hart erkämpften Heimsieg gegen Leipzig (29:28). An das Hinspiel erinnert man sich in Erlangen nur ungern zurück. Im Dezember musste der HCE eine deutliche 34:25-Niederlage einstecken.

Die Handballer freuen sich auf ihre Fans

Es ist also alles angerichtet für ein spannendes Spiel in der LIQUI MOLY Handball-Bundesliga! Geleitet wird die Begegnung, die um 19:05 Uhr angepfiffen wird, von den beiden Unparteiischen Christian und David Hannes. Karten für alle, die sich noch kurzerhand für einen Besuch in der ARENA NÜRNBERGER Versicherung entscheiden, gibt es an der Abendkasse am Spieltag ab 17:35 Uhr oder rund um die Uhr im Online-Shop:

https://www.hc-erlangen.de/