Halbjahresbilanz 2024. Deutsche Spielbanken gesamt erzielen 664,84 Mio. Euro Umsatz (+4,1 Prozent)

Positiver Trend trotz Fußball-EM: DSbV-Spielbanken erreichen zur 2024er Halbzeit mit 345,4 Mio. Euro Umsatz schon mehr als die Hälfte von 2023

Die im Branchenverband DSbV organisierten Spielbanken erzielen im ersten Halbjahr 2024 mit 345,4 Mio. Euro ein Plus von knapp 4,3 Prozent gegenüber dem Bruttospielertrag (BSE, Einnahmen minus ausgezahlte Gewinne) des Vorjahreszeitraums (331,27 Mio. Euro). „Damit haben wir schon mehr als die Hälfte des gesamten Jahresergebnisses 2023 leicht übertroffen, obwohl die umsatzstarken Wintermonate, Weihnachten und Silvester noch fehlen“, sagt Kerstin Kosanke, Präsidentin des DSbV. Gleichfalls stieg die Zahl der BesucherInnen um ca. 8 Prozent von 1.670.828 auf 1.806.895. Das positive Ergebnis der DSBV-Spielbanken trägt in etwa gleich zum Zuwachs aller deutschen Spielbanken bei, die insgesamt ein Plus von 4,1 Prozent im ersten Halbjahr 2024 notieren. Gemeinsam mit den weiteren staatlich-konzessionierten, aber in privater Regie geführten Spielbanken erreichte die Branche ein Halbjahres-Ergebnis von 664,84 Mio. Euro (1. Hj.2023: 638,64 Mio. Euro).

„Wir freuen uns, dass sich der positive Trend fortsetzt – trotz der Konkurrenz zu Sportwetten im Jahr der Europameisterschaft. Ein gutes Signal ist auch, dass das klassische Spiel in den DSbV-Spielbanken nicht nur stabil blieb, sondern seinen Anteil von 16 Prozent am Gesamt-BSE leicht steigern konnte“, sagt Kerstin Kosanke. Gleichwohl müsse sich das konzessionierte Glücksspiel der Digitalisierung stellen – auch angesichts des Schwarzmarktes. „Wenn etwa die Bayerischen Spielbanken als einziger legaler Anbieter in Bayern Online-Casinospiele ermöglichen, findet das im Rahmen des Glücksspielstaatsvertrags 2021 statt. Der Gesetzgeber eröffnet ja den Ländern die Möglichkeit, auch im Internet solche Spiel-Formate anzubieten. Konzessionierte Spielbanken können so ihren guten Ruf und ihr Knowhow etwa im Spielerschutz nutzen, um auch online-affine Interessenten zu erreichen und sie nicht auf illegale Plattformen zu schicken. Ein hybrides Casino deckt sowohl den digitalen als auch den traditionellen, terrestrischen Bereich ab. Es bietet Glücksspiel in der Mitte der Gesellschaft – analog und digital.“

Der Deutsche Spielbankenverband DSbV vertritt die Anliegen der öffentlich-rechtlichen gemeinwohlorientierten Spielbanken. Er nimmt Stellung zu Themen wie Spielerschutz, Glücksspielrecht, Wirtschaftsfaktor Glücksspiel, Zukunftstechnologien, Internet und Glücksspiel. Im DSbV organisiert sind: Die Spielbanken in Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Bremen, Sachsen, im Saarland, in Schleswig-Holstein sowie in Nordrhein-Westfalen. Die staatlich konzessionierten Spielbanken in Nordrhein-Westfalen sind Teil der Merkur Group.

Kontakt: Kerstin Kosanke, Präsidentin Deutscher Spielbankenverband e. V. , Tel.: 0331 – 6456 340, info@deutscher-spielbankenverband.de