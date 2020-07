Hager Group positioniert sich als Partner des GdW

Die Hager Group, führender Anbieter elektrotechnischer Installationen und Dienstleistungen für den Wohnungs-, Industrie- und Gewerbebau, wird Fördermitglied beim Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V. (GdW). Als branchenverwandter Spezialist wird die Hager Group den GdW und seine Mitglieder im Bereich Energiemanagement und elektronische Lösungen unterstützen.

Der GdW vertritt gegenüber Politik, Wirtschaft und Medien die Interessen von ca. 3.000 Wohnungs- und Immobilienunternehmen in ganz Deutschland. Zum Kompetenznetzwerk des Spitzenverbandes gehören über 30 Fördermitglieder. Ab sofort wird dieser Kreis um die Hager Group erweitert, die ihr Know-how in den Bereichen Energiemanagement und elektronische Systeme einbringen wird. “Energiemanagement in Mehrfamilienhäusern ist eine der großen Herausforderungen des Wohnens der Zukunft. Dazu gehört auch Energie zu produzieren, zu speichern und möglicherweise zu verkaufen. Wir wollen als fachkundiger Partner und Berater die Wohnungswirtschaft dabei unterstützen”, erklärt Johannes Hauck, Corporate Strategy & Innovation Hager Group.

Energiemanagement und elektronische Systeme sind derzeit unbesetzte Kompetenzfelder im Kreis der Fördermitglieder. Axel Gedaschko, Präsident des GdW, sieht darin eine große Chance: “Mit dieser Partnerschaft haben wir unser Netzwerk sinnvoll erweitert. Wir erwarten von der Hager Group als Experte für elektronische Installationen und Dienstleistungen spannende Impulse für unsere Verbandsarbeit.”

Im Rahmen der Fördermitgliedschaft will die Hager Group die Wohnungswirtschaft auch auf zukunftsweisende, klimafreundliche und nachhaltige Technologien aufmerksam machen und bei der Implementierung der Technik zur Seite stehen. Gerade für die Digitalisierung von Gebäuden kann die Hager Group umfassendes Know-how und eine spezialisierte Produktpalette anbieten. Dazu zählt unter anderem die Gebäudesteuerung domovea. Die Technik verbindet, steuert und visualisiert vernetzte Anwendungen im Smart Home. Weiterhin lassen sich dank innovativer 2Draht Technik von Elcom bis zu 256 Wohneinheiten mit einer Außenstation verknüpfen.

Darüber hinaus soll die bundesweite Plattform des GdW dazu genutzt werden, Kompetenzen auszutauschen und Bedarfe für den Wohnungsbau zu ermitteln. Impulse seitens der Wohnungsunternehmen sollen dabei nachhaltig in die Entwicklungen und Lösungsangebote der Hager Group einfließen.

Die Hager Group ist ein führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien. Das Leistungsspektrum reicht von der Energieverteilung über die Leitungsführung und Sicherheitstechnik bis zur intelligenten Gebäudesteuerung.

Als unabhängiges, inhabergeführtes Familienunternehmen mit Sitz in Blieskastel, Deutschland, gehört die Hager Group zu den Innovationsführern der Branche. 11.500 Mitarbeiter erwirtschaften einen Umsatz von rund 2 Milliarden Euro. Komponenten und Lösungen werden an 22 Standorten rund um den Globus

produziert, Kunden in 120 Ländern der Erde setzen auf sie.

