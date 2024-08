Hätten Sie’s gewusst?

Wie pflegt man die Dritten? Und muss man das denn überhaupt?

Nie mehr Zahnschmerzen, nie mehr zum Zahnarzt, nie mehr putzen! Das hört sich paradiesisch an. Ist es auch, wenn man einige wichtige Regeln einhält. Wichtigste Regel: Tägliches Putzen der Zahnprothese muss sein und zwar sehr gründlich, wenn man gesund bleiben möchte. Denn Gesundheit fängt im Mund an, auch mit Zahnprothese. Curaprox hilft dabei mit dem Mundpflegesystem als Set oder einzeln.

Mindestens zweimal pro Tag reinigen

Noch besser wäre es sogar nach jeder Mahlzeit. Morgens und abends sollte die Prothese mit einer weichen Zahnbürste und einem milden Reinigungsgel gereinigt werden, das täglich verwendet werden kann. Dieses Gel ist ein Muss für die tägliche Pflege, es reinigt und desinfiziert zuverlässig und schonend, erhöht die Lebensdauer von Spangen und Prothesen, verhindert schlechten Atem. Speisereste lassen sich gut unter fließendem Wasser entfernen, über Nacht wird sie in einer Box mit einem Wasser-/Mundspülungsgemisch aufbewahrt. Wichtig ist, dass der Mundraum gründlich mit einer Spülung gereinigt wird, um den Biofilm von Zahnfleisch und Zunge zu entfernen. Bestellen in Apotheken PZN für das Set 07194421 und in online shops

Mundspülung „Perio plus“ Regenerate: Bakterien und Viren ade

Der kleine und so effektive Schluck für die Mundhygiene, um Entzündungen zu verhindern: „Perio plus“ Regenerate Mundspülung sorgt nicht nur für einen angenehmen Atem, sie befreit wie eine Studie beweist, von Bakterien, Pilzen und Viren. 60-Sekunden-Gurgeln reicht aus, um den Mundraum gut zu schützen. Durch diese Mundspülung wird auch die Zunge von den Ablagerungen befreit, die sich über Nacht gebildet haben. Die darin enthaltenden Bakterien & Co sollten nicht unterschätzt werden, wenn sie in den Körper gelangen.

Bestellen in Apotheken PZN 15583875 und online shops

Täglich oder wöchentlich? Mit denture gel daily oder weekly. Geht beides Diese beiden BDC-Reinigungsgels entfernen alle Zahnbelege und zwar ganz schonend ohne die Zahnprothese anzugreifen und egal ob bei täglicher oder einmal wöchentlicher Anwendung. Beide Gels enthalten keinerlei Chemie, sind also ohne Schleifmittel oder Salzsäure. Die hochwertigen Zahnprothesen bleiben so jahrelang wie neu und strahlend weiß. Auch das Zahnfleisch und die Mundschleimhaut werden geschont. Bestellen daily PZN 07194361, weekly 07194378 und online shops

Die patentierte Omega-Spiralbürste Verschmutzungen oder Bakterienbeläge auf der Prothese? Gibt“s nicht mit dieser genialen Zahnbürste, dafür hat sie ein Patent erhalten. Und das zu Recht. Denn sie reinigt sogar in den bislang unerreichbaren Innenflächen der Prothesen. Das kräftige Borstenfeld ist für die Außenflächen zuständig, der ergonomische Handgriff passt sich perfekt den Handflächen an und ermöglicht so eine sichere und einfache Handhabung. Bestellen weiß und mint PZN 017194409 und in online shops

Praktische BDC-Reinigungs- und Aufbewahrungsbox In dieser praktischen Box können die Zahnprothesen stoßfest und sicher nachts und auch tagsüber in Wasser aufbewahrt werden. Sie ist groß genug für Teil- und Totalprothesen. Ein Einsatzsieb und

Deckel vervollständigen die Box. Die Boxen gibt es mit einem blauen oder mint Dekostreifen – so gibt es keine Verwechslung. Bestellen PZN 16201663 in blau, PZN 07194415 in mint und online shops.

So perfekt gepflegt haben Sie lange Freude an Ihren Dritten!

www.curaden.de

Curaden Deutschland GmbH

Kontakt

Curaden Germany GmbH

Dagmar Westerheide

Industriestr. 2 / 4

76297 Stutensee

07249 – 913060



http://www.curaden.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.