Hält und hält und hält: ZTE Blade V2020 Smart punktet mit extrem langer Akkulaufzeit und günstigem Preis

Düsseldorf, 10. Mai 2021 – Zu einem modernen Lifestyle gehört für viele Menschen einfach, dass sie häufig unterwegs sind. Mit dabei ist immer ihr Smartphone, mit dem sie im Internet surfen, Musik hören, spielen oder navigieren – ein leistungsstarker Akku ist dafür ein absolutes Muss. Genau den bietet das Blade V2020 Smart von ZTE. Die mit intelligenter Energiespartechnologie ausgestattete Hochkapazitätsbatterie des ZTE-Smartphones sorgt dafür, dass die Nutzer*innen äußerst lange Akkuleistung haben und macht das Modell im Bereich preiswerter Design-Smartphones zu einem echten Power-Paket.

Denn das ZTE Blade V2020 Smart punktet mit einer Kapazität von überdurchschnittlichen 5.000 mAh. So hält der Akku im Standby-Modus bis zu 29 Tage und durch die Möglichkeit des OTG-Reverse-Charging, können die Besitzer*innen ihr Gerät sogar Freunden und Bekannten als Ladestation zur Verfügung stellen. Entertainment-Genuss ist auf dem ZTE Blade V2020 Smart nicht nur lange möglich, sondern mit dem nahezu randlosen 6.82″ HD+ Waterdrop Display lassen sich Filme und Videos auch in voller Größe schauen. Überzeugen kann das Modell ebenfalls beim Design: Das schmale Gehäuse hat eine glatte Oberfläche mit hauchfeinen Linien auf der Rückseite, die ein angenehmes und sicheres Griffgefühl bieten. Besonders komfortabel ist, dass der integrierte Fingerabdrucksensor seitlich im Ein-Aus-Schalter verbaut wurde und sich so im Smartphonegehäuse perfekt und ohne zu stören unterbringt.

Noch mehr smarte Features

Die 16 Megapixel Quad-Kamera mit vier Kameralinsen und modernster Technologie ermöglicht ein einwandfreies Foto- und Videografie-Erlebnis. Außerdem verfügt das ZTE Blade V2020 Smart über eine 8 Megapixel Frontkamera mit integriertem AI Beauty-Modus und automatischer Gesichtserkennung. Damit Nutzer über alle Dateien, die sie unterwegs benötigen, problemlos verfügen können, ist der interne 128-GB-Speicher um bis zu 512 GB erweiterbar. Die Dual-SIM-Funktion mit Hybrid-Slot sorgt für Unabhängigkeit und das Betriebssystem Android 10 mit MiFavor 10 Update bietet viele hilfreiche Funktionen.

Bei einer Größe von 173,4 x 78,0 x 9,2 Millimetern liegt das Gewicht bei circa 204 Gramm. Erhältlich ist das ZTE Blade V2020 Smart in den klassischen Farbvarianten Grau und Blau.

Über ZTE Mobile Devices

ZTE Mobile Devices ist ein Geschäftsbereich der ZTE Corporation, ein international führender Anbieter von modernen mobilen Endgeräten und anderen Telekommunikationslösungen. Als Vorreiter der Idee „Value for Money“ – Top-Ausstattung zu einem günstigen Preis – ist das börsennotierte, chinesische Unternehmen seit 2012 mit seinen Smartphones und mobilen Terminals auf dem deutschen Markt aktiv. Die Produktfamilien Axon und Blade sind hierzulande seit Jahren erfolgreich und bieten in ihrer Klasse eine leistungsstarke und elegante Alternative mit besten technischen Ausstattungsmerkmalen. Auch die Flaggschiff-Smartphones von ZTE haben in den vergangenen Jahren Top-Bewertungen in der Fachpresse und von unabhängiger Seite erhalten. Als führender Anbieter von 5G-Technologien hat ZTE das weltweit erste 5G-Smartphone vorgestellt und verfügt über ein komplettes Portfolio an 5G-Terminals. Das Unternehmen unterhält strategische Partnerschaften mit einem Großteil der größten Mobilfunkbetreiber der Welt und belegt seit 2011 kontinuierlich Spitzenplätze im WIPO-Ranking internationaler PCT-Patentanmeldungen.

Weitere Informationen über die mobilen Endgeräte von ZTE gibt es unter:

Pressekontakt ZTE

ZTE Deutschland GmbH

Tom Bodenbinder

Fritz-Vomfelde-Straße 26-30

40547 Düsseldorf

Tel. +49 0174 798 61 92

E-Mail: tom.bodenbinder@zte.com.cn

Presseagentur ZTE

LEWIS Communications

Lea Pasch/Carolin Stricker

Johannstraße 1

40476 Düsseldorf

Tel. +49 (0)2118824 7637

E-Mail: ZTEGermany@teamlewis.com