Gustavo Gusto: Pizza-Leckerbissen bei Events und Festivals

Geretsried, 1. Juni 2023. Gustavo Gusto verstärkt in diesem Jahr seine Präsenz bei Events und Festivals in Deutschland. Auf über 30 Veranstaltungen wird das Unternehmen, das Premium-Tiefkühlpizzen herstellt, vertreten sein. Dabei sind Musikfestivals genauso dabei wie Filmfeste oder Fernseh-VIP-Events. „Wir wollen die Menschen direkt ansprechen und sie von der Qualität und dem Geschmack unserer Tiefkühlpizzen überzeugen. Gerade Veranstaltungen sind dazu prädestiniert“, sagt Christoph Schramm, Gründer und CEO von Gustavo Gusto. Christoph Schramm weiter: „Zu einer guten Veranstaltung gehört auch ein gutes Essen. Und dies bieten wir mit unseren Premiumpizzen. Eine Gustavo Gusto-Pizza passt eben perfekt zu einem Top-Event.“

Die verschiedenen Pizza-Sorten – auch vegetarische – werden jeweils vor Ort, u.a. in einem Pizza-Truck oder einem speziellen Back-Stand, frisch aufgebacken. So beispielsweise bei den Festivals Full Force, MELT, Splash oder SMAG Sundace. Auch beim Christopher Street Day und auf der Brass Wiesn ist Gustavo Gusto mit seinen Premium-Tiefkühlpizzen präsent.

Besonders die neue Pizzasorte „Extra Luftig“ soll damit eine noch größere Aufmerksamkeit erhalten. Gustavo Gusto hat dazu auch vor Kurzem erst eine große Werbekampagne in verschiedenen Medien gestartet.

Die Premium-Tiefkühlpizza „Extra Luftig“

Gustavo Gusto hatte im vergangenen Jahr sein Produktportfolio deutlich ausgeweitet und unter dem Namen „Extra Luftig“ eine neue Sortimentsreihe auf den Markt gebracht. Dabei handelt es sich um fünf Pizzasorten mit einem Durchmesser von rund 24,5 cm. Diese etwas kleineren Varianten ergänzen das bisherige klassische Sortiment mit den 30 cm großen Tiefkühlpizzen. Schon mit den großen Tiefkühlpizzen wurde von Gustavo Gusto ein völlig neues Premium-Segment erschaffen. Dieser Premiumanspruch besteht ebenfalls bei den etwas kleineren Pizzen.

Anders als bei den klassischen Pizzen von Gustavo Gusto wird bei den „Extra Luftig“-Pizzen ein traditioneller Sauerteig namens Lievito Madre verwendet. Dieser sorgt für das extra luftig lockere Ergebnis. Etwas Hartweizengrieß verleiht der Pizza außerdem den rustikalen Charakter. Wie bei den Klassikern von Gustavo Gusto Pizzateig darf auch dieser Teig extra lange natürlich reifen und wird schonend von Hand ausgebreitet. Die Tomatensoße wird täglich frisch vor Ort und nach eigener Rezeptur hergestellt.

Weitere Informationen unter www.gustavogusto.com, bei Facebook https://www.facebook.com/pizzagustavogusto und auf Instagram https://www.instagram.com/pizzagustavogusto

Über Gustavo Gusto

Gustavo Gusto startete 2016 als Hersteller von Premium-Tiefkühlpizzen für den Einzelhandel. Die Tiefkühlpizzen gibt es in den Lebensmittelgeschäften in Deutschland, Österreich und in der Schweiz sowie im Onlinehandel und im Quick-Commerce. Seit Februar 2022 sind Gustavo Gusto-Pizzen in den Niederlanden erhältlich. Darüber hinaus bietet das Unternehmen unter der Marke Gustavo Gusto auch Speiseeis an.

Das Unternehmen erhielt zahlreiche Auszeichnungen und Preise. So wurde im Jahr 2022 Gustavo Gusto u.a. zum dritten Mal in Folge als „Top-Marke des Jahres“ und für „Höchste Kundentreue“ ausgezeichnet, erhielt den „Großen Preis des Mittelstandes“ und erreichte im Deutschland Test mit 100 Punkten den Platz 1 für „Höchste Wertschätzung von Verbrauchern“.

