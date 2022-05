Gustavo Gusto erneut ausgezeichnet

Unternehmen gehört erneut zu den schnellst wachsenden Unternehmen in Europa/Zum dritten Mal wird Gustavo Gusto Top-Marke/Platz 1 im DEUTSCHLAND TEST

Geretsried, 3. Mai 2022. Gleich über drei neue Auszeichnungen darf sich der Premium-Tiefkühlpizzahersteller Franco Fresco mit seiner Marke Gustavo Gusto freuen. So gehört das Unternehmen nach einer Übersicht der Financial Times (FT) wiederum zu den 1.000 am schnellsten wachsenden Unternehmen in Europa. Höchste Wertschätzung bringen die Verbraucher/innen laut DEUTSCHLAND TEST dem Unternehmen entgegen. Mit dem maximalen Score von 100 landete Franco Fresco in der Branche Tiefkühlkostanbieter auf Platz 1. Und zum dritten Mal in Folge wurde Gustavo Gusto von der Lebensmittel Zeitung als Top-Marke des Jahres ausgezeichnet.

„Top-Marke 2022. Und das zum dritten Mal in Folge. Eine Auszeichnung, die uns ganz besonders freut. Denn dies zeigt, dass es uns innerhalb kürzester Zeit gelungen ist, Gustavo Gusto als Marke zu etablieren und sie zu einer starken und nachhaltigen Marke aufzubauen“, erklärt dazu Michael Götz, Chief Marketing Officer von Gustavo Gusto.

In den vergangenen Monaten gewann Gustavo Gusto mehrere bedeutende Auszeichnungen und Preise. „Wir sind über alle Anerkennungen und Auszeichnungen überglücklich und stolz. Lob, Wertschätzung und Anerkennungen tun einfach gut“, freut sich Christoph Schramm, Gründer und CEO von Gustavo Gusto. „Und wir wissen, wem wir dies zu verdanken haben. Nämlich besonders unseren engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, den zuverlässigen Partnern im Lebensmitteleinzelhandel und vor allem unseren treuen Kundinnen und Kunden. Deshalb Danke an alle, die an uns und unsere Idee geglaubt haben, dass wir die Tiefkühlpizza revolutionieren können, und die wir vom Geschmack unserer Pizzen überzeugen konnten“, sagt Schramm weiter.

Trendsetter, Innovations-Award und Grand Effie

2021 wurde das Unternehmen als „Trendsetter der deutschen Wirtschaft“ durch das F.A.Z-Instituts ausgezeichnet, erhielt vom Fachmagazin Rundschau für den Lebensmittelhandel den „Innovations-Award 2022“ und wurde für die Pizza „Vier Käse für ein Halleluja“ zum „Bestseller des Jahres 2021“ ernannt, wurde „Wachstumschampion 2022“ (Focus) und gewann den Grand Effie des Gesamtverband Kommunikationsagenturen (GWA e.V.).

Darüber hinaus gehört Gustavo Gusto nach einer Untersuchung im Auftrag der Fachzeitschrift Horizont 2021 zu den 10 bekanntesten Tiefkühlpizzen-Marken in Deutschland.

Erreicht hat das Unternehmen auch das Finale von „Entrepreneur Of The Year 2021“. Diese Auszeichnung erfolgt durch die Prüfungs- und Beratungsgesellschaft EY und gehört zu den der renommiertesten Auszeichnungen für unternehmerische Exzellenz weltweit.

Gustavo Gusto ist erst vor rund sechs Jahren als Hersteller von Premium-Tiefkühlpizzen für den Einzelhandel begonnen. Aktuell gibt es unter der Marke Gustavo Gusto neun unterschiedliche Premium-Tiefkühlpizzen sowie fünf Sorten Speiseeis. Derzeit werden am Stammsitz im bayerischen Geretsried und im Außendienst über 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Ein weiteres Werk für die Herstellung von Tiefkühlpizzen wird derzeit in Artern (Thüringen) gebaut.

Namensänderung: Aus Franco Fresco wird Gustavo Gusto

Mit Wirkung zum 1. Mai hat das Unternehmen seinen Firmennamen Franco Fresco geändert und firmiert künftig unter Gustavo Gusto.

Die Gustavo Gusto-Tiefkühlpizzen

Unter der Marke Gustavo Gusto ( www.gustavogusto.com) gibt es aktuell neun verschiedene Sorten von Premium-Tiefkühlpizzen: Margherita, Salame, Prosciutto e Funghi, Quattro Formaggi, Tonno e Cipolla, Spinaci e Ricotta, Prosciutto e Ananas, Salame Piccante und Pizza Pura.

Mit einem Durchmesser von rund 30 cm entspricht die Gustavo Gusto-Tiefkühlpizza der Größe einer original italienischen Restaurantpizza. Der Pizzateig besteht nur aus Weizenmehl, Wasser, nativen Olivenöl extra, Salz und Frischbackhefe. Jeder einzelne Pizzateig darf extra lange natürlich reifen, wird schonend von Hand ausgebreitet und mit feinem laktosefreiem Mozzarella sowie mit hochwertigen – soweit möglich – regionalen Zutaten belegt. Die Tomatensauce wird täglich frisch vor Ort und nach eigener Rezeptur hergestellt. Es werden keine künstlichen Backtriebmittel, keine künstlichen Aromen und keine Geschmacksverstärker verwendet.

Zum Ranking der Financial Times

Das von der Financial Times mit dem Marktforschungsunternehmen Statista erstellte Ranking listet die europäischen Unternehmen auf, die zwischen 2017 und 2020 die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate beim Umsatz erzielt haben. Veröffentlicht wurde das Ranking in der Financial Times am 1. März 2022.

Zum Ranking von DEUTSCHLAND TEST

Das Institut für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF) hat im Auftrag von DEUTSCHLAND TEST Faktoren über die Reputation von Unternehmen untersucht. Veröffentlicht wurde die Studie im Magazin Focus in der Ausgabe 17/22 vom 30. April 2022.

Zur Top-Marke 2022

Die Lebensmittel Zeitung prämiert mit der Top-Marke die 100 erfolgreichsten Marken in den wichtigsten Kategorien. Auf Basis von GfK-Zahlen und transparenten Kriterien ist diese Auszeichnung valide, hochwertig und repräsentativ (Auszug aus www.topmarke.de).

Weitere Informationen unter www.gustavogusto.com, bei Facebook https://www.facebook.com/pizzagustavogusto und auf Instagram https://www.instagram.com/pizzagustavogusto

Gustavo Gusto bietet Premium-Tiefkühlpizzen an, die möglichst authentisch nach italienischem Rezept und mit feinstem, laktosefreiem Mozzarella sowie mit hochwertigen, und soweit möglich, regionalen Zutaten herstellt werden. Die Tiefkühlpizzen gibt es in den Lebensmittelgeschäften in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz, sowie im Onlinehandel und im Quick-Commerce, zu kaufen.

Seit Mitte 2021 wird in Deutschland auch Speiseeis unter der Marke Gustavo Gusto angeboten. Seit Februar 2022 sind Gustavo Gusto-Tiefkühlpizzen über den Schnelllieferdienst Flink in den Niederlanden erhältlich. Das Unternehmen und die Marke wurden mehrfach ausgezeichnet.

Firmenkontakt

Gustavo Gusto

Christoph Schramm

Böhmerwaldstraße 55

82538 Geretsried

+49 8171 911 72 53

info@gustavogusto.com

http://wwww.gustavogusto.com

Pressekontakt

Gustavo Gusto

Patricia Franzius

Böhmerwaldstraße 55

82538 Geretsried

+49 8171 90 83 830

p.franzius@gustavogusto.com

http://wwww.gustavo-gusto.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.