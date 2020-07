Guide complet pour la tenue d’invité de mariage

Alors que la saison des mariages bat son plein, la quête de la robe d’invité parfaite a commencé. Allez-vous longtemps? Court? Flottant ou ajusté? Cette saison, des imprimés sophistiqués, des fleurs et des velours riches remplissent les rails, ce qui signifie qu’il y a beaucoup de robes d’invités de mariage que vous pouvez choisir.

Tenue de mariage de plage pour les invités

Vous partez pour un mariage sur la plage cet été? Embrassez le décor magnifique avec une jolie robe pour mariage invité ou une combinaison. Lorsque vous magasinez, recherchez des coupes décontractées, des tissus légers et des couleurs et des imprimés estivaux. Comme il peut y avoir du vent à la plage, les robes longues sont souvent plus appropriées que les robes courtes. Mais, si vous avez envie de montrer vos jambes bronzées, allez-y. N’oubliez pas de vous assurer que vos chaussures sont adaptées à la marche sur le sable. En d’autres termes, pas de talons aiguilles.

Tenue de mariage festive pour les invités

La tenue de fête est un code vestimentaire relativement nouveau pour les mariages. En tant que tel, cela peut causer un peu de confusion. Essentiellement, cela vous donne la liberté de vous amuser et d’être ludique avec votre tenue. Si vous ne savez pas par où commencer, essayez de viser une tenue de cocktail avec une touche. Pensez aux couleurs vives, aux embellissements et accessoires passionnants, ainsi qu’aux textures et détails uniques.

Tenue de mariage champêtre pour les invités

Les mariages champêtres ont généralement lieu dans une ferme, un vignoble ou un jardin et ont un thème rustique. Pour vous habiller pour une personne, essayez de garder votre tenue décontractée et un peu ludique. Pour ce faire, remplacez votre robe ajustée habituelle par quelque chose dans lequel vous pouvez emménager. Jouez également le lieu de l’événement avec des tons doux, des fleurs et de la dentelle. Si vous voulez vraiment ajouter une touche country à votre look, pensez à ajouter des bottes et un chapeau.

Tenue de mariage d’été pour les invités

Pour clouer une tenue d’invité de mariage d’été, tout ce que vous avez à faire est d’embrasser l’esprit de la saison. Pour ce faire, choisissez une robe aux couleurs vives ou aux imprimés audacieux. Un dans un tissu léger fonctionnera également pour vous garder au frais lorsque les choses se réchauffent. De même, que vous optiez pour un mini, un midi ou un maxi, évitez les designs trop structurés et restrictifs. Vous pouvez également garder vos pieds frais et élégants avec une paire de sandales à talons.

Tenue de mariage d’hiver pour les invités

Lorsque vous vous habillez pour un mariage d’hiver, il est important de considérer à la fois la formalité de l’événement et la météo. Pour combattre le froid tout en ayant l’air sophistiqué, optez pour une robe longue ou un costume. Essayez de choisir des modèles avec des manches ainsi que des styles dans des tissus plus épais pour vous assurer de rester au chaud tout au long de la cérémonie et de la réception. Ceux aux teintes profondes, comme le bleu marine et le bordeaux, sont des options particulièrement chics. Il peut également être idéal d’apporter un manteau élégant ou un châle avec vous.

Pour quelles tendances de robe pour mariage invité êtes-vous tombé amoureux ? Chez Robespourmariage.fr, nous nous faisons une priorité de porter les tendances les plus récentes et les plus chaudes afin que nous puissions aider chaque femme à trouver la robe de ses rêves. Nous avons également une sélection exceptionnelle de robes grande taille, car chaque femme mérite une robe parfaite lors de sa journée spéciale.