Güstrower Schlossquell und MittsommerRemise: 5 Jahre Partnerschaft für Mecklenburg-Vorpommern

Güstrow/Ludorf, 18. Juni 2020 – Im Rahmen des diesjährigen Landeskulturerbe-Festivals MittsommerRemise feiern Güstrower Schlossquell und der Verein der Schlösser, Guts- und Herrenhäuser in Mecklenburg-Vorpommern das 5-jährige Jubiläum ihrer Partnerschaft: Seit 2015 unterstützt Güstrower Schlossquell als Sponsor finanziell und ideell die Arbeit des Vereins, der sich seit 20 Jahren für die Erhaltung von Schlössern, Guts- und Herrenhäusern in Mecklenburg-Vorpommern einsetzt.

Maik Ramforth-Wüllner, Geschäftsführer Güstrower Schlossquell: “Wir unterstützen die Arbeit des Vereins und insbesondere die “MittsommerRemise”, damit dieses einmalige Kulturerbe der Gutshäuser in unserer Heimat einer breiten Bevölkerung erhalten bleibt und als fester Baustein des Sommer-Programms die touristische Attraktivität Mecklenburg-Vorpommerns bereichert.”

Manfred Achtenhagen, Vorsitzender des Vereins der Schlösser, Guts- und Herrenhäuser in Mecklenburg-Vorpommern: “Mit Güstrower Schlossquell verbindet uns inzwischen eine regelrechte Freundschaft; das Engagement des Mineralbrunnens für die Gastronomie in der Region ist beispielhaft. Wir brauchen die Öffentlichkeit, um die Häuser und ihre touristische oder kulturelle Nutzung zu erhalten. Jedes Haus, das vor dem Verfall gerettet und wieder einer Nutzung zugeführt oder nachhaltig erfolgreich betrieben wird, belebt auch ein Stück ländliche Dorf-Kultur, schafft im besten Fall Arbeitsplätze und stützt die lokale Infrastruktur.”

Ein Beispiel für erfolgreiche Öffentlichkeitsarbeit stellt das Gewinnspiel von Güstrower Schlossquell zur MittsommerRemise dar: Alljährlich stiften Vereinsmitglieder Besuchspakete inklusive Hotel-Übernachtungen und Veranstaltungstickets, auf den Etiketten der Mineralwasserflaschen wird anhand des Gewinnspiels auf die Veranstaltung hingewiesen. Die Gewinner kommen in diesem Jahr nicht nur aus dem Vertriebsgebiet von Güstrower Schlossquell, sondern aus Berlin, Mainz und Lübeck. Auch unter den regulären Besuchern sind immer mehr überregionale Gäste aus Norddeutschland und dem Süden anzutreffen.

Über das Festival “MittsommerRemise”

Das mit dem ADAC-Tourismuspreis 2020 ausgezeichnete Landeskulturerbe-Festival MittsommerRemise findet seit 12 Jahren in Mecklenburg-Vorpommern statt und ist ein wichtiger Baustein in der Öffentlichkeitsarbeit für das Kulturerbe der Schlösser, Guts- und Herrenhäuser in Mecklenburg-Vorpommern. Bei der MittsommerRemise sind zwei Tage lang nicht nur Häuser zu besichtigen, die ein fertiges touristisches Angebot haben, sondern auch privat genutzte Häuser, Ruinen oder solche, die sich in Sanierung befinden.

Mehr Informationen unter www.mittsommer-remise.de

Über den Verein der Schlösser, Guts- und Herrenhäuser in Mecklenburg-Vorpommern

Die Aufgabe des Vereins der Schlösser, Guts- und Herrenhäuser in Mecklenburg-Vorpommern besteht seit 20 Jahren darin, die Vermarktung zu bündeln und Lobbyarbeit für touristisch genutzte und privat geführte Schlösser, Herrenhäuser und Gutshäuser zu betreiben. Nicht nur die Dichte der Guts- und Herrenhäuser hier ist typisch für die Region, auch ihre wechselvolle Geschichte ist deutschlandweit einzigartig: Erbaut und bis 1945 genutzt als Adelssitz eines landwirtschaftlichen Gutes, verfielen viele Häuser oder wurden als staatliche Einrichtungen genutzt, um nach der Wende erneut zu verfallen oder schließlich einer neuen Nutzung zugeführt zu werden.

Mehr Informationen unter www.mein-urlaub-im-schloss.de

Über Güstrower Schlossquell

Schon seit 1926 sprudelt im mecklenburgischen Güstrow eines der besten Mineralwässer Deutschlands. Seine Reinheit, ausgewogene Mineralisierung sowie der niedrige Natriumgehalt machen es zu einem idealen Genuss für die ganze Familie und zu einem der beliebtesten im Nordosten der Republik. 55 Mitarbeiter füllen heute auf modernsten, umweltschonenden Abfüllanlagen jährlich über 52 Mio. Füllungen der Güstrower Schloßquell ab. Leitend ist dabei der Wahlspruch “Echt von hier. Echt wie wir.” So setzt das Team von Güstrower Schloßquell nicht nur beim Mineralwasser auf Bestes aus der Region, sondern auch sonst ganz bewusst auf kurze Wege: Bei Zulieferern und im Vertrieb konzentriert sich das Traditionsunternehmen wo immer möglich auf Mecklenburg-Vorpommern sowie Teile Brandenburgs und Berlins. Das sichert nicht nur regionale Arbeitsplätze, sondern reduziert auch den CO2-Ausstoß. Geschäftsführer ist Maik Ramforth-Wüllner. Mehr Informationen unter www.guestrower.de

