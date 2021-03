Günstige Wassertankreinigung mit der MultiMan® OsterBox

Sie dient zur Anwendung in Caravan und Boot

Zum diesjährigen Osterfest hat MultiMan die beliebte OsterBox 250 in der Zusammenstellung geändert. Sie dient zur Reinigung von Trinkwasseranlagen bis 250 l Inhalt und enthält wahlweise eine RedBox 250 oder BlackBox 250 – und als Geschenk eine 0,5 l Flasche RegenstreifenEx im Wert von 13,45 EUR.

MultiMan RegenstreifenEx ist ein Fahrzeugreiniger. Die Flasche reicht für ca. 3 – 4 Wäschen. Caravan und Boot werden ohne Scheuern oder Bürsten von Schmutz gereinigt – ebenso von hartnäckigen schwarzen Regenstreifen. Zusätzlich beeinhaltet die OsterBox 2021 noch eine FFP 2 Maske, damit die MultiMan-Kunden mit Abstand gut vor Covid-19 geschützt werden.

Aufgabe einer RedBox ist die Wassertankreinigung in Trinkwasseranlagen von Caravan, Reisemobil, Boot und Yacht. Verunreinigungen aus dem einjährigen Betrieb sind zu reinigen, desinfizieren, entkalken und Trinkwasser ist vor Wiederverkeimung zu schützen.

Die BlackBox saniert und regeneriert alte, stark verunreinigte Trinkwassertanks. Schwarze Beläge aus mehrjährigem Betrieb werden entfernt, schlechter Geruch beseitigt.

Die OsterBox “21 von MultiMan ist vom 5. März bis Ostermontag, den

5. April 2021 im Online-Shop von MultiMan auf www.multiman.de erhältlich. Die RedBox zum Listenpreis von 45,- EUR, die BlackBox zu 55,- EUR. Das ergibt einen Preisvorteil von ca. 25 – 30 Prozent.

Der “WasserPeter” als Inhaber der Peter Gelzhäuser GmbH und Hersteller der MultiMan-Produkte legt noch einen drauf. Mitglieder von Caravaning- und Yachting-Clubs erhalten bei Online-Bestellungen auf alle Artikel des MultiMan-Sortiments einen Club-Rabatt von 10 Prozent: “Nur geschenkt ist billiger”, sagt er.

Seit über 40 Jahren stellt er Produkte zur Reinigung und Pflege von Caravan und Boot her. Mit seiner MultiMan Serie zur Wasserentkeimung, Wassertankreinigung, Fahrzeugpflege, Toilettenhygiene in Caravan und Boot sind heute alle Probleme lösbar, die beim Betrieb von Caravan und Boot entstehen.

Die ca. 150 MultiMan Produkte entstammen eigener Entwicklung und Herstellung von MultiMan. Insbesondere die Anwendung an eigenen Caravaning-Fahrzeugen, führen durch eine ständige Qualitätsüberwachung und Verbesserung zu zufriedenen Kunden.

Jetzt, zum Frühjahr und in Erwartung der Reisefreiheit in Corona-Zeiten kommt das Angebot vom Wasser Peter zur rechten Zeit. Die OsterBox enthält alles Wesentliche zum Auswintern.

Eine BlackBox oder RedBox zur Tankreinigung der Trinkwasseranlage ist das Richtige. Die Größe stimmt, sie reicht bis zu Tankinhalten von 250 l. Bei kleineren Tanks kann sie mehrfach angewandt werden.

Mit der MultiBox-Serie ist MultiMan der führende Anbieter mit einer Auswahl von 8 unterschiedlichen Ausführungen seit der Einführung im Jahr 1998.

Je nach Anforderung variiert die Zusammensetzung. Für Dieselverunreinigungen im Wassertank steht die GreenBox mit nachgewiesener Wirkung auch bei längerer Kontaktzeit zur Verfügung.

Zur Fahrzeugreinigung ist RegenstreifenEx von MultiMan vor Jahren von Promobil zum Testsieger gekürt und noch nicht übertroffen worden. Er ist hoch konzentriert und wird normal in einer Verdünnung von 1:50 bis 1:100 angewandt – abhängig vom Verschmutzungsgrad.

RegenstreifenEx beseitigt die Spuren von Umweltschmutz. Auch schwarze Regenstreifen – sowohl auf Lack wie auf Kunststoff. Nach der Fahrzeugreinigung behält die Oberfläche einen schönen Glanz und wird vom Fahrzeugreiniger nicht matt und stumpf. Eine Konservierung bei neueren Fahrzeugen mit MultiMan Perma-2-Wachs oder eine Politur mit MultiMan Nano-3-Schutz verhindert abhängig vom Standort für kürzere oder längere Zeit eine neue Verschmutzung.

Peter Gelzhäuser GmbH stellt MultiMan Hygiene- und Pflegeprodukte selbst her oder lässt sie nach eigenen Rezepten und Entwicklungen herstellen.

Sie wurde 1991 gegründet und wird persönlich geführt von Peter Gelzhäuser als alleinigem Gesellschafter und geleitet von Peter Gloger als Betriebsleiter. Ihr Geschäftszweck liegt in der Entwicklung, Herstellung und im Vertrieb von Produkten zur WasserEntkeimung, TankReinigung, FahrzeugPflege und ToilettenHygiene für Caravan und Boot, Gewerbe und Industrie.

Firmenkontakt

MultiMan Peter Gelzhäuser GmbH

Peter Gelzhäuser

Boschstr. 12

82178 Puchheim

089 80071835

089 80071836

Beratung@multiman.de

http://www.multiman.de

Pressekontakt

MultiMan Peter Gelzhäuser GmbH

Peter Gelzhäuser

Boschstr. 12

82178 Puchheim

089 80071835

089 80071836

info@multiman.de

http://www.multiman.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.