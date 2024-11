Guangzhou ist vollständig auf die 21. CATF vorbereitet

Die 21. Chinesische Internationale Agrarhandelsmesse (CATF), ausgerichtet vom Ministerium für Landwirtschaft und ländliche Angelegenheiten, findet vom 28. November bis zum 1. Dezember in Guangzhou statt. Am 20. November veranstaltete das Informationsbüro der Volksregierung der Stadt Guangzhou eine Pressekonferenz, um über den Fortschritt der Vorbereitungen zu informieren.

Um eine qualitativ hochwertige Organisation dieser Veranstaltung zu gewährleisten, hat Guangzhou die Zusammenarbeit aller Beteiligten koordiniert und die Vorbereitungsarbeiten konsequent vorangetrieben.

Die 21. CATF steht unter dem Motto: „Beschleunigung der Entwicklung der modernen Landwirtschaft und Förderung einer umfassenden ländlichen Revitalisierung.“ Zu den Hauptaktivitäten gehören ein Forum zum Aufbau eines starken Agrarsektors und eine Aktionswoche zur Förderung von Spezialprodukten aus Regionen, die aus der Armut befreit wurden. Zahlreiche große und bedeutende Einkaufsgesellschaften werden anwesend sein.

Kasachstan wurde als Gastland der Ehre eingeladen, und weitere Länder sowie internationale Organisationen sind herzlich eingeladen, die Messe zu besuchen und daran teilzunehmen.

Genauer gesagt wird die diesjährige CATF den Schwerpunkt auf markengetriebene Entwicklung, Unterstützung ländlicher Gebiete und intelligente Landwirtschaft legen, begleitet von vielen weiteren Highlights:

Mit insgesamt 12 Bereichen auf einer Ausstellungsfläche von über 100.000 Quadratmetern wird die Messe parallel zur Guangdong Modern Agriculture Expo stattfinden. Eine Eingangshalle wird eingerichtet, um die Entwicklungsprozesse der vergangenen 20 Veranstaltungen sowie Highlights beim Aufbau regionaler öffentlicher Marken für nationale Agrarprodukte zu präsentieren.

Die CATF wird weiterhin die Bedeutung des Markenaufbaus für die Förderung einer hochwertigen landwirtschaftlichen Entwicklung betonen. Es werden große Anstrengungen unternommen, um den Umfang des Markenaufbaus, die Stärke der Promotion und die Marktgröße zu erweitern.

Geplant sind über 30 Markenförderungsaktivitäten, an denen fast 60 regionale öffentliche Marken und rund 200 Unternehmensmarken beteiligt sein werden.

Erstmals wird ein Ausstellungsbereich zur Förderung der ländlichen Revitalisierung eingerichtet, der sich auf Familienbetriebe, unterstützende Werkstätten und ländliche Handwerker konzentriert. Ziel ist es, die Errungenschaften der ländlichen Industrieentwicklung in Regionen, die aus der Armut befreit wurden, zu präsentieren, ihre Marken-Agrarprodukte zu fördern, den Entwicklungsbedarf der unterstützten Branchen zu decken und das kontinuierliche Einkommenswachstum der Landwirte in diesen Gebieten sicherzustellen.

Ein spezieller Bereich für intelligente Landwirtschaft wird eingerichtet, um landwirtschaftliche und Management-Dienstleistungen in den Bereichen Pflanzenbau, Tierhaltung, Fischerei sowie Landwirtschaft und ländliche Räume zu präsentieren. Zudem werden die neuesten Anwendungsszenarien für hochmoderne Technologien wie Big Data und künstliche Intelligenz in der Landwirtschaft und in ländlichen Gebieten gezeigt.

Die neuesten Errungenschaften in der Entwicklung der intelligenten Landwirtschaft werden ebenfalls vorgestellt.

Aussteller und ihre Produkte stehen im Mittelpunkt der Messe. Es wurden verstärkte Anstrengungen unternommen, Käufer einzuladen, und bereits 20.000 Käufer sowie Fachbesucher haben ihre Teilnahme bestätigt.