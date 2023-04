Guangming Science City Forum-2023 wird in Shenzhen eröffnet

Am 27. April wurde das erste Guangming Science City Forum-2023 im Shenzhen Guangming Valley International Conference Center eröffnet. Das zweitägige Forum steht unter dem Motto „Guangming – Building Dreams for the Future“ (Guangming – Träume für die Zukunft schaffen) und steht unter dem Jahresmotto „Creating visions“ (Visionen schaffen), „Setting sail“ (Segel setzen) und „Pursing dreams“ (Träume verfolgen). Das Forum hat die Form „1+9+3″ und bringt hochkarätige intellektuelle Ressourcen aus dem In- und Ausland sowie Menschen aus allen Lebensbereichen in den Bereichen Wissenschaft und Technologie, Bildung und Industrie zusammen, um den Entwicklungstrend der wissenschaftlichen und technologischen Grenzen und die Verantwortung und Mission von Innovation und Führung zu diskutieren.

Einführung des Formats „1+9+3″.

Start einer großen Initiative zur gemeinsamen Nutzung wissenschaftlicher und technologischer Infrastrukturen

Im Mittelpunkt des Forums steht die Aufgabe, ein umfassendes nationales Wissenschaftszentrum in der Greater Bay Area aufzubauen, den internationalen und nationalen Einfluss der Guangming Science City zu maximieren und den Aufbau eines internationalen Innovationszentrums für Wissenschaft und Technologie in der Greater Bay Area Guangdong-Hongkong-Macao und einer frühen Demonstrationszone des Sozialismus mit chinesischen Merkmalen zu unterstützen. Das Forum fand im Format „1+9+3″ statt, d. h. ein Hauptforum, neun Parallelforen und drei Begleitveranstaltungen mit Treffen vor Ort, Online-Teilnahme und Live-Übertragungen an mehreren Enden.

Das Hauptforum lud Akademiker Han Jiecai, Präsident des Harbin Institute of Technology, Akademikerin Nancy Ip, Präsidentin der Hong Kong University of Science and Technology, Akademiker Yan Nieng, Leiter der Shenzhen Medical Academy of Research and Translation und des Shenzhen Bay Laboratory, und Akademiker Yang Xueming, Yang Xueming, Vizepräsident der Southern University of Science and Technology, hielten Grundsatzreden und veranstalteten eine Reihe von Aktivitäten wie die Einweihungszeremonie wichtiger wissenschaftlicher und technologischer Infrastrukturplattformen, die Einweihungszeremonie wichtiger Stiftungen und wichtige Initiativen zur gemeinsamen Nutzung wissenschaftlicher und technologischer Infrastruktur.

Das Parallelforum konzentrierte sich auf drei große Bereiche: Wissenschaftliche und technologische Forschung, industrielle Entwicklung, Zusammenarbeit und Austausch, Innovations- und Anwendungsseminar für eine neue Generation künstlicher Intelligenz, Innovationsforum für biologische Bildgebungseinrichtungen und biomedizinische Wissenschaft und Technologie, Forum für neue Werkstoffe, vierte Konferenz für biologische Innovation in der Technik, dritte internationale Konferenz für die Grenzen der Hirnforschung und die Industrie, neue wissenschaftliche und technologische Informationsdienste zur Unterstützung der nationalen wissenschaftlichen und technologischen Innovation und des Forschungsforums für die Strategie der industriellen Entwicklung, gemeinsames Innovationsforum Shenzhen-Hongkong-Macao, Innovationsforum für die Planung, den Bau und den Betrieb wissenschaftlicher Großgeräte, Forum für den Bau und die Entwicklung der Wissenschaftsstadt Guangming und weitere neun Veranstaltungen.

Zu den Begleitveranstaltungen gehören Naturkonzerte, Regatten, langsames Radfahren und andere Aktivitäten im Freien, die den Teilnehmern ein entspanntes und intimes Kommunikationsumfeld bieten und dem Guangming Science City Forum neue Elemente wie Sport und Gesundheit verleihen.

Akademiker äußern sich zu drei wichtigen Disziplinen

Die Kollision der Ideen ergibt „Brainstorm“.

Das diesjährige Forum ist voll von großen Namen, Wissenschaft und Technologie, Bildung und Industrie versammelten Eliten, die Akademiker konzentrieren sich auf Informationen, Leben, neue Materialien drei großen Disziplinen und Innovationskette, Industrie-Kette, Kapital-Kette, Talent-Kette Tiefe der Integration, voller Austausch und Diskussion, produziert ein High-End „Brainstorming“.

Im Hauptforum hielten die Teilnehmer Grundsatzreferate. Han Jiecai, Präsident des Harbin Institute of Technology, hielt eine Rede zum Thema „Aufbau und Zusammenarbeit wissenschaftlicher Großgeräte in China“; Nancy Ip, Präsidentin der Hong Kong University of Science and Technology, sprach über das Thema „Erschließung einer neuen Welt der Zusammenarbeit zwischen Hongkong und Shenzhen – Innovation und Technologie“; Yang Xueming, Vizepräsident der Southern University of Science and Technology, hielt einen Vortrag über Freie-Elektronen-Laser und ihre wissenschaftlichen Anwendungen, und Yan Nieng, Leiter der Shenzhen Medical Academy of Research and Translation und des Shenzhen Bay Laboratory, hielt einen Vortrag mit dem Titel „Medical Science Research in Guangming Science City – Some Explorations to Bridge Basic and Clinical Sciences“. Und Akademiemitglied Yang Xueming hielt einen Vortrag zum Thema „Freie-Elektronen-Laser und ihre wissenschaftlichen Anwendungen“.

Das Forum wird regelmäßig in der ersten Hälfte eines jeden Jahres stattfinden

Beschleunigung des Aufbaus einer Wissenschaftsstadt von Weltrang

Im Juli 2020 genehmigten die Nationale Entwicklungs- und Reformkommission und das Ministerium für Wissenschaft und Technologie offiziell den Bau des Gebiets Guangming Science City – Songshan Lake Science City als frühes Startgebiet für ein umfassendes nationales Wissenschaftszentrum in der Bay Area, was nach Shanghai Zhangjiang, Hefei Binhu und Beijing Huairou die vierte nationale Genehmigung ist. Das Kerngebiet des umfassenden nationalen Wissenschaftszentrums.

Während der Aufbau einer Wissenschaftsstadt von Weltrang vorangetrieben wird, muss die Wissenschaftsstadt Guangming dringend eine umfassende High-End-Kommunikationsplattform mit internationalem Einfluss aufbauen. Zu diesem Zweck ist in Übereinstimmung mit der Stadtverwaltung von Shenzhen geplant, das Guangming Science City Forum in der ersten Hälfte jedes Jahres unter dem Motto „Bright – Building Dreams for the Future“ zu veranstalten. Dies wird dazu beitragen, den Aufbau der Guangming Science City zu beschleunigen, die Konzentration, die Darstellung und den Einfluss der Guangming Science City weiter zu verstärken und Shenzhen dabei zu helfen, ein weltweit bedeutendes Innovationszentrum für Wissenschaft und Technologie aufzubauen.

Nach dem Bau und der Entwicklung in den letzten Jahren, die Guangming Science City konzentrieren sich auf drei großen Disziplinen der Information, Leben, neue Materialien, Top-Level-Design und institutionelle Regelungen schrittweise verbessert, wichtige Wissenschaft und Technologie-Infrastruktur, um die Förderung von Innovations-Ressourcen und Innovationsträger zu weiteren Agglomeration zu beschleunigen, eine wichtige Rolle beim Aufbau der internationalen Wissenschaft und Technologie-Innovationszentrum in der Guangdong-Hong Kong-Macao Bay Area.

Es wird berichtet, dass eine Reihe von wichtigen wissenschaftlichen und technologischen Infrastrukturen und Innovationsträgern in Guangming Science City neue Fortschritte gemacht haben. So werden in diesem Jahr Einrichtungen für die synthetische Biologieforschung, die Gehirnanalyse und -simulation sowie die Materialgenomforschung in Betrieb genommen. Der Bau von Anlagen für medizinische Präzisionsbildgebung, spezielle Umweltmaterialien und andere Einrichtungen wird in diesem Jahr beginnen. Und die zweite Phase des Supercomputing hat mit dem Bau begonnen. Pengcheng Cloudbrain-Ⅲ ist in die nationale Planung einbezogen. Derzeit sind in der Wissenschaftsstadt Guangming 24 wichtige wissenschaftliche und technologische Innovationsträger angesiedelt, 2 Universitätscampus oder Übergangscampus offiziell eröffnet, 9 wichtige wissenschaftliche und technologische Infrastrukturen, 2 provinzielle Schlüssellabore, 11 wissenschaftliche Forschungsplattformen zur Beschleunigung.