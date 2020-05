GTT erweitert sein Angebot an Managed SD-WAN-Diensten in Nord- und Südamerika

GTT Communications, einer der weltweit führenden Anbieter Cloud-basierter Netzwerke für multinationale Unternehmen, gab heute bekannt, dass er sein SD-WAN-Dienstleistungsangebot in Nord- und Südamerika um die Silver Peak Unity EdgeConnect™ SD-WAN-Edge-Plattform erweitert hat. Der von GTT gemanagte SD-WAN-Service erfüllt die Anforderungen seiner Kunden nach optimaler Anwendungsleistung, verbesserter Netzwerkbandbreiteneffizienz und hohem Sicherheitsniveau. GTT zählt zu den ersten Dienstleitern mit einer Auswahl von Anbietern im Bereich Managed SD-WAN. Das neue Managed SD-WAN auf dem amerikanischen Kontinent ergänzt somit das bestehende Angebot von GTT mit Silver Peak in Europa, das mehr als 100 Kunden bedient.

Das SD-WAN-Portfolio von GTT bietet die gesamte Palette der WAN-Funktionalität, einschließlich flexibler Geschäfts- und Sicherheitsrichtlinien, und verbindet diese mit dem Leistungsvorteil des globalen Tier-1-IP-Netzwerks von GTT. Die neu eingeführte Silver Peak EdgeConnect-Option ist dabei ideal, um den vielfältigen Anforderungen globaler Unternehmen gerecht zu werden, die mit komplexen Anwendungen arbeiten und geografisch verteilten Datenverkehr erzeugen. Darüber hinaus umfasst der GTT-Service die branchenführende WAN-Optimierungsfunktion Unity Boost™ von Silver Peak, welche die Anwendungsleistung beschleunigen und die Kosten für Unternehmenskunden senken kann.

“Das SD-WAN von GTT ist von entscheidender Bedeutung für Unternehmen, die ihre Mitarbeiter organisationsübergreifend, weltweit und mit jeder Anwendung in der Cloud sicher verbinden wollen”, erklärt Rick Calder, Präsident und CEO von GTT. “Wir haben nun unser SD-WAN-Angebot in Amerika um eine Silver Peak-Option erweitert und stellen damit sicher, dass all unseren Kunden auf der ganzen Welt die gleiche breite Auswahl an Technologieoptionen zur Verfügung steht.”

“Unity EdgeConnect ermöglicht es GTT, seinen Unternehmenskunden eine zentral administrierte, geschäftsorientierte SD-WAN-Edge-Plattform anzubieten, die sicherstellt, dass die Kunden stets über die Leistung des Netzwerks informiert sind”, so Ian Whiting, President, Global Field Operations bei Silver Peak. “Die Kombination des globalen Tier-1-IP-Netzwerks von GTT und unserer SD-WAN-Edge-Plattform bietet eine unübertroffene Kombination für Unternehmen, die ihr Netzwerk zum Aufbau und Erhalt eines Wettbewerbsvorteils voll nutzen möchten.”

“Die Aufnahme von Silver Peak Unity EdgeConnect erweitert das verwaltete SD-WAN-Angebot von GTT in Nord- und Südamerika und bietet Unternehmen eine attraktive Technologieoption, um ihre spezifischen Anforderungen an Netzwerkbandbreite und Anwendungen zu erfüllen”, erklärt Ghassan Abdo, Research Vice President, Worldwide Telecom bei IDC. “Der von GTT administrierte SD-WAN-Dienst ermöglicht es Unternehmen, ihr kritisches IT-Personal auf die operativen Aktivitäten des Kerngeschäfts zu konzentrieren. Er bietet somit einen erheblichen Mehrwert bei der Verwaltung komplexer Netzwerkintegrationen und trägt dazu bei, knappe Kapitalressourcen zu schonen”, so Abdo.

Nach den Marktprognosen von IDC wird die Nachfrage von Unternehmen nach SD-WAN-verwalteten Diensten in Nord- und Südamerika zwischen 2019 und 2023 voraussichtlich jährlich um 26,1% steigen.

Über GTT:

GTT definiert globale Kommunikation neu für eine Cloud-basierte Zukunft. Unser Ziel ist es, Menschen über Unternehmen hinweg, weltweit miteinander und mit jeder Anwendung in der Cloud zu verbinden.

Unsere Kunden profitieren von einem hervorragenden Service, der auf unseren Grundwerten Simplicity, Speed & Agility basiert. Als Fortune-Future-50-Unternehmen besitzt und betreibt GTT ein

globales Tier-1-Internet-Netzwerk auf sechs Kontinenten mit mehr als 600 PoPs (Points of Presence) und arbeitet zusätzlich mit über 3.500 regionalen Partnern zusammen.

GTTs Dienstleistungen werden von global agierenden Unternehmen, Banken, Regierungen, Behörden und den größten Telekommunikationsanbietern weltweit genutzt. In über 100 Ländern unterstützen

wir unsere Kunden mit eigener Infrastruktur, ganzheitlichem WAN, SD-WAN- und Cloud-Lösungen sowie weiteren Managed Services.

Über Silver Peak

Silver Peak, der weltweit führende SD-WAN-Anbieter, löst das Transformationsversprechen der Cloud mit einem “Business First Networking”-Modell ein. Die selbsttätige Weitverkehrsnetzplattform Unity EdgeConnect befreit Unternehmen von konventionellen WAN-Ansätzen, um das Netzwerk von einem Zwang zu einem Beschleuniger für das Geschäft zu transformieren. Tausende von global verteilten Unternehmen haben Silver Peak WAN-Lösungen in 100 Ländern implementiert. Erfahren Sie mehr unter silver-peak.com

