Ab dem 22. Oktober 2025 startet unser nächster Online-Kurs in Buchführung – perfekt für alle, die ihre Buchhaltung von Grund auf verstehen oder vorhandenes Wissen festigen möchten. Ob für Gründer, Selbstständige oder Mitarbeiter in kleinen und mittleren Unternehmen: Dieses praxisorientierte Training macht Sie fit im Umgang mit Zahlen, Belegen und Geschäftsvorfällen.

Kursformat: Flexibel und effektiv

Mit unserem Online-Seminar wird Ihnen der Unterrichtsstoff live mit einem erfahrenen Dozenten vermittelt. Und mit unserem Blended-Learning-Kurs erhalten Sie zusätzlich den Stoff noch einmal als E-Learning zur Vertiefung.

20 Stunden Online-Seminar – jeweils mittwochs & donnerstags nachmittags

Praxisnahe Übungen und sofort anwendbares Wissen

Interaktive Sessions für Ihre Fragen

Warum Buchführung und Buchhaltung so wichtig sind

Viele Unternehmer scheitern nicht am Produkt, sondern an den Zahlen. Buchführung ist das Fundament jeder erfolgreichen Geschäftsführung: Sie sorgt für Klarheit, Planungssicherheit und rechtliche Absicherung. Mit soliden Grundlagen in Buchhaltung können Sie bessere Entscheidungen treffen – und bares Geld sparen.

Ihre Vorteile im Überblick:

Keine Vorkenntnisse erforderlich

Live-Interaktion mit erfahrenem Dozenten

Verständliche Erklärungen ohne Fachchinesisch

Übungsaufgaben für direkten Praxistransfer

Teilnahmebescheinigung für Ihren Lebenslauf

Jetzt anmelden und Platz sichern

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, um eine persönliche Betreuung zu gewährleisten.

Anmeldung und Infos: https://shop.iw-beratung.de/de/seminare/