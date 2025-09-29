Grundlagen der Buchführung: Online-Seminar und Blended Learning ab Oktober

Karriere, Bildung und Weiterbildung

Ab dem 22. Oktober 2025 startet unser nächster Online-Kurs in Buchführung – perfekt für alle, die ihre Buchhaltung von Grund auf verstehen oder vorhandenes Wissen festigen möchten. Ob für Gründer, Selbstständige oder Mitarbeiter in kleinen und mittleren Unternehmen: Dieses praxisorientierte Training macht Sie fit im Umgang mit Zahlen, Belegen und Geschäftsvorfällen.

Kursformat: Flexibel und effektiv

Mit unserem Online-Seminar wird Ihnen der Unterrichtsstoff live mit einem erfahrenen Dozenten vermittelt. Und mit unserem Blended-Learning-Kurs erhalten Sie zusätzlich den Stoff noch einmal als E-Learning zur Vertiefung.

  • 20 Stunden Online-Seminar – jeweils mittwochs & donnerstags nachmittags
  • Start: 22. Oktober 2025
  • Praxisnahe Übungen und sofort anwendbares Wissen
  • Interaktive Sessions für Ihre Fragen

Warum Buchführung und Buchhaltung so wichtig sind

Viele Unternehmer scheitern nicht am Produkt, sondern an den Zahlen. Buchführung ist das Fundament jeder erfolgreichen Geschäftsführung: Sie sorgt für Klarheit, Planungssicherheit und rechtliche Absicherung. Mit soliden Grundlagen in Buchhaltung können Sie bessere Entscheidungen treffen – und bares Geld sparen.

Ihre Vorteile im Überblick:

  • Keine Vorkenntnisse erforderlich
  • Live-Interaktion mit erfahrenem Dozenten
  • Verständliche Erklärungen ohne Fachchinesisch
  • Übungsaufgaben für direkten Praxistransfer
  • Teilnahmebescheinigung für Ihren Lebenslauf

Jetzt anmelden und Platz sichern

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, um eine persönliche Betreuung zu gewährleisten.

  • Start: 22.10.2025
  • Ort: Online

Anmeldung und Infos: https://shop.iw-beratung.de/de/seminare/