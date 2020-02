Große Bühne für Superstars: Hauser von 2Cellos am 18. April 2020 in Somabay

Somabay, 22. Januar 2020: Paris, Berlin, London – Somabay! Der kroatische Star-Cellist Stjepan Hauser vom weltberühmten Duo 2CELLOS, Garant für weltweit ausverkaufte Konzerthallen, gastiert auf seiner Solo-Tour auch in Somabay. Am 18. April 2020 spielen „Hauser and Orchestra conducted by Robert Ziegler“ groß am Roten Meer auf – im Rahmen des mittlerweile jährlich stattfindenden Musik-Festivals zum ägyptischen Osterwochenende.

Jung, frisch, unkonventionell und dabei von klassischer Exzellenz – am Musik-Hotspot Somabay wird großer Jubel erwartet, wenn Cello-Rockstar Hauser sein Debüt auf der Ferien-Halbinsel gibt. Auf Hausers Solo-Tour, die ihn quer durch Europa und in die Ukraine führt, kehrt er zu seinen klassischen Ursprüngen zurück. Hauser, vielfacher Preisträger internationaler Cellowettbewerbe, debütierte seine klassische Show im Jahr 2017 mit den Zagreber Philharmonikern. Die Show in Zagreb wurde zum Youtube-Phänomen, bei dem Tracks wie Albinonis Adagio über 40 Millionen Mal angeklickt wurden.

Stjepan Hauser:

„Seit jeher liegen mir ganz bestimmte klassische Musikstücke besonders am Herzen. Kompositionen, die ein besonderes Drama, eine bewegende Melodie, eine tiefe Romantik haben. Ich habe jetzt die Möglichkeit, einige dieser Stücke mit einem kompletten Orchester zu spielen und meine Leidenschaft für diese Musik so zu teilen, wie ich es mir immer vorgestellt habe.“

Der Gig in Somabay, bei dem Hauser klassische Kompositionen mit Dynamik und Passion verwandelt, ist der einzige Auftritt in Ägypten und sein erster in der Region. Das Urlaubsparadies nahe Hurghada, das mit jährlich zwei Festivals von Rock über Pop bis Trance und mit Tausenden von Zuschauern mittlerweile zu den Top-Konzert-Locations für internationale Stars gehört, präsentiert mit dem Crossover-Virtuosen und seinem Symphonie-Orchester wieder einmal einen globalen Top Act mit Zeitgeist-Faktor auf höchstem Niveau.

Tickets und Programminfos bei https://www.ticketsmarche.com/hauser_se_2209.html

