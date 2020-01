Begleiten Sie ein Rudel Wölfe und erleben mit ihnen das Abenteuer Wildnis.

Das sagt ein Amazon-Kunde zu dem Buch „Der Wolf und die sieben Fragen“ von Karin Pfolz.

Großartiges Werk

Dieses Buch bewegt sich im Lebensablauf der Wölfe. Es ist nicht nur spannend und witzig, denn die kleinen Welpen sind schon frech, sondern auch lehrreich. Spielerisch lernen und die Natur erkennen. Zudem ist es ein Wendebuch und von hinten aus gelesen der Komplete Buchaufbau in Englisch. So können Kinder Englisch lernen, ohne viel Mühe. Das Buch ist durchgehend mit lebensnahen wundervollen Illustrationen bestückt. Auch die Qualität ist perfekt. Hardcover und die Innenseiten auf Bilderdruckpapier. Führ Tier und Naturliebhaber unbedingt zu empfehlen, dazu muss man nicht Kind sein, auch mir als Erwachsene hat das Werk viel Freude bereitet.

(Quelle Amazon)

Buchbeschreibung:

Seit einigen Jahren sind in unseren Breiten wieder Wölfe beheimatet. Des einen Freude ist des anderen Leid.

In diesem Buch wird das Leben und das Verhalten dieser Tiere erklärt. Eine Wolfmama nimmt den/die Leser/in mit ins Rudel und gemeinsam erlebt man die Wildnis des Waldes.

Einige Menschen informieren sich und befürworten die Ansiedlung der Wölfe, da das ökologische Gleichgewicht wieder hergestellt wird, andere fürchten sich und jagen die Tiere.

Zusätzlich zu der spannenden Geschichte in diesem Buch wird auch das richtige Verhalten bei der Begegnung mit Wölfen erklärt.

Das Buch ist in Deutsch und Englisch verfasst und der 6. Band aus der Serie visuelles Sprachenlernen.

Produktinformation:

Gebundene Ausgabe: 122 Seiten

Verlag: Karina Verlag (Nova MD); Auflage: Erstauflage (25. September 2019)

Sprache: Deutsch, Englisch

ISBN-10: 3964438626

ISBN-13: 978-3964438621

Bilder © mit freundlicher Genehmigung von Karin Pfolz