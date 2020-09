Grobbleche für diverse Einsatzzwecke

Bleche in diversen Güten für Waggonbau, Brückenbau und Co

Die Grobblechservice Stünkel GmbH ist bereits seit Anfang der 1990er Jahre als Stahlhandel am Markt aktiv. In dieser Funktion bietet das Unternehmen mit Sitz in Isernhagen nahe Hannover seinen Kunden Grobbleche in verschiedenen Güten. Darunter finden sich unter anderem solche Varianten aus hoch- und höherfesten Stahlsorten wie CUC-Bleche mit Zulassung nach DBS 918002-01/02 für den Waggon- bzw. Brückenbau. Durch diese vielfältige Auswahl kommen die verfügbaren Bleche darüber hinaus in vielen weiteren Anwendungsfeldern zum Einsatz.

Hochwertiger Stahl für Brückenbau, Waggonbau und mehr

Im umfangreichen Lagerprogramm der Grobblechservice Stünkel GmbH finden sich ca. 10.000 Tonnen unterschiedlicher Bleche. Diese sind in vielen verschiedenen Güten erhältlich und kommen dementsprechend in diversen Anwendungsfeldern zum Einsatz. Zu nennen sind hier unter anderem der Brückenbau sowie der Waggonbau sowie die Herstellung von Kesseln und Rohrleitungen, aber auch der Kraftwerks- und Schiffbau sowie der Fahrzeugbau fallen darunter. Grundsätzlich entstammen die Kunden des niedersächsischen Unternehmens allen Branchen, in denen Walzwerkfertigprodukte von Bedeutung sind.

Güten und Lagerprogramm auf grobblechservice.de

Auf ihrer Website stellt die Grobblechservice Stünkel GmbH ihr Lagerprogramm sowie die verschiedenen Einsatzzwecke der Grobbleche anschaulich vor. Außerdem erhalten Interessenten Einblicke in das Unternehmen und können sich über dessen Werdegang informieren. Abgerundet wird das Produkt- und Dienstleistungsspektrum von Grobblechservice Stünkel durch verschiedene Zusatzprüfungen, wie Aufschweißbiegeversuche, Faltversuche oder Z15-Z35 Proben, die die erfahrenen Servicepartner des Unternehmens auf professionelle Weise durchführen.

Weitere Informationen und persönliche Beratung erhalten Interessenten bei Grobblechservice Stünkel GmbH, Isernhagen, Telefon: (+49) 5 11 / 72 68 2 – 0, https://www.grobblechservice.de

Kontakt

Grobblechservice Stünkel GmbH

Dietmar Stünkel

Chromstraße 30

30916 Isernhagen

(+49) 5 11 / 72 68 2 – 0

info@grobblechservice.de

https://www.grobblechservice.de