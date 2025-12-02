GPSoverIP startet neue Fahrtenbuchlösung für Privat- und Dienstwagen

Der Telematii-Spezialsit GPSoverIP erweitert sein Portfolio: Ab Dezember 2025 steht mit jammer(.)net eine neue Fahrtenbuchlösung bereit, die den Aufwand manueller Dokumentation deutlich verringern soll. Die Kombination aus App, OBD-Stecker und Webzugang richtet sich an alle, die ihre Fahrten einfach, sicher und finanzamtkonform erfassen möchten.

Automatische Erfassung per OBD-Stecker

Zentraler Bestandteil des Systems ist ein kompakter OBD-II-Stecker, der über die Diagnoseschnittstelle des Fahrzeugs Startpunkt, Route und Ziel automatisch registriert. Die Datenübertragung erfolgt über eine integrierte Mobilfunkverbindung und funktioniert unabhängig vom Smartphone. Damit unterscheidet sich jammer(.)net von Bluetooth-basierten Lösungen, die ein mitgeführtes Handy erfordern.

Die zugehörige App bietet eine übersichtliche Darstellung der Fahrten und nutzt KI-gestützte Funktionen zur Erkennung wiederkehrender Strecken oder Adressvorschläge. Jede Fahrt lässt sich mit einem Klick als geschäftlich, privat oder Arbeitsweg kategorisieren. Änderungen werden revisionssicher protokolliert und über zehn Jahre archiviert, um alle steuerlichen Vorgaben zu erfüllen.

Preisstruktur, Zusatzfunktionen und Rechtssicherheit

Das Startpaket umfasst den OBD-Stecker und eine zwölfmonatige Nutzungslizenz zum Preis von 198 Euro. Nach Ablauf der Laufzeit stehen Folgetarife zur Verfügung. jammer(.)net ist direkt bei GPSoverIP erhältlich und unterstützt CarPlay sowie Android Auto. Neben den Basisfunktionen werden zudem optionale Erweiterungen wie GPS-Live-Tracking, Belegverwaltung und einen Diebstahlalarm angeboten…………… Lesen Sie hier weiter.