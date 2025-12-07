GoHighLevel und Zoltan Juhasz arbeiten zusammen, um KI-Automatisierung für Agenturen zu vereinfachen

Agenturen und digitale Marketingfachleute erhalten Zugang zu einer exklusiven 30-tägigen Testversion der All-in-One-Marketing Software HighLevel. HighLevel (GoHighLevel) hat sich mit dem Strategen Zoltan Juhasz zusammengeschlossen, der bei Agenturen und digitalen Profis anerkannt ist, um eine leistungsstarke KI-gestützte Automatisierungsplattform für Agenturen, kleine Unternehmen und Berater bereitzustellen.

Die Zusammenarbeit beseitigt technische Hürden und Tool-Überlastung, da alle zentralen Marketing-, Kommunikations- und Automatisierungsfunktionen in einer einzigen Plattform gebündelt sind. Dies verbessert Leistung, Conversion und Kundentransparenz.

Exklusives Angebot

Testnutzer erhalten sofort Zugang zu 30 Tagen statt der üblichen 14. Der Prozess beginnt mit einem Onboarding-Gespräch für eine schnelle Einrichtung. Neue Nutzer können ihre

HighLevel-Umgebung direkt anpassen, Agentur Logos einfügen, Domains konfigurieren, soziale Konten verbinden und Dashboards personalisieren.

Jetzt starten mit CRM, Pipeline-Management, Website-Builder und KI-basierter Automatisierung: https://www.gohighlevel.com/details-ai-agency-white-label

Hauptfunktionen in der Testphase KI und Automatisierung

KI-gestützte Workflows, automatisierte Follow-ups und intelligente Antworten

Multichannel-Kommunikation per SMS, E-Mail, Webchat und Mobile

Automatisierungs Engine und Plattform Oberfläche verfügbar in: Englisch, Französisch (Frankreich und Kanada), Spanisch, Deutsch, Portugiesisch (Portugal und Brasilien), Italienisch, Niederländisch, Schwedisch, Dänisch, Finnisch und Norwegisch

CRM und Kundenmanagement

Zentralisiertes Lead-Tracking, Pipelines und Kontaktverwaltung

Terminplanung und automatische Erinnerungen

Funnels und digitale Präsenz

Website- und Funnel-Builder mit sofort einsatzbereiten Vorlagen

Anrufverfolgung, eingehende und ausgehende Anrufverwaltung sowie Sprachmail-Funktione

Werbung, Reporting und Compliance

Dashboards für SEO, SEM und Werbekampagnen

Integrationen mit Facebook Ads und LinkedIn

GDPR- und HIPAA-Optionen für regulierte Branchen

Reputation und Support

Bewertungsmanagement, zentrale Nachrichtenverwaltung und vollständige Mobile App

Zugang zur globalen HighLevel-Community und technischem Support rund um die Uhr

Bestehende HighLevel-Nutzer können über denselben Link ein Upgrade durchführen, wenn sie zusätzliche Funktionen benötigen.

Zitat von Zoltan Juhasz

„Agenturen berichten regelmäßig, dass sie in ihrem ersten Monat nach dem Wechsel zu HighLevel zwischen 8 und 12 neue Kundenkonten aufnehmen. Die 30-tägige Testphase gibt Teams ausreichend Zeit, Workflows zu migrieren, Follow-ups zu automatisieren und echte Verbesserungen bei den Antwortraten zu messen“, erklärt Zoltan Juhasz.

So starten Sie

Rufen Sie die offizielle Registrierungsseite auf, wählen Sie einen Plan, absolvieren Sie das Onboarding-Gespräch und beginnen Sie mit den bereitgestellten Vorlagen und Workflows. Technische Kenntnisse oder Programmierung sind nicht erforderlich.

Diese Testversion richtet sich ausschließlich an Agenturen, Berater und kleine Unternehmen. Es handelt sich nicht um eine Geschäfts- oder Verdienstmöglichkeit, und es werden keine Einkommens- oder Leistungszusagen gemacht.

Netpartners.Marketing / Agence Vesta Inc. kann eine Provision erhalten, wenn Nutzer sich über den bereitgestellten HighLevel-Link registrieren oder ihr Konto upgraden.

Weitere Einblicke zu SaaS, KI und Marketing Automatisierung:

https://ghl-services-playbooks-automation-crm-marketing.ghost.io/

Über Zoltan Juhasz

Zoltan Juhasz aus Saint-Lambert, Quebec, verfügt über mehr als 18 Jahre Erfahrung in SEO, SEM, Automatisierungssystem Design und KI-gestützten digitalen Abläufen. Er unterstützt Agenturen in Nordamerika und Europa bei der Standardisierung von Onboarding-Prozessen, der Reduzierung manueller Arbeit und der Verbesserung der Kampagnenleistung.

Über HighLevel

HighLevel wurde 2018 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Dallas, Texas. Die Plattform bedient über 60.000 Agenturen weltweit und zählt zu den führenden

White-Label-Automatisierungssystemen. HighLevel bietet CRM, Funnel-Erstellung, Multichannel-Kommunikation, Marketingautomatisierung, KI-Tools, Anrufverwaltung und zentrale Analytik in einer einheitlichen Plattform.

Unternehmensinformationen

Netpartners.Marketing

11407 SW Amu St, Tualatin, Oregon 97062, USA