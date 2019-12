Gleich in Ihrer Nähe – Schmuckankauf Berlin, Hamburg und München bei Schmucksaga.de

Berlin. Kaum ein Schmuckhändler ist so beliebt in Berlin wie der renommierte Schmuckhandel bei Schmucksaga.de. Der Schmuckankauf dieses Unternehmens überzeugt seit vielen Jahren durch seriöse Taxierung und eine diskrete sowie unkomplizierte Abwicklung mit den Verkäufern. Der Schmuckhandel wirkt mit fairen Preisen und transparenten Abläufen, am hiesigen Schmuck- und Goldmarkt in Deutschland mit. Es ist deshalb keine Überraschung, dass dieses Konzept auch in Hamburg und München zum Erfolg wurde. Wir haben die Möglichkeit genutzt ein Interview mit dem Geschäftsführer von Schmucksaga.de zu führen. Im folgenden Abschnitt dieses Artikels finden Sie das komplette Interview.



Inar.de – Guten Tag , vielen Dank, dass Sie sich die Zeit

genommen haben für dieses Interview.

Schmucksaga.de – Guten Tag, vielen Dank für die Einladung.

Inar.de – In welchen Bereichen stehen Sie Ihren Kunden zur Verfügung ?

Schmucksaga.de – Der Kunst Ankauf und Antiquitäten Ankauf waren vor 25 Jahren unsere primären Geschäftsbereiche. Wir haben einzelne Objekte auf ihren Wert hin geschätzt, angekauft oder unsere Kunden an seriöse Auktionshäuser vermittelt. Ein geringer Anteil der Ware stammte aus privatem Besitz

unserer Kunden, der überwiegende Teil aus Nachlässen. Eine Gesamtabwicklung mit einem verlässlichen und seriösen Partner ist für unsere Kunden immer der ausschlaggebende Punkt gewesen, sich für uns zu entscheiden. Der Geschäftsbereich Nachlass Ankauf , hat dann weitere Felder erschlossen auf denen sich Pelzantiksaga.de etabliert hat. Die Bereiche sind Pelzankauf Berlin, Pelzankauf Hamburg, Pelzankauf München, Schmuckankauf Berlin, Schmuckankauf Hamburg, Schmuckankauf München, Bernsteinankauf Berlin, – Hamburg, – München Markenuhren Ankauf Berlin, Hamburg, München usw.

Inar.de – Warum haben Sie ein so großes Interesse daran, auch in Hinblick auf dieses Interview, Ihre Kunden zu beraten?

Schmucksaga.de – Transparenz dient dem Kunden und unserem Unternehmen gleichermaßen. Es schafft Vertrauen und eine auf Nachhaltigkeit basierende Zusammenarbeit. Die Tatsache, dass Pelzantiksaga 20 bis 30 Kundenempfehlungen in der Woche hat zeigt, dass unser Konzept aufgeht.

Inar.de – Welchen Tipp können Sie Ihren Kunden geben, wenn ein ganzer Haushalt aufzulösen ist?

Schmucksaga.de – Tipp Nr. 1: Melden Sie sich bei uns, die Rufnummer finden Sie im Internet und auf unserer Website Schmucksaga.de.Über das Internet finden Sie auch andere seriöse Händler. Achten Sie darauf, dass Firmenadressen und eine Festnetznummer aufgeführt sind, wenn bei Kontakt nur eine Handynummer zu finden ist sollten Sie Vorsicht walten lassen. Auch die Qualität der Seite sollte hochwertig sein. Im Impressum sollten alle gängigen Daten aufgeführt sein. Nehmen Sie sich die Zeit und lesen Sie die Bewertungen. Es kann immer ein unzufriedener Kunde dabei sein, kommt eine ausführliche schlechte Bewertung öfter vor, kann da vielleicht auch etwas dran sein und man sollte vorsichtig bei diesem Händler sein.

Inar.de – Wie können Kunden Goldschmuck von Modeschmuck unterscheiden?

Schmucksaga.de – Auf folgende Punkte sollten Kunden Ihr Augenmerk legen:

Oberflächenbeschaffenheit und Verarbeitung

Die Herstellung von Goldschmuck wird heutzutage überwiegend von professionellen Goldschmieden durchgeführt. Man kann also davon ausgehen, dass die Oberfläche des Schmuckstücks von hoher Qualität gearbeitet ist und glatt und edel erscheint. Auch Ösen und Verschlüsse werden von hoher Qualität geschmiedet und schließen perfekt ab.

Modeschmuck hingegen ist meist einfach gearbeitet und weist scharfe Kanten auf. Auch Ösen und Verschlüsse sind fast immer schlecht verarbeitet und schließen unsauber ab. Mit einer Lupe sollte man sich das Schmuckstück dann näher anschauen und wird im Falle von Modeschmuck oft Unebenheiten und kleine Punkte entdecken. Diese Punkte entstehen, wenn Metalle durch die Oberfläche des Modeschmucks durchschimmern. Verursacht wird dies durch Oxidationsprozesse an der Luft. Goldschmuck hingegen verändert sich nicht und ist selbst gegen Säuren (ausgenommen Königswasser: Salz- und Salpetersäure-Gemisch) beständig.



Punzierung

Mit einer Lupe – aber auch oft schon mit bloßem Auge sind die meisten Punzen zu erkennen. Die in Deutschland am häufigsten hergestellten Goldlegierungen sind 750, 585 und 333. Diese Zahlen geben den Goldgehalt in tausendstel an, d. h. 750 Gewichtsteile von 1000 entsprechen 75% Goldanteil. Hat also beispielsweise ein Schmuckstück ein Gewicht von 100 g und eine 750 Punzierung, ist der Feingoldgehalt 75 g, bei einer 585 Punzierung 58,5 g und bei 333 33,3 g. Reines Gold wird mit 999 bezeichnet da eine 100%ige Reinheit technisch noch nicht möglich ist bzw. zu aufwendig wäre. Das Karat ist ebenfalls eine weit verbreitete Maßeinheit für die Definition von Goldlegierungen, wobei reines Gold mit 24 K definiert ist, weitere Legierungen s. Tabelle 1 – (Anm. der Redaktion: Diese wurde uns vom Geschäftsführer zur Verfügung gestellt).

Tab. 1 Die häufigsten Legierungen in Deutschland Karat 24 22 21 18 14 10 9 8 Punze 999 916 875 750 585 416 375 333



Farbe

Goldschmuck gibt es in verschiedenen Farben. Die bekannteste und am häufigsten vorkommende Farbe ist Rotgold, uns besser als Gelbgold bekannt, gefolgt von Weissgold. Aber wussten Sie, dass Gold auch in den Farben grün, blau und purpur vorkommt. Das grüne Gold entsteht, wenn man Gold mit Silber oder Kadmium mischt, blaues Gold erhält man durch Beimischung von Stahl und für purpur mischt man Aluminium zum Gold.

Säuretest

Der Säuretest ist ein einfaches und verlässliches Verfahren, um schnell festzustellen, ob es sich bei einem Objekt um Gold handelt oder nicht. Hierbei werden von dem Objekt auf einem Granitstein einige Streifen abgerieben und die jeweilige Säure auf den Abrieb gegeben. Wenn es sich um Gold handelt, erfolgt keine Reaktion, minderwertige Metalle hingegen werden aufgelöst.

Eine Bestimmung der Karatzahl von 8, 14 und 18 ist verlässlich möglich.

Bei höherer oder geringerer Goldlegierung – aber auch bei Zwischenlegierungen ist der Säuretest nicht zu empfehlen und es sollte eine Röntgengoldanalyse durchgeführt werden. Bei dem Üblichen Säuretest ist auch ein Qualitativer Silbertest durchführbar. Bei diesem Test wird auf einem Abrieb eine Silbertestlösung gegeben. Im Falle von Silberobjekten erscheint die Lösung Blutrot. Dieser Test ist nur von einem geübten Fachmann durchzuführen, da die Testlösungen Säuren und Quicksilber enthalten.

Röntgengoldanalyse

Dieses Analyseverfahren ist am kostenintensivsten, da die Anschaffung eines Analysegeräts in die Tausende geht. Die Durchführung des Testverfahrens ist dann allerdings sehr leicht und schnell durchführbar. Ein weiterer Vorteil ist, dass man den Goldanteil auf zwei Stellen [nach dem Kommata? Oder drei Stellen?] genau analysiert bekommt – zu empfehlen, wenn Kunden einen Goldklumpen finden, der aus verschiedenen Legierungen stammt oder wenn Punzen nicht leserlich sind bzw. der Goldschmuck aus dem Ausland stammt.

Inar.de – Wie kann man Silber von versilberten Gegenständen unterscheiden?

Schmucksaga.de – Wie beim Gold sollten Kunden auch beim Silber auf die Oberflächen-beschaffenheit, Verarbeitung und Punzen achten. Ab dem 20. Jahrhundert hat man sich in Deutschland auf ein Mindestfeingehalt von 80% geeinigt, welches der Punze 800 entspricht. Man kann also davon ausgehen, dass Gegenstände aus Silber, wenn man sie gut putzt, einen einzigartigen Glanz vorweisen. Gegenstände, die versilbert sind haben fast immer Stellen, an welchen wo minderwertiges Metall durchschimmert. Versilbertes Besteck ist meistens mit 90 bzw. 100 gestempelt.

Gegenstände, die aus Silber gefertigt wurden sind meist mit 800, 830 oder 925 gestempelt. Spezialisten und Künstler haben sich oft mit Ihren eigenen Punzen auf Gegenstände verewigt, wie z. B. „Jensen“ aus Dänemark, der für die Anfertigung von Bestecken bekannt ist. Diese Gegenstände erzielen ein Vielfaches des Materialwertes, d. h. Sie sollten sich die Gegenstände genau anschauen, im Internet recherchieren und gegebenenfalls einen Experten zu Rate ziehen.

Inar.de – Wie können Kunden Bernstein von Bakelit oder Kunststoff unterscheiden?

Schmucksaga.de – Bernstein lädt sich bei Reibung leicht elektrostatisch auf und man kann z. B. Haare oder Papier anziehen. Ein weiterer Test besteht darin mit einem scharfen Gegenstand wie einem Messer ein wenig Stein abzureiben, sollte dies gelingen handelt es sich wahrscheinlich um Bernstein, denn Bernstein ist verhältnismäßig weich. Diesen Abrieb kann man dann mit einem Feuerzeug anzünden, handelt es sich um Bernstein, wird man einen Geruch wahrnehmen, der an Nadelhölzer erinnert, bei Bakelit riecht es nach verbranntem Plastik.

Inar.de – Welcher Bernstein ist teuer?

Schmucksaga.de – Grundsätzlich gilt, je undurchsichtiger und gelber der Bernstein ist, desto teurer ist dieser für den Markt. Hauptabnehmer ist der Asiatische Raum und man kann je nach Qualität bis zu 40 € pro Gramm erzielen.

Inar.de – Worauf sollten unsere Leser bei einen Bilddruck achten und wie sind diese von einem Kunstdruck bzw. gemaltem Ölgemälde zu unterscheiden?

Schmucksaga.de – Bei einem Druck ist die Oberfläche glatt, man kann daher mit der flachen Hand vorsichtig über das Bild streichen und somit einen Druck leicht von einer Malerei unterscheiden. Ein weiterer Hinweis sind Raster, die das gesamte Bild überspannen, mit einer Lupe leicht zu entdecken. Von bestimmten Künstlern können allerdings auch Drucke hohe Preise erzielen, diese sind immer in einer limitierten Anzahl gefertigt und an der Seite meistens neben der Signatur nummeriert worden.

Inar.de – Wie geht man am besten vor, wenn man Ölgemälde hat und Beratung braucht?

Schmucksaga.de – Hat man festgestellt, dass es sich bei dem Werk um ein gemaltes Gemälde handelt, kann die Recherche beginnen. Zunächst muss der Künstler identifiziert werden. Über ein Verzeichnis, u.a. www.artprice.com, können wir unseren Kunden innerhalb kurzer Zeit wichtige Informationen über sämtliche Auktionsergebnisse mitteilen, wobei neben dem Zuschlagspreis auch die Schätzung, das Auktionsdatum und das Auktionshaus aufgeführt sind. Auf Grundlage der erhobenen Daten beraten wir unsere Kunden im Bereich Ölgemälde Ankauf und machen natürlich eine Offerte. Wenn bei einem Künstler die Zuschlagspreise stark schwanken raten wir unseren Kunden ein Auktionshaus zu beauftragen.

Inar.de – Die Informationen waren sehr hilfreich, vielen Dank. Wir würden uns freuen Sie demnächst für ein Interview zum Thema Pelze und Münzen einladen zu können. Wären Sie dazu bereit?

Schmucksaga.de – Ja, sehr gerne. Ich möchte mich auch für das nette Interview bedanken und hoffe die Tipps helfen Ihren Lesern weiter.