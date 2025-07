Glamox stellt neue Industrieleuchte und LED Ersatz-Kit für extreme Bedingungen vor

Mit der MIX G2 und dem MIX G2 KIT bietet Glamox eine leistungsstarke Beleuchtungslösung, die Effizienz, Sicherheit und Langlebigkeit in explosionsgefährdeten Bereichen miteinander vereint

Hildesheim, 30. Juli 2025 – Mit der MIX G2 und dem MIX G2 KIT erweitert Glamox seine bewährte MULTI-G2-Familie um zwei besonders robuste und wartungsfreundliche Lösungen. Beide Varianten – die Industrieleuchte MIX G2 sowie das LED Ersatz-Kit MIX G2 KIT – vereinen Sicherheit, Effizienz und Langlebigkeit für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen. Sie wurden speziell für explosionsgefährdete Bereiche der Kategorie 3 (Zonen 2/22) entwickelt und eignen sich ideal für Anwendungen mit temporär auftretenden Gas- oder Staubatmosphären – etwa in Industrieanlagen, Produktionsbereichen der Lebensmittelindustrie sowie in Raffinerien, auf Schiffen oder Offshore-Plattformen. Für maximale Widerstandsfähigkeit ist die MIX G2 mit einem frosted Diffusor aus selbstverlöschendem (V0) und schlagfestem Polycarbonat ausgestattet. Eine einteilige Silikondichtung und korrosionsbeständige Edelstahlklammern gewährleisten eine langlebige und sichere Nutzung. Das Gehäuse besteht wahlweise aus säurebeständigem Edelstahl oder aus Aluminium-Zink-Stahl mit weißer Epoxid-/Polyester-Pulverbeschichtung. Für besonders aggressive Umgebungen ist zudem eine Ausführung aus unlackiertem, säurefestem Edelstahl erhältlich.

Die wasserdichte Glamox MULTI-G2 Leuchtenfamilie bietet robuste und energieeffiziente Beleuchtung für industrielle Anwendungen. Sie umfasst ab sofort vier leistungsstarke Modelle: MIL G2, MIR G2, MIX G2 und MAX G2. Jedes Modell ist speziell für herausfordernde Einsatzbereiche konzipiert, in denen hohe Anforderungen an Widerstandsfähigkeit, Funktionalität und Sicherheit bestehen. Mit dem MIX G2 KIT bietet Glamox zusätzlich ein Umrüstset für bestehende MIX-T8-Leuchten an. Das Kit ermöglicht einen einfachen und schnellen Austausch konventioneller Leuchten durch moderne LED-Technologie – inklusive neuem Diffusor, Edelstahlklammern und Schnellverbindern für eine unkomplizierte Montage. Dank einer klappbaren Elektrik-Platine gestaltet sich die Wartung besonders effizient. Das LED Ersatz-Kit ist ebenfalls für explosionsgefährdete Zonen 2/22 zugelassen und damit ideal für eine energetische Sanierung in anspruchsvollen Industrieumgebungen.

Effiziente Installation und einfache Wartung

Die Industrieleuchte MIX G2 wird serienmäßig mit festen Endkappen, Triangel-Abhängung oder zwei M8-Flügelmuttern geliefert. Ergänzend stehen Befestigungswinkel für die horizontale Verdrahtung sowie eine drehbare Halterung zur Verfügung, auf der die Endkappen vormontiert sind. Nach der Montage erleichtert ein beweglicher Geräteträger mit integriertem Schnellverbinder sämtliche Wartungsarbeiten erheblich. Die Modelle MIX G2 und MIX G2 KIT bieten jeweils eine Lichtleistung von 2.500 bis 7.500 Lumen bei einer Farbtemperatur von 4.000 K, einem Farbwiedergabeindex (CRI) von Ra 80 sowie einer Farbkonsistenz nach MacAdam 3. Die Lebensdauer wird mit 50.000 Stunden angegeben. Optional sind die MIX G2 sowie das LED Ersatz-Kit mit einer Notlichtfunktion erhältlich, die wahlweise 1,5 oder 3 Stunden Betriebsdauer bietet. Diese wird durch einen fest installierten externen Batteriekasten unterstützt und gewährleistet zusätzliche Sicherheit im Notfall.

Verfügbarkeit und weitere Informationen

Die neue Industrieleuchte MIX G2 sowie das LED Ersatz-Kit MIX G2 KIT sind ab sofort bei Glamox erhältlich. Weitere technische Daten sind unter folgenden Links ersichtlich:

https://www.glamox.com/de/pbs/produkte/innenbeleuchtung-/industrieleuchten/mix-g2/

https://www.glamox.com/de/pbs/produkte/innenbeleuchtung-/industrieleuchten/mix-g2-kit/

Glamox GmbH

Die Glamox GmbH ist ein führender Anbieter von Lichtlösungen für den professionellen, landbasierten Beleuchtungsmarkt in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wir bieten ein komplettes Produktsortiment an für Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen, gewerbliche und industrielle Bauten, Einzelhandel, Hotels sowie Restaurants.

Die Glamox GmbH ist Teil der Glamox Gruppe, einem norwegischen Industriekonzern, der professionelle Beleuchtungslösungen für den globalen Markt entwickelt, produziert und vertreibt. Die Glamox Gruppe beschäftigt rund 2.100 Mitarbeiter mit Vertriebs- und Produktionsstandorten in Europa, Asien und Amerika. Der Jahresumsatz 2024 betrug 394 MEUR. Unsere Lösungen werden über eine Reihe von Qualitätsmarken für Beleuchtung angeboten, darunter Glamox, Aqua Signal, Luxo, Norselight, LINKSrechts, Küttel, Luxonic, ES-SYSTEM, LiteIP, Luminell und Wasco. Das Ziel der Glamox Gruppe ist es, nachhaltige Beleuchtungslösungen anzubieten, die die Leistungsfähigkeit und das Wohlbefinden der Menschen verbessern. www.glamox.de

Pressekontakte

Dipl.-Ing. Sabrina Catrin Dittmann

Regional Marketing Manager – Central Europe

Linzer Str. 9a

28359 Bremen

Tel.: +49 421 485 70-71

E-Mail: sabrina.dittmann@glamox.com

Hauptsitz Glamox GmbH

Daimlerring 25

31135 Hildesheim

Tel.: +49 5121 7060-0

PR-Kontakt

Profil PR

Stefan Winter

Humboldtstr. 21

38106 Braunschweig

Tel.: +49 531 387 33-19

E-Mail: s.winter@profil-pr.com