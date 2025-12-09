Glamox realisiert Lernräume mit zukunftsweisendem Beleuchtungskonzept

Hildesheim, 9. Dezember 2025 – Der neue Anbau der Freien und Berufsschule Struer in Dänemark folgt einem visionären Ansatz. Ziel des Projekts ist es, Lernlandschaften zu schaffen, die Form, Funktion und Architektur sinnvoll verbinden, um Lernprozesse aktiv zu unterstützen. Das Beleuchtungskonzept von Glamox schafft dabei eine energieeffiziente, atmosphärische Umgebung, die Lernen, Entdecken und soziale Interaktion fördert.

Der Neubau gliedert sich in fünf deutlich voneinander abgegrenzte Zonen, die Konzentration, Aktivität und Begegnung gezielt unterstützen. Die räumliche Gestaltung mit runden Formen und offenen Übergängen ermöglicht einen natürlichen Übergang zwischen Fokus- und Gemeinschaftsbereichen. Jede Zone besitzt eine eigene Lichtidentität, abgestimmt auf Nutzung und gewünschte Atmosphäre.

Lernlandschaft mit Lernzonen

Im sogenannten Care-Raum, einem Rückzugsort für Yoga und Entspannung, sorgt ein Sternenhimmel aus D70-R92 G2 Strahlern in Kombination mit schwebenden „Sonnen“ aus DIS-Kuppelleuchten für eine ruhige, achtsame Atmosphäre. Im Gaming-Raum schaffen asymmetrisch angeordnete C80-P Pendelleuchten von Glamox eine kreative und inspirierende Stimmung.

Im Werkraum liefern lineare C80-P Leuchten eine gleichmäßige Beleuchtung für konzentriertes Arbeiten. Ringförmige C95-S Circle Leuchten bieten optimales Licht für Detailarbeiten und unterstützen das klare, minimalistische Raumdesign des Kreativraumes. Im Café erzeugen Gruppen runder DIS-Kuppelleuchten in unterschiedlichen Höhen und Größen eine warme, einladende Atmosphäre für Begegnungen und Erholung.

Organische Lichtführung und smarte Steuerung

In den Gemeinschaftsbereichen tragen zufällig platzierte runde C95-S Circle Leuchten zu einer organischen Deckengestaltung bei. Ein integriertes Lichtmanagementsystem sorgt dafür, dass Beleuchtung nur dort aktiviert wird, wo sie benötigt wird, und entsprechend der jeweiligen Nutzung in der Intensität angepasst ist. So entsteht eine nachhaltige, bedarfsorientierte Beleuchtungssteuerung.

Nachhaltigkeit und Effizienz im Fokus

Zum Einsatz kommen energieeffiziente LED-Komponenten, das DALI2-Lichtsteuerungssystem ermöglicht adaptive Beleuchtung, die sich automatisch an Nichtbedarf-Situationen anpasst. Die Folge sind messbare Einsparungen und eine nachhaltigere Gebäudebewirtschaftung.

Ausblick: Architektur trifft Licht

Glamox steht für Beleuchtungslösungen, die Form, Funktion und Atmosphäre in Einklang bringen – energieeffizient, zuverlässig und zukunftsweisend. Das Struer-Projekt demonstriert, wie Beleuchtung Räume transformieren und Lernprozesse positiv beeinflussen kann. Die klare Zonierung, individualisierte Lichtidentitäten und die smarte Steuerung setzen hierfür neue Maßstäbe in der licht- und raumgestalterischen Praxis.

Glamox GmbH

Die Glamox GmbH ist ein führender Anbieter von Lichtlösungen für den professionellen, landbasierten Beleuchtungsmarkt in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wir bieten ein komplettes Produktsortiment an für Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen, gewerbliche und industrielle Bauten, Einzelhandel, Hotels sowie Restaurants.