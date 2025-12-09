Glamox realisiert Lernräume mit zukunftsweisendem Beleuchtungskonzept

Hildesheim, 9. Dezember 2025 – Der neue Anbau der Freien und Berufsschule Struer in Dänemark folgt einem visionären Ansatz. Ziel des Projekts ist es, Lernlandschaften zu schaffen, die Form, Funktion und Architektur sinnvoll verbinden, um Lernprozesse aktiv zu unterstützen. Das Beleuchtungskonzept von Glamox schafft dabei eine energieeffiziente, atmosphärische Umgebung, die Lernen, Entdecken und soziale Interaktion fördert.
Der Neubau gliedert sich in fünf deutlich voneinander abgegrenzte Zonen, die Konzentration, Aktivität und Begegnung gezielt unterstützen. Die räumliche Gestaltung mit runden Formen und offenen Übergängen ermöglicht einen natürlichen Übergang zwischen Fokus- und Gemeinschaftsbereichen. Jede Zone besitzt eine eigene Lichtidentität, abgestimmt auf Nutzung und gewünschte Atmosphäre.
Lernlandschaft mit Lernzonen
Im sogenannten Care-Raum, einem Rückzugsort für Yoga und Entspannung, sorgt ein Sternenhimmel aus D70-R92 G2 Strahlern in Kombination mit schwebenden „Sonnen“ aus DIS-Kuppelleuchten für eine ruhige, achtsame Atmosphäre. Im Gaming-Raum schaffen asymmetrisch angeordnete C80-P Pendelleuchten von Glamox eine kreative und inspirierende Stimmung.
Im Werkraum liefern lineare C80-P Leuchten eine gleichmäßige Beleuchtung für konzentriertes Arbeiten. Ringförmige C95-S Circle Leuchten bieten optimales Licht für Detailarbeiten und unterstützen das klare, minimalistische Raumdesign des Kreativraumes. Im Café erzeugen Gruppen runder DIS-Kuppelleuchten in unterschiedlichen Höhen und Größen eine warme, einladende Atmosphäre für Begegnungen und Erholung.
Organische Lichtführung und smarte Steuerung
In den Gemeinschaftsbereichen tragen zufällig platzierte runde C95-S Circle Leuchten zu einer organischen Deckengestaltung bei. Ein integriertes Lichtmanagementsystem sorgt dafür, dass Beleuchtung nur dort aktiviert wird, wo sie benötigt wird, und entsprechend der jeweiligen Nutzung in der Intensität angepasst ist. So entsteht eine nachhaltige, bedarfsorientierte Beleuchtungssteuerung.
Nachhaltigkeit und Effizienz im Fokus
Zum Einsatz kommen energieeffiziente LED-Komponenten, das DALI2-Lichtsteuerungssystem ermöglicht adaptive Beleuchtung, die sich automatisch an Nichtbedarf-Situationen anpasst. Die Folge sind messbare Einsparungen und eine nachhaltigere Gebäudebewirtschaftung.
Ausblick: Architektur trifft Licht
Glamox steht für Beleuchtungslösungen, die Form, Funktion und Atmosphäre in Einklang bringen – energieeffizient, zuverlässig und zukunftsweisend. Das Struer-Projekt demonstriert, wie Beleuchtung Räume transformieren und Lernprozesse positiv beeinflussen kann. Die klare Zonierung, individualisierte Lichtidentitäten und die smarte Steuerung setzen hierfür neue Maßstäbe in der licht- und raumgestalterischen Praxis.
Glamox GmbH
Die Glamox GmbH ist ein führender Anbieter von Lichtlösungen für den professionellen, landbasierten Beleuchtungsmarkt in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wir bieten ein komplettes Produktsortiment an für Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen, gewerbliche und industrielle Bauten, Einzelhandel, Hotels sowie Restaurants.
Die Glamox GmbH ist Teil der Glamox Gruppe, einem norwegischen Industriekonzern, der professionelle Beleuchtungslösungen für den globalen Markt entwickelt, produziert und vertreibt. Die Glamox Gruppe beschäftigt rund 2.100 Mitarbeiter mit Vertriebs- und Produktionsstandorten in Europa, Asien und Amerika. Der Jahresumsatz 2024 betrug 394 MEUR. Unsere Lösungen werden über eine Reihe von Qualitätsmarken für Beleuchtung angeboten, darunter Glamox, Aqua Signal, Luxo, Norselight, LINKSrechts, Küttel, Luxonic, ES-SYSTEM, LiteIP, Luminell und Wasco. Das Ziel der Glamox Gruppe ist es, nachhaltige Beleuchtungslösungen anzubieten, die die Leistungsfähigkeit und das Wohlbefinden der Menschen verbessern. www.glamox.de