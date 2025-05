Gioca Crazy Time On The Internet In Italia

Crazy Time Italia Game Show Live Su Eurobet“

Inoltre, algun moltiplicatore viene assegnato a caso the“ „ogni giro della turno. I giocatori sono liberi di collocare somme diverse su ognuna delle selezioni disponibili. L’esito de giro della turno restituirà un single risultato, ma a new seconda di arrive sono state distribuite le puntate elizabeth del moltiplicatore conforme è comunque possibile rientrare di quanto investito nelle puntate perdenti.

Si può puntare su un single settore (numerico um bonus) oppure tu più opzioni contemporaneamente.

Lo studio allestito appositamente per le partite richiama quelli dei più tradizionali test televisivi.

La vista classica utilizza invece un sistema a semaforo che informa sullo position del round.

Lo scopo del gioco è quello di tentare di pronosticare dove la ruota si fermerà .

Anche se gli esiti delle partite sono legati strettamente alla fortuna, le scelte relative alle puntate dei giocatori avvengono in piena autonomia.

Questi strumenti offrono informazioni dettagliate in speed reale sui risultati dei giri, inclusi i segmenti più frequenti, i bonus round attivati elizabeth i moltiplicatori più alti ottenuti.

I giocatori conservano este ruolo attivo within occasione dei mini-game, ma anche within quel caso la fortuna vuole are generally sua parte. Così come avviene sui tavoli live dalam molti giochi di carte, al instante del proprio accesso è possibile unirsi a partite che sono già in corso di svolgimento e alle quali partecipano anche altri utenti. Ovviamente Outrageous Time è disponibile anche nella pagina che elenca tutti i giochi del Casinò Live dalam Eurobet. Il meccanica di Crazy Time Live è evidente ma pieno di sorprese.

🔥 Best Casinos Games

Pachinko, ha un prezzo atteso simile the quello di Funds Hunt, come dimostra la pari possibilità di ottenerli durante un giro comprensibile della ruota. La qualità e l’originalità del team dalam Evolution ha consenso loro di salire rapidamente la piramide delle software residence nello spazio iGaming. Oltre al gara Crazy Time, sono produttori di altri celeberrimi giochi reside come Monopoly. Passiamo ora ad analizzare i comandi de gioco presenti nell’interfaccia giocatore. A ogni modo, non è presente una elemento di abilità sul gioco Crazy Moment, in quanto ogni round è completamente deciso dalla sorte live crazy time.

Lo scenario più splendido è indubbiamente ciò che attornia elle bonus Crazy Time, perché l’intera sala si trasforma fondendo la realtà alla computer-grafica.

Crazy Time è un divertentissimo gara a premi ove gira tutto intorno alla fortuna!

Vengono in seguito estratti due moltiplicatori casuali da x2 a x100.

Ciononostante, sono dotati di una buona collezione di giochi, tra cui Crazy Time.

Depositare denaro è mi delle operazioni più semplici in indiscutibile in ogni casinò.

Inoltre, ni è la possibilità di acquistare sul momento delle critpovalute. Andiamo più nello specifico e analizziamo i siti pada scommesse sopraelencati. Salva il mio nom de famille, email e localizado web in corrente browser per are generally prossima volta che commento. Partecipare è semplice e intuitivo, rendendo Crazy Time Live accessibile sia ai principianti che agli esperti. Con un’interfaccia facile ag usare, chiunque può godersi il gara senza complicazioni.

Come Selezionare Il Gioco Are Living Adatto

Infatti, oltre ai numeri, sono presenti different diciture “Double” u più raramente “Triple” che hanno tipico la funzione appena annunciata, garantendo algun altro giro sulla ruota bonus. Naturalmente come è com facilidade intuibile dal nom de famille del gioco, così come dal numero di volte“ „che compare sulla ruota, Crazy Time è il gioco benefit con il potenziale di vincita superiore, oltre che valere uno dei più interattivi. I giochi bonus, volenti um nolenti, sono el area più divertente dalam tutta quella che è la “esperienza Crazy Time”.

Il pulsante Ripeti permette di riportare tutte le scommesse del round di gioco precedente.

Tutti questi giochi sono disponibili sulle migliori piattaforme pada casinò online, garantendo un’esperienza di adhesión qualità con buffering HD, interazione que tiene croupier professionisti at the tante emozioni in tempo reale.

Ovviamente Ridiculous Time è disponibile anche nella web che elenca tutti i giochi del Casinò Live pada Eurobet.

Il gioco include quattro round bonus, ognuno con dinamiche uniche e premi entusiasmanti.

\r

L’obiettivo del gara è indovinare su quale sezione dans le cas où fermerà la ruota quando questa si arresta al traguardo del giro.

Crazy Time è este popolare gioco the premi disponibile nella sezione Game Present del Casinò Live che vede personaje una sorta dalam ruota della fortuna divisa in ben 54 segmenti. Sviluppato da Evolution Game playing, Crazy Time cuando contraddistingue per una notevole dinamicità at the per una costante imprevedibilità , consentendo agli utenti di guadagnare delle scommesse are living e al speed stesso di divertirsi con giochi RNG. Ad ogni modismo della ruota è associato un prezzo diverso del moltiplicatore da applicare all’eventuale vincita. Crazy Time Italia è algun divertentissimo gioco the premi dove excursión tutto intorno de flesta fortuna! Protagonista della scena è infatti una ruota verticale composta da 54 segmenti, che viene azionata da un vero e proprio conduttore e che può comunicare svariati esiti relativi alle puntate disponibili.

📌 Crazy Period Bonus Rounds

Quattro diverse possibili funzioni speciali, accompagnate weil effetti audio elizabeth video mozzafiato. Il pulsante Statistiche mostra i risultati vincenti dei round dalam gioco più recenti sul tuo schermo. Per coloro che hanno accesso solamente a un dispositivo mobile per divertirsi al gioco dalam casinò Crazy Period, vogliamo fare algun appello particolare. Spesso alcuni giocatori temono di non riuscire a giocare the Crazy Time dal proprio mobile poiché che non esiste un’app specifica. Depositare denaro è la delle operazioni più semplici in indiscutibile in ogni casinò. Naturalmente tutti we siti di scommesse cercano di rimandare questo processo elle più semplice possibile, in modo de uma massimizzare i guadagni.

Il pulsante Raddoppia (2x) diventa disponibile dopo aver piazzato una scommessa.

Ogni partecipante riceve le eventuali vincite legate alle puntate che avevano proposto prima de giro della turno, mediante le apposite opzioni dell’interfaccia grafica in basso sullo schermo.

Prima dalam ogni giro, we giocatori scelgono tu quale segmento indirizzare.

Un buon punto pada partenza per ottenere informazioni su algun casinò online è cercare online cosa ne pensano gli altri giocatori. Certo, a volte queste info possono essere, manomesse e fraudolente, ma quando dans le cas où tratta di“ „bot non è pas évident identificarle. Il pulsante Punta sui 4 vi consente di piazzare scommesse junto su tutti e quattro i segmenti numerici o su tutti e 4 i giochi reward. Se invece advertisement essere estratto è un round benefit con un moltiplicatore, vengono moltiplicate the vincite all’interno delete gioco per il numero presente nella casella Top Slot machine game.

Demo Crazy Time Live

Crazy Time Live è un’esperienza unica nel panorama dei giochi da casinò reside. Con il suo mix di intrattenimento, fortuna e abilità , sta rapidamente diventando uno dei giochi più amati dagli appassionati di casinò in Italia. Questa combinazione innovativa présente non solo divertimento ma anche numerose possibilità di vincita, rendendo ogni sessione un momento emozionante e coinvolgente. Se sei interessato a esplorare le statistiche live, guardare lo streaming in diretta o conoscere i risultati delle sessioni passate, questa piattaforma è perfetta per te. Crazy Moment è un piacevole gioco a premi ispirato al abitare gioco con los angeles Ruota della éxito, giocato su mi ruota verticale some sort of 54 segmenti girata dal presentatore delete gioco.

Alcuni giocatori sviluppano proprie technique puntando su più esiti in contemporanea, cercando di sgonfiare le perdite electronic sperando nel bastonata di fortuna, anche durante i giochi bonus.

Il gioco si sviluppa intorno a una ruota verticale a 54 segmenti girata ag un presentatore.

Dunque, se aveste puntato €1 sul 10 ed effettivamente quello fosse il risultato del turno, vi vedreste attributi €11.“

Così come avviene sui tavoli live dalam molti giochi pada carte, al dia del proprio accesso è possibile unirsi a partite che sono già in corso di trattazione e alle quali partecipano anche altri utenti.

Per giocare a Crazy Moment basta accedere allesammans sezione del Casinò su sito um app di Eurobet, selezionare il gioco Crazy Time electronic cliccare sul pulsante verde Gioca. Lo show di Outrageous Time va avanti senza soluzione di continuità . I giocatori possono unirsi de flesta partita in qualsiasi momento e l’andamento del gioco è lo stesso for every tutti. Ogni partecipante riceve le eventuali vincite legate alle puntate che avevano proposto prima del giro della turno, mediante le apposite opzioni dell’interfaccia grafica in basso sullo schermo. \r

Per giocare a Crazy Time basta accedere de flesta sezione del Casinò su sito o app di Eurobet, selezionare il gioco Crazy Time electronic cliccare sul pulsante verde Gioca.

Gioco Bonus

Le partite di Crazy Time live si caratterizzano per serie pada giri che cuando susseguono anche some sort of distanza di pochi secondi l’uno dall’altro, garantendo ritmi frenetici e costanti. Puoi scegliere di agire con denaro utile oppure provare bombig la modalità demonstration, ideale per testare strategie e accrescere un metodo efficace per le tue puntate. Il presentatore gira la turno“ „electronic, contemporaneamente, la Top rated Slot in enorme inizia a girare. Se la turno si ferma tu un numero migliore, si ottiene los angeles vincita corrispondente, potenzialmente aumentata dal moltiplicatore della Top Slot.

Crazy Time si ispira ad altri giochi già esistenti, ma rielaborati con nuovi elementi di interazione e dinamismo.

Naturalmente, l’obiettivo è quello di aumentare i premi il più possibile e poi dalam ottenere uno dei premi più alti.

Questo è uno dei round bonus più apprezzati, al reacio del precedente.

Se invece los angeles ruota si fermasse su uno dei giochi bonus, l’host si sposterà fisicamente dalla ruota capitale alla postazione de bonus corrispondente each decretare la vincita dei giocatori, terminando in seguito elle round.

I giocatori conservano el ruolo attivo throughout occasione dei mini-game, ma anche within quel caso la fortuna vuole are generally sua parte.

„Le meccaniche di Ridiculous Time sono notevole lineari, anche perché le scelte dei giocatori sono piuttosto limitate e l’andamento della partita scorre da sé. Grazie alla versione dalam prova di Insane Time è realizzabile sperimentare il gara su Eurobet at the farsi un’idea dalam come gestire le puntate attingendo advertising un credito fittizio, senza spendere perciò soldi veri. Una volta terminato arianne budget di prova sarà possibile sfilare direttamente ad mi partita ordinaria, con assenza di dover necessariamente impedire la live, unendosi così alle puntate del giro successivo. Per giocare con la demo di Crazy Time è sufficiente cliccare sull’icona Prova nella suddivisione di Eurobet dedicata appositamente al gioco.

How To Deposit And Withdraw Money Upon Crazy Time Survive?“

Lo studio allestito appositamente per le partite richiama quelli dei più tradizionali test televisivi. A condurre il gioco è un dealer mortale, che avrà arianne compito di girare la ruota elizabeth si sposterà dalam continuo per lo studio a seconda dei mini-game weil svolgere. La nomina del gioco è piuttosto recente, ma ha richiesto este lavoro considerevole che ha visto prolungarsi lo sviluppo per un anno. L’idea di base time quella di creare“ „un’esperienza che catturasse anche l’attenzione di chi non stava giocando, motivo per elle quale il design and style rappresenta un fiore all’occhiello di questa attrazione. I partecipanti sono chiamati a stabilire il costo delle fiches da puntare e abbinarle ad almeno un numero tra quelli indicati, nella augurio che l’esito de giro della turno coincida con los angeles propria scelta.

L’obiettivo è attendere i round benefit, che offrono maggiori possibilità di ottenere vincite elevate.

Si possono anche effettuare piccole scommesse sui segmenti reward per mantenere are generally possibilità di algun grosso colpo dalam fortuna.

Di seguito sono riportati i actually nostri consigli each i migliori casinò Crazy Time disponibili online.

Questo gioco added bonus è senza grattacapo il meno apprezzato tra tutti i actually presenti.

Ad ogni modismo della ruota è associato un valore diverso del moltiplicatore da applicare all’eventuale vincita.

Il pulsante Autoplay ti permette di ripetere are generally tua scommessa o le tue scommesse selezionate per un numero di rounded di gioco scelti. Il contenuto pada questo sito website riflette le opinioni e le esperienze individuali dell’autore. L’autore non afferma che le informazioni fornite siano accurate to aggiornate. Il sito web opera come un progetto indipendente e l’autore low ha alcun unione diretto con votre“ „organizzazioni, i marchi u i servizi menzionati.

How In Order To Register On Outrageous Time Live?

Anche gli utenti più esperti e navigati possono incrociare utile la versione di prova de gioco, in modo da analizzarne the statistiche senza percorrere rischi e misurare le proprie system. L’importanza delle statistiche di Crazy Moment non può valere sottovalutata per chihuahua desidera approcciarsi approach gioco in modo consapevole e strategico. Sebbene la fortuna rappresenti pur sempre il fattore decisivo per i risultati, alcuni dati possono fornire un vantaggio significativo ai giocatori. Le statistiche offrono infatti una resoconto dettagliata dell’andamento delle partite, permettendo pada comprendere meglio elle loro funzionamento at the di adottare technique più informate. A questo punto è possibile scegliere con maggiore cognizione pada causa se avanzare sui segmenti con probabilità più elevate oppure concentrarsi sui giri bonus.

Questo gioco bonus è senza dubbio il meno apprezzato tra tutti we presenti. Se 7 familiari con los angeles lingua inglese, senza dubbio avrete stabilito di che clase di gioco si tratta. Potete selezionare il pulsante Cassa per effettuare depositi e prelievi. Si tratta di primero dei più grandi siti di scommesse al mondo e il focus è proprio quello delle scommesse su activity e discipline.

Esiste Un’app Outrageous Time?

Se invece esce un segmento reward, si attiva arianne relativo round ottimo, offrendo la possibilità di vincite ancora più alte. L’importo minimo e vertice dipende dal casinò, ma solitamente varia da 0, twelve a 5000 pound. Si può indirizzare su un solo settore (numerico to bonus) oppure su più opzioni contemporaneamente. Onlinecrazytime. com è un sito esclarecedor indipendente sui casinò online e sui giochi da casinò online. Non fa parte di alcun operatore di gara d’azzardo o pada alcuna altra ente.

Ecco invece un sucinto schema per votre puntate massime for each ogni singolo approvazione.

Il pulsante Reception ti riporta alla Lobby di Advancement senza uscire dal gioco corrente flaco a quando non ne scegli distinto nuovo.

Inoltre, all’inizio dalam ogni round, bombig che la turno si fermi, ne vengono fatte rivolgere“ „because of contemporaneamente le quali prendono il nom de famille di Top Slot machine game.

Grazie alla possibilità di scommettere su diversi settori electronic di“ „toccare la fortuna nei round bonus, presente game show attrae sia i principianti che i giocatori più esperti.

Prima di giocare nel casinò weil te scelto, dovresti sempre assicurarti dalam soddisfare tutti i requisiti. Fairspin è una piattaforma minore conosciuta in Italia rispetto alle altre qui presenti, mother si tratta ugualmente di sito di scommesse di qualità e solido. Un’ottima scelta di casinò live e computer software di giochi da tavolo accoglie my partner and i nuovi giocatori. L’emozionante show dal vivo di Evolution Gaming si basa sulla classica ruota della fortuna, arricchita weil quattro round added bonus. Tutti questi giochi sono disponibili sulle migliori piattaforme pada casinò online, garantendo un’esperienza di adhesión qualità con loading HD, interazione que tiene croupier professionisti at the tante emozioni throughout tempo reale.

Crazy Time

Il formato demo permette di scoprire arianne particolare funzionamento di Crazy Time, comprenderne la meccanica e sviluppare una strategia personale. L’interazione con il presentatore dal vivo aggiunge un tocco personale, trasformando ogni sessione throughout uno spettacolo straordinario. I giocatori possono puntare su varie segmenti della turno, ognuno dei quali offre premi varie.

Una che estrae primero tra gli 8 tipi di possibili esiti presenti sulla ruota, mentre l’altra invece che può far uscire algun moltiplicatore che va da x2 a x50. Qualora are generally ruota si fermasse su un serie, verrete pagati una puntata moltiplicata per la cifra indicata oltre a venirvi restituita la digito che avete scommesso. La modalità Trial Crazy Time proposition divertimento ed emozioni, trasformando ogni colpo in un’esperienza unica e indimenticabile. In realtà , quei numeri non hanno un significato preciso, tuttavia sono più ingannevoli che altro, some sort of differenza delle statistiche ad esempio offrono i bookmaker sulle partite. Altro passaggio fondamentale della vostra esperienza sul gara live più celebre del mondo è senza dubbio il prelevare le vincite accumulate dopo una vostra sessione.

Crazy Time Stats: Votre Statistiche Di Crazy Time

Sono infatti presenti due versioni diverse per ciò che riguarda la visualizzazione dell’interfaccia. Sono presenti sia le versioni più classiche dei giochi, come votre varianti americane male impotence europee, così arrive altre varianti decisamente più particolari, emozionanti ed estreme. Il pulsante Multi-Gioco mire permette di unirvi a più tavoli di gioco contemporaneamente. Il pulsante Reception ti riporta de flesta Lobby di Evolution senza uscire dal gioco corrente afilado a quando non ne scegli distinto nuovo. Potete utilizzare il pulsante Base Live per contattare l’assistenza live. L’indicatore“ „Scommessa Totale mostra l’importo totale di tutte le scommesse piazzate nel round scuola.

Passiamo ora ad analizzare i comandi de gioco presenti nell’interfaccia giocatore.

Di conseguenza, è offerto dalla maggior parte dei casinò online che offrono giochi que incluye croupier dal festón.

Per iniziare some sort of divertirvi con elle gioco online Ridiculous Time dovete bombig effettuare qualche passaggio, per poi godere delle diverse modalità di gioco.

Protagonista della scena è infatti una ruota verticale composta da fifty four segmenti, che llega azionata da este vero e tipico conduttore e che può comunicare svariati esiti relativi alle puntate disponibili.

La vista classica utilizza invece un sistema a semaforo che informa sullo standing del round. Quando la luce è verde vi è permesso a scommettere, la luce gialla indica che are generally chiusura delle puntate è prossima at the la luce rossa indica che nulla va più. La vista immersiva ni permette di visualizzare il tempo manchevole alla chiusura delle puntata con algun timer posto ing centro dello schermo.

Bonus Rounds

Se invece una ruota si fermasse su uno dei giochi bonus, l’host si sposterà fisicamente dalla ruota capitale alla postazione del bonus corrispondente for every decretare la premio dei giocatori, terminando in seguito arianne round. Se desgarradura giocatori che bazzicano i casinò on-line “made in Italy”, il nome vi suonerà familiare. Dotato sia di partición casinò che di sezione bookmaker offre giochi di qualità e da anni occupa una livello di rilievo nel mercato del casinò nostrano.

Quattro diverse possibili funzioni speciali, accompagnate ag effetti audio at the video mozzafiato.

La ruota llega girata dal presentatore e, a seconda del risultato, my partner and i giocatori possono battere premi o accedere a round benefit.

I visitatori de sito web sono tenuti a rubare le proprie decisioni in base allesamt proprie opinioni elizabeth, se necessario, some sort of condurre ulteriori ricerche e controlli.

I premi presenti sulla ruota Outrageous Time variano da turno a turno, ma si può dire che elle più alto moltiplicatore disponibile durante arianne primo giro è 100x.

Il gioco si distingue per il suo ritmo rapido e l’alta qualità dello streaming.

Selezionare il giusto operatore per votre vostre sessioni è una delle scelte più importanti che dovete prendere throughout quanto giocatori. Da questa decisione deriveranno una serie di implicazioni che possono cambiare (non poco) la vostra esperienza di gioco. Le icone vengono mischiate e sarete voi a selezionare la vostra casella fortunata. L’essere artefici del proprio destino rende i giocatori più inclini ad apprezzare il gioco, anche quando i premi non sono quelli sperati.

🌟 How I Picked The Best Internet Casinos To Try Out Crazy Moment Live

Anzi, secondo la statistica, qualsiasi sia una vostra strategia pada puntata, sarete constantemente sfavoriti rispetto approach banco. Per questo diffidate da coloro che vendono technique vincenti garantite. Un timer posto al centro dello schermo vi avviserà de tempo rimanente sauber che l’host giri la ruota dejando inizio a un nuovo round. Se siete interessati a new scommettere su Crazy Time, non dovete lasciarvi spaventare né dall’interfaccia colorata, né dall’ambiente di gioco dinamico e con assenza di pause.

„Le meccaniche di Ridiculous Time sono molto lineari, anche perché le scelte dei giocatori sono invece limitate e l’andamento della partita scorre da sé.

Sostanzialemente, si tratta pada una versione dalam Crazy Time trial.

Scrittore esperto con oltre cinque codice di esperienza, Mandsperson Lincoln fornisce recensioni complete e imparziali di casinò electronic giochi online.

\r

Crazy Time è un vero at the proprio show interattivo ispirato al cittadino gioco della Turno della fortuna.

I premi presenti sulla ruota Crazy Time variano da turno a turno, ma si può dire che arianne più alto moltiplicatore disponibile durante arianne primo giro è 100x. La buona notizia è che spesso e volentieri, è possibile raddoppiare“ „o addirittura triplicare i actually premi presenti. Questo è uno dei round bonus più apprezzati, al incompatible del precedente.

💳 Deposit And Withdrawal Of Funds Through Crazy Online Casinos

Sì, tanti casinò permettono di giocare in modalità demo virtuale. Questo consente di imparare le regole e fare pratica senza rischiare denaro volgare. Tra le promozioni di Eurobet vengono inclusi periodicamente dei bonus che riguardano anche Crazy Period e che permettono ai nuovi utenti di prendere perizia con il gioco. Anche il credito promozionale derivante dal primo deposito può essere impiegato in Crazy Time. Bonus e offerte a tema possono comunque essere modificati que tiene una frequenza variabile.

Se 7 giocatori che bazzicano i casinò on the web “made in Italy”, il nome mire suonerà familiare.

\r

Per giocare a Crazy Time basta accedere samtliga sezione del Casinò su sito o app di Eurobet, selezionare il gioco Crazy Time electronic cliccare sul pulsante verde Gioca.

Anche gli utenti più esperti e navigati possono trovare utile la versione di prova del gioco, in método da analizzarne le statistiche senza correre rischi e misurare le proprie system.

Si tratta di 1 dei più grandi siti di scommesse al mondo e il focus è proprio quello delle scommesse su sports activity e discipline.

Fairspin è una piattaforma inferiore conosciuta in Italia rispetto alle altre qui presenti, ma si tratta ugualmente di sito pada scommesse di qualità e solido.

L’host di turno, una volta decretato che sia questo arianne risultato del round, si avvia copla la pedana dedicata e pone una grossa moneta sul pistone che are generally farà poi ruotare. Vengono in approvazione estratti due moltiplicatori casuali da x2 a x100. Il pulsante Chat usted consente di chattare con altri giocatori e/o con arianne presentatore del gioco. Il pulsante Ripeti permette di ripetere tutte le scommesse del round dalam gioco precedente.

Crazy Time 12500x Crazy Bonus

Con una grafica vivace e un ritmo veloce, Insane Time Live promette di tenerti incollato allo schermo. Crazy Time si ispira ad altri giochi già esistenti, ma rielaborati con nuovi elementi di interazione e dinamismo. Il team di aumento è composto da centinaia di specialisti tra cui sviluppatori, tester, esperti di PR, scenografi, presentatori e operatori di ripresa. La miscela delle componenti di fortuna, strategia elizabeth interazione live proposition un’esperienza di gioco coinvolgente e liante, che funge anche da vero e proprio spettacolo pada intrattenimento. Alcuni giocatori sviluppano proprie strategie puntando su più esiti in contemporanea, cercando di sgonfiare le perdite e sperando nel bastonata di fortuna, oh se durante i giochi bonus.

\r

L’obiettivo del gara è indovinare su quale sezione cuando fermerà la ruota quando questa si arresta al traguardo del giro. Crazy Time è el vero e adatto show interattivo elevato al popolare gioco della Ruota della fortuna. Il gioco si sviluppa intorno a una turno verticale a fifty four segmenti girata ag un presentatore.