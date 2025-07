Abenberg – Unter dem Motto „Gin Loving Moments“ stand die Sommerausgabe des ORANGE CUP 2025 ganz im Zeichen britischer Lebensart. Rund 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der Region kamen zusammen, um sportliche Herausforderungen mit kulinarischen Highlights und einem orangen Rahmenprogramm zu verbinden.

ORANGE CUP – „But the british way“

Die Veranstaltung bildete die zweite Station der diesjährigen ORANGE CUP-Serie, die von Unternehmerin und Netzwerkerin Sabine Michel initiiert und organisiert wird. Das Turnier, inspiriert vom britischen Nationalgetränk Gin, versprach einen Tag voller Sport und Genuss – ein Versprechen, das eindrucksvoll eingelöst wurde. Bei sommerlichen Temperaturen startete das Teilnehmerfeld in die 18-Loch-Runde, mit dem Ziel, das persönliche Handicap zu verbessern und gleichzeitig die besondere Turnieratmosphäre zu genießen.

Pünktlich zur Tea Time zeigte sich das Wetter typisch britisch: Regenwolken sorgten für eine ungeplante Spielpause, die von vielen Teilnehmenden für einen geselligen Austausch im Halfway-House genutzt wurde. Einige Golfer setzten ihre Runde nach kurzer Wartezeit fort und beendeten das Turnier trotz der widrigen Bedingungen. Das einhellige Fazit dieser wetterbedingt besonderen Partie: „Ein fantastisches und absolut einmaliges Erlebnis!“

Viele Sieger, viele Preise

In der Brutto-Wertung sicherten sich Caroline Gherega, Wolfram Fischer und Erik Lassen den Sieg. Sie wurden mit einer limitierten Sonderedition Gin von Destillateur Robert Kobes ausgezeichnet. Die Netto-Siege gingen an Karin Scherer und Mathias Schneider, die Einkaufsgutscheine von Golf House erhielten. Für die Zweitplatzierten Friedel Hentrich und Christian Panhans gab es ein Dinner im Restaurant Gusto Naturale, die Drittplatzierten wurden mit einem Jahresabonnement der Süddeutschen Zeitung geehrt.

Ergänzend zu den regulären Platzierungen wurden auch Trostpreise und Sonderpreise für besonderen Kämpfergeist verliehen – insbesondere an jene, die trotz des Wetters ihre Runde komplett spielten. Sie erhielten unter anderem Eintrittsgutscheine für die FlicFlac X-Mas Show sowie ausgewählte Gin-Variationen als Anerkennung für ihren sportlichen Einsatz.

Abendprogramm mit Gin-Tasting und Live-Musik

Die Siegerehrung fand am Abend im Clubrestaurant statt. Neben einem Grillbuffet und musikalischer Begleitung durch The Voice of Germany-Finalist Michael Lane stand eine Verkostungsreise durch die vielfältige Welt des Gins mit Spirituosenexperte Bernhard Schäfer auf dem Programm. Es wurde probiert, experimentiert und diskutiert über die perfekten Kombinationen und raffiniertesten Cocktail-Variationen.

„Der ORANGE CUP lebt von der Begeisterung und dem Engagement seiner Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Sie machen jedes Turnier zu einem besonderen Erlebnis“, resümierte Veranstalterin Sabine Michel. „Die Verbindung aus sportlichem Wettbewerb und entspanntem Miteinander schafft eine Atmosphäre, die weit über ein klassisches Golfturnier hinausgeht.“

Starke Partner mit Herz und Handschlags-Qualität

Der außergewöhnliche Erfolg des ORANGE CUP wäre ohne die Unterstützung treuer Partner und Sponsoren undenkbar. Ein herzlicher Dank geht an: Schultheiss Wohnbau AG, Konrad Städtler GmbH, Leitner Reisen GmbH, die Erlanger Treuhand Gruppe, SZ Media Bayern, Hesch Industrietechnik GmbH, Oppel Automobile sowie dem Halfway-Caterer Keepers & Cooks. Mit ihrem Support, Sachpreisen und Catering tragen sie wesentlich zur Atmosphäre der Turnierserie bei.

Ausblick: „Champagner Sparkling Moments“ am 26. September

Der nächste ORANGE CUP findet am 26. September 2025 im Golfclub am Habsberg statt. Das Motto „Champagner Sparkling Moments“ erwartet die Teilnehmenden erneut eine Mischung aus sportlichem Wettbewerb und stilvollem Beisammensein.

Teilnahmegebühren: 115 € (regulär), 75 € (Clubmitglieder), 50 € (Schnuppergolfer bzw. Begleitpersonen inkl. Dinner & Abendprogramm). Weitere Informationen zur Anmeldung und zu allen Turnieren der Serie gibt es auf www.orangecup.de.