Gesundheitskurse – Start nach den Sommerferien 2020

Yoga, Pilates u.v.m. mit Kassenförderung nach § 20 SGB V

Nach den Sommerferien ab dem 10.08.2020 starten in der Tripada Akademie für Gesundheit und Yoga in Wuppertal die neuen Quartalskurse in Prävention.

Wer in diesen aufregenden Zeiten Entspannung sucht, ist mit einem Entspannungskurs wie Yoga, Tai Chi oder Autogenes Training gut beraten. Wer es lieber etwas aktiver mag, der kann seinen Körper mit Pilates und Wirbelsäulengymnastik stärken.

Tripada Yoga® – ein Konzept für die Gesundheitsförderung

Das in der Tripada Akademie angebotene Tripada Yoga® stammt aus dem klassischen Hatha Yoga und wurde vom Inhaber und Leiter der Akademie, Hans Deutzmann, zu rückenfreundlichem Yoga in der Gesundheitsförderung modifiziert. Die Übungen der verschiedenen Schwierigkeitsstufen sind optimal an die Bedürfnisse moderner westlicher Menschen angepasst, säkular und weltanschaulich neutral.

Hier ist für jede Anforderung etwas dabei, ob als leichten und sanften Einstieg mit Tripada Yoga® Basic, oder etwas fordernder mit Tripada Yoga® Basic Plus bis hin zu forderndem Yoga mit Tripada Yoga® Mediate. Es gibt auch ein spezielles Konzept für Kinder und Yoga für Schwangere.

Alle Kurse werden von den gesetzlichen Krankenkassen nach § 20 SGB V mit mind. 75,00 € bis hin zu 100% gefördert.

Wer sich nicht sicher ist, welche Stufe die richtige ist, kann jederzeit eine Probestunde vereinbaren. Mehr Infos auf der Webseite unter www.tripada-wuppertal.de

Auf 460 qm Fläche bieten wir mit drei großen, schönen und stilvollen Kursräumen im Zentrum von Wuppertal verschiedene Kurse und Ausbildungen zu den Themen Yoga, Pilates, Taijiquan (auch Taichi oder Tai Chi), Qigong oder Qi Gong, Wirbelsäulengymnastik, Rauchfrei, Autogenes Training und Stressbewältigung an. Tripada und Tripada – Yoga sind eingetragene Marken und stehen für Qualität in der Gesundheitsförderung durch entsprechende Ausbildungen und Weiterbildungen der Kursleiter und eigene Kurskonzepte. Alle Kurse werden von den gesetzlichen Krankenkassen gefördert. Alle Kurse, Ausbildungen und Fortbildungen sind als berufliche Weiterbildung und Ausbildung von der Bezirksregierung anerkannt. Neben ca. 30 wöchentlichen Kursen verschiedener Dozenten bieten wir im Bereich Ausbildung eine Yogalehrer – Ausbildung, eine Kinder – Yogalehrerausbildung, zahlreiche Fortbildungen für Yogalehrer sowie auf die Gesundheitsförderung zugeschnittene Ausbildungen in Taijiquan oder Taichi, Ausbildung Entspannungspädagogik, Ausbildung Autogenes Training, Ausbildung Progressive Muskelentspannung und Ausbildung Pilates an. Workshops und Seminare stehen zudem allen Interessenten offen. Weiter bieten wir betriebliche und schulische Gesundheitsförderung sowie Personal Training.

Kontakt

Tripada Akademie für Gesundheit und Yoga

Hans Deutzmann

Hofaue 63

42103 Wuppertal

0202 979 854 0

0202 979 854 1

info@tripada.de

https://www.tripada-wuppertal.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.