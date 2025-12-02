Geschenke für Menschen, die Bücher lieben



Ein Buch ist ein wunderbares Geschenk. Im Gegensatz zu Süßigkeiten haben sie kein Verfallsdatum. Deshalb hier einige Buchtipps, die es verdient haben, gelesen zu werden.

In dem Sinne schon einmal besinnliche Weihnachtsfeiertage und gute Wünsche für ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2026.

Unheimliche Geschichten

Aberglauben hatte stets seinen festen Platz in der menschlichen Gesellschaft. Tief verwurzelt scheint die Angst vor schwarzen Katzen, die von links unseren Weg überqueren, der Zahl 13 sowie Freitag dem Dreizehnten zu sein. Ebenso soll es Unglück bringen, unter einer Leiter hindurchzugehen oder einen Spiegel zu zerbrechen. Daher ist es also kein Zufall, dass dieses Buch genau 13 unheimliche Geschichten, eine schwarze Katze und einen Spiegel enthält. Wirken Flüche wirklich oder nur, wenn man an sie glaubt? Existieren Aliens und Zeittore ausschließlich in unserer Fantasie? Was ist möglich oder unmöglich, Wahrheit oder Fiction? Das müssen Sie, lieber Leser und liebe Leserin, selbst herausfinden. Doch Vorsicht! Verlieren Sie sich nicht zwischen den Zeilen dieses Buches.

ISBN-13:‎ 978-1093338331

Willkommen zu Hause, Amy Teil 1 und 2

„Willkommen zu Hause, Amy“ ist eine wundervolle Familiengeschichte, die von Zuversicht, Mut, Liebe und dem Glauben an die eigene Kraft handelt.

Seit Amy denken kann, lebt sie im Heim. Ihre Mutter hat sie weggegeben, weil das Mädchen wegen einer Muskelschwäche körperbehindert ist.

Im Heim hat Amy aufgrund ihres Handicaps kein leichtes Leben. Sie wird von den Kindern gehänselt und drangsaliert. Ihr einziger Freund ist Mischlingshund Max, der sie auf Schritt und Tritt begleitet.

Erst nach Jahren erfährt Amy Mitgefühl, denn Mary, eine Freundin der Heimleiterin, holt sie zu sich auf die Farm. Eigentlich könnte sie glücklich sein, jetzt, wo ihr Traum von einer liebevollen Familie doch noch in Erfüllung geht. Aber dem steht ein großes Hindernis im Weg: Sie kann einfach nicht vertrauen! Doch schon bald stellt sich heraus, dass sie auf der Farm nicht die Einzige ist, die ihr Vertrauen verloren hat …

Das Buch ist illustriert von der Künstlerin Karina Pfolz, sodass der Leser noch mehr in Amys Welt eintauchen kann.

ISBN-13: 978-3756898398

Ich sags nur dir… Teil 2

Er wurde, was er als Kind so gar nicht mochte – Erzieher.

Ein guter Mensch will er werden und bleiben.

Eine Halbwelt, Unterwelt, gehobene und sogenannte gut bürgerliche Kreise, stellen ihn auf die Probe.

Alles was er hat – so sagt er – ist sein guter Name.

Den verteidigt er, auch wenn die Mittel nicht immer die Gnade, seiner kleinen Armee finden dürfte.

ISBN-13:‎ 978-1503047969

Tränen gibt es überall

In der heutigen Zeit nimmt die Ignoranz, der Egoismus und die Brutalität gegenüber unseren Mitmenschen immer mehr zu. Sogar in den Familien fehlt es oft an Respekt. Dabei kann ein Tag, ein Ereignis das Leben ändern und die Menschen zum Nachdenken anregen, aber oft ist es dann zu spät. Wäre es nicht besser, man würde sich früher besinnen, um im Nachhinein nicht sagen zu müssen: „Ach, hätte ich doch.“ Die Liebe und Nächstenliebe sollte einen Platz im Herzen jedes Menschen haben und man sollte sie auch leben. Ein Buch, welches viele Emotionen weckt.

ISBN-13: 978-1477616635

Warum verschweigt ihr die Wahrheit

Eine Geschichte, die unter die Haut geht. Ein Familiengeheimnis, ein demenzkranker Vater, eine traumatisierte Tochter. Keine leichte Lektüre, jedoch gibt es auch viele schöne Momente und die Liebe kommt ebenfalls nicht zu kurz. Lena, seit ihrer Kindheit traumatisiert, ebenso wie ihr Vater, der an Demenz erkrankt ist. Lena leidet unter Alpträume, deren Gründe ihre Eltern kennen. Doch sie schweigen. Die Erkrankung Ihres Vaters nimmt zu und er kann sich an viele Begebenheiten nicht mehr erinnern, so scheint es zunächst. Lena ist verärgert über die Geheimniskrämerei ihrer Eltern und braucht ein paar Tage Urlaub. Sie lernt Elias kennen und lieben. Er und ihre Freundin Angela sind die einzigen Menschen, denen sie vertraut. Ein schwarz gekleideter Mann, von dem Lena immer wieder träumt, macht ihr Angst. Nach Rückkehr ihres Urlaubs wird sie von diesem Mann entführt. Das Drama spitzt sich zu. Wird sie aus dieser Situation einen Ausweg finden? Wird sie Elias wiedersehen? Und wird ihre Mutter endlich ihr Schweigen brechen? Spannend, dramatisch, voller Liebe und Freundschaft.

ISBN-13: 978-3759859679

Mein Leben mit MS Teil 1 und 2

Aus dem Leben eines MSlers.

MS (Multiple Sklerose) ist das facettenreichste Krankheitsbild der Neurologie. Diese Krankheit stellt das Leben eines Betroffenen völlig auf den Kopf. Es ist die Krankheit der 1000 Gesichter und 1000 Fragen. Eine davon: „WARUM?“

Aber das Leben geht weiter … eben nur anders als bisher. Ein Leben mit Höhen und Tiefen, mit Ängsten aber auch Hoffnungen.

Dieses Buch ist jedoch kein Fachbuch oder Ratgeber über die Krankheit MS (Multiple Sklerose), sondern die MS-Geschichte der Autorin. Mit einer Portion Humor und Selbstironie nimmt sie Sie mit in ihr MS-Leben. Erfahren Sie Dinge, die sie am eigenen Leib erlebt hat.

Ein Buch, das von Mut und Lebensenergie erzählt und zeigt, dass das Leben trotz einer unheilbaren Krankheit Spaß machen kann und lebenswert ist. Den Alltag meistern, egal wie schwer oder mühselig der Weg auch ist. Aufgeben ist keine Option und den Kopf in den Sand stecken erst recht nicht.

ISBN-13:‎ 978-3848208845

Firmeninformation:

Britta Kummer wurde 1970 in Hagen (NRW) geboren. Heute lebt sie im schönen Ennepetal und ist gelernte Versicherungskauffrau.

Die Freude am Schreiben hat sie im Jahre 2007 entdeckt und seit dieser Zeit bestimmt es ihr Leben.

Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher. Zusätzlich gibt es ein Buch zum Thema MS. Dies ist aber kein Fachbuch über die Krankheit MS (Multiple Sklerose), sondern die MS-Geschichte der Autorin.

https://brittasbuecher.jimdofree.com/