Berlin, 15.05.2025. Die Doozer Real Estate Systems GmbH und ihr Partner ZBI Zentral Boden Immobilien Gruppe zusammen mit der ZBVV – Zentral Boden Vermietung und Verwaltung GmbH haben Grund zum Feiern: Neben der Auszeichnung in der Kategorie „Bauen und Sanieren“ sind sie auch Gesamtsieger des Awards „Digitalpioniere der Wohnungswirtschaft“. Auf der Real Future Conference im Rahmen der Real Estate Arena in Hannover wurde am 14. Mai 2025 die diesjährige Auszeichnung vom Schirmherren Dr. Christian Westphal vergeben. Der Award würdigt zukunftsweisende Digitalprojekte, die die Wohnungswirtschaft nachhaltig transformieren – mit flexibler, effizienter und prozessübergreifender Software.

Ausgezeichnet wurde das Projekt „Vom T-Rex zum Doozer“. Effizientere Abläufe, mehr Transparenz und eine standardisierte bundesweit Steuerung der Leerwohnungssanierung stehen hier im Fokus. „Unser Ziel ist es seit unserer Gründung in 2014, bestehende Prozesse nicht nur zu beschleunigen, sondern ganz neu zu denken – quasi von der Kreidezeit in die technische Neuzeit. Das Ergebnis: Die Leerstandzeit ebenso wie Mietausfälle lassen sich massiv verringern“, so Carsten Petzold, Geschäftsführer der Doozer Real Estate Systems GmbH.

Gesucht waren Gemeinschaftsprojekte zwischen Wohnungsunternehmen und innovativen Proptechs, die zukunftsfähige, digitale Lösungen für die Immobilienbranche aufzeigen und die Bewährungsprobe in der Praxis bereits bestanden haben. „Durch den Einsatz der Doozer-Plattform wurde ein digitales Framework für die Leerstandssanierung geschaffen, das all unsere Projektbeteiligten vernetzt, Durchlaufzeiten verkürzt und gleichzeitig eine datenbasierte Steuerung ermöglicht,“ erklärt Fabian John, CEO der ZBI GmbH, den Einsatz von Doozer beim Spezialisten für deutsche Wohnimmobilien.

Die Digitalpioniere-Jury – bestehend aus Vertretern von ZIA, KIWI, blackprint, DigiWoh und dem Fachmagazin DW Die Wohnungswirtschaft – würdigte insbesondere den praxisnahen Innovationsgrad, die Skalierbarkeit sowie die nachweislich erreichten Effizienzgewinne. Kriterien, die die fünf Expertinnen und Experten aus der Wohnungswirtschaft und dem Proptech-Sektor dank jahrzehntelanger Erfahrung fachlich-tiefgehend bewerten können. Auch metr war maßgeblich an dem Erfolg des Awards beteiligt.

Nach kurzen Pitches der Nominierten auf der Future Success Stage fiel dann schließlich die Entscheidung für den Sieger in der Kategorie „Bauen und Sanieren“ und den diesjährigen Gesamtsieger auf Doozer und ZBI. Die gemeinsame Feier nach der Auszeichnung war der krönende Abschluss eines spannenden, aufschlussreichen und zukunftsweisenden Treffens in Hannover.

Mehr Informationen:

www.doozer.de

Über Doozer: Das Unternehmen mit Sitz in Berlin, Deutschland, wurde 2014 gegründet. Doozer ist eine Onlineplattform, die die Sanierung und Modernisierung im Innenausbaubereich von Wohnungen für Kapitalanleger, Verwalter und Wohnungsunternehmen zeit- und kostenminimal möglich macht. Doozer ist damit die erste nachhaltige Plattform für eine Cloud-basierte End-to-End-Abwicklung professioneller Modernisierungsmaßnahmen. Zu den Kunden des Unternehmens zählen Bestandshalter, Wohnungsunternehmen wie LEG, Adler und degewo, Immobilienverwalter, Asset Management Gesellschaften, Genossenschaften und Kommunen. Insgesamt wickeln Immobilienunternehmen über die Doozer-Software aktuell Sanierungs- und Modernisierungsaufträge für mehrere hunderttausend Wohneinheiten ab.

www.doozer.de

Über die ZBI Gruppe: Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung am Wohnimmobilienmarkt gilt die ZBI Zentral Boden Immobilien Gruppe als einer der führenden deutschen Spezialisten für Wohnimmobilien. Seit dem Jahr 2002 konzipiert das Erlanger Emissionshaus Immobilienfonds für private und institutionelle Anlegerinnen und Anleger.

https://zbi.de/zbi-gruppe/

Pressekontakt

FUCHSKONZEPT GmbH

Amelie Rosenstrauch

Kastanienallee 10, 12587 Berlin

Tel.: +49 (0) 30 652 61 148

Mail: kontakt(at)fuchskonzept.com

Kontakt

Doozer Real Estate Systems GmbH

Carsten Petzold

Greifswalder Straße 5

10405 Berlin

Tel.: +49 (0) 30 555 785 211

Mail: cp(at)doozer.de