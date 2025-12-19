Gerda C. Robinsons Vom Trauma zum Seelenfrieden: Pressemitteilung für deutsche Medien

Eine deutsche Überlebende des Zweiten Weltkriegs erzählt ihre ganze Geschichte – und zeigt, warum die seelischen Wunden bis heute fortwirken.

Mit Vom Trauma zum Seelenfrieden. Wie wir unser Leben zurückgewinnen legt Gerda C. Robinson ein bewegendes Memoir vor, das ein Tabuthema deutscher Familien ans Licht bringt: die stillen, oft unsichtbaren Folgen der Kriegs- und Nachkriegszeit für Kinder – und die jahrzehntelange Mühe, diese Lasten abzulegen.

Robinson war ein kleines Mädchen, als Bombennächte in Wilhelmshaven, Hunger, ständige Angst und emotionale Vernachlässigung ihren Alltag bestimmten. Die Erfahrungen, die sie in den ersten Kapiteln eindrucksvoll schildert, stehen exemplarisch für eine Generation, die früh lernen musste zu überleben – und später kaum Worte dafür fand. Die körperlichen Beschwerden, die sie als Erwachsene plagten, erwiesen sich als Spuren verdrängter Erinnerungen.

Erst ihre Auswanderung in die USA und eine intensive Therapie öffneten den Raum für eine Aufarbeitung. Unter Anleitung von Psychiater Dr. Loran Pilling und Psychologin Dr. Janice Dobies begann Robinson mit vierzig Jahren, die „harte Schale“ ihrer Kindheitsverletzungen zu durchbrechen. Die therapeutische Metapher der „Zwiebel des Herzens“ zieht sich wie ein roter Faden durch das Buch: Schicht für Schicht treten Gefühle zutage, die jahrzehntelang keinen Ausdruck fanden – Traurigkeit, Wut, Angst, Einsamkeit. Bewegung, Körperarbeit und Entspannung wurden Teil ihres Heilungswegs, ebenso wie Vergebung und ein neu gefundener Glaube.

Warum dieses Buch für deutsche Leserinnen und Leser relevant ist:

Vertraute historische Perspektive: Robinson gibt Erfahrungen eine Stimme, die viele Familien teilen, die aber selten aus der Sicht eines Kindes geschildert wurde.

Psychologische Tiefe: Das Buch verbindet Trauma, Körpergedächtnis und Emotion in einer zugänglichen Erzählweise und macht sichtbar, wie stark Kriegserlebnisse selbst Jahrzehnte später nachwirken können.

Einblicke in therapeutische Prozesse: Robinson beschreibt anschaulich, wie Traumaheilung praktisch aussieht – ein Thema, das in Deutschland zunehmend öffentliche Aufmerksamkeit erhält.

Brücke zwischen Generationen: Die Memoiren helfen, das Schweigen oder die emotionale Distanz vieler Eltern und Großeltern zu verstehen und eröffnen einen neuen Blick auf familiäre Dynamiken.

Ganzheitliche Heilung: Das Buch zeigt, dass körperliche, emotionale und spirituelle Aspekte untrennbar verbunden sind, wenn es darum geht, inneren Frieden zu finden.

Zielgruppen

Das Werk richtet sich an:

Leserinnen und Leser mit Interesse an Zeitgeschichte, Psychologie und Spiritualität,

an Familien, die generationenübergreifende Traumata verstehen möchten, sowie

an Fachleute im Bereich psychische Gesundheit.

Über die Autorin

Gerda C. Robinson ist Überlebende des Zweiten Weltkriegs und ehemalige Patientin des Programms für chronische Schmerzen des Metropolitan Medical Center. Ihre Lebensgeschichte ist ein eindrückliches Zeugnis von Resilienz, Glauben und der Fähigkeit, das eigene Leben zurückzugewinnen.

