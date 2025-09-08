Geotab verzeichnet mehr als 5 Millionen Abonnements weltweit

Die Datenanalysen von Geotab unterstützen Flottenkunden dabei, ihren Betrieb zu optimieren – etwa durch die Reduzierung unerwarteter Fahrzeugausfälle, verbesserte Sicherheit und niedrigere Tageskilometer dank effizienter Routenplanung. Auf diese Weise können Fuhrparkmanager Kraftstoff- und andere Betriebskosten sparen und gleichzeitig ihre Umweltbelastung reduzieren.

Möglich wird das durch die große Datenmenge aus fünf Millionen Abonnements: Sie liefert täglich über 100 Milliarden Datenpunkte. Diese Daten versorgen die KI- und Machine-Learning-Modelle von Geotab mit einer Basis für genaue Benchmarks, vorausschauende Analysen und wertvolle Erkenntnisse. So können Flotten schneller fundierte Entscheidungen treffen.

Geotab feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Jubiläum. In dieser Zeit wuchs das Unternehmen von einem Zwei-Personen-Startup zu einer globalen Organisation mit mehr als 2.900 Mitarbeitenden. Quelle: Geotab