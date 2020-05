Gemeinsam zum Erfolg: Relaunch des dynabook Partnerprogramms

Maximale Flexibilität durch Build-to-Order auch bei Kleinststückzahlen

Maßgeschneiderte Vertriebs- und Marketingunterstützung inklusive CNET-Daten, Testgerätepool und Projektbonus-Programm

Partnerschaftlich Vertriebspotenziale heben durch Vor-Ort-Support beim Kunden

Neuss, 14. Mai 2020 – Die Dynabook Europe GmbH erweitert ihr Partnerprogramm und setzt auf noch flexiblere und persönlichere Unterstützung im B2B-Bereich. Nach dem Rebranding und der Einführung des neuen, umfassenden Produktportfolios, das sich auch vermehrt an SOHO- und mittelständische Unternehmen richtet, ist der Ausbau des Business-Partnerprogramms der nächste logische Schritt. Das Ziel: loyale Partner durch ein zielgerichtetes Projekt-Bonusprogramm belohnen sowie neue Partner durch erweiterte Unterstützungsmaßnahmen hinzugewinnen. Das dynabook Programm bietet attraktive Mehrwerte. Dazu gehören unter anderem der Ausbau der Vertriebsunterstützung gerade im erklärungsbedürftigen Solutionsgeschäft, die Flexibilisierung durch eine Build-to-Order (BTO) Option auch bei kleinsten Stückzahlen, Support bei E-Commerce-Maßnahmen sowie Anreize zur Rentabilitätssteigerung.

Gemeinsam zu mehr Erfolg

„Unsere Partner sind die Eckpfeiler für unseren Erfolg. Mit dem Ausbau unseres Partnerprogramms untermauern wir einmal mehr unsere Strategie, die Reseller als wesentlichen Baustein unseres Geschäfts zu stärken“, so Hannes Schipany, Head of Sales DACH bei der Dynabook Europe GmbH. „Im letzten Jahr haben wir unser Produktportfolio gezielt ausgebaut und können jetzt eine breite Range an B2B-Geräten anbieten. Angefangen beim preisattraktiven Einstiegsgerät bis hin zum Premium Produkt. Damit adressieren wir zukünftig auch vermehrt den SOHO- sowie mittelständischen Markt und bieten Lösungen für eine breitere Partnerbasis an.“

Lösungspartner dynabook – Vorteile im Überblick

Der Erfolg der Dynabook Europe GmbH beruht seit jeher auf der starken Beziehung des Unternehmens zu seinen Partnern. Gemeinsam arbeiten die persönlichen dynabook Ansprechpartner daran, Marktpotenziale zu erkennen und zu nutzen. Dabei setzt dynabook auch weiterhin auf das bewährte Erfolgsrezept aus Qualität, Lösungs- und Technologiekompetenz sowie Individualität und baut dieses Angebot um nützliche Mehrwerte aus:

Flexibel und persönlich: Vertriebsunterstützung deluxe

Ganz nach dem Motto „Persönlich. Eindeutig. Präzise.“ bietet dynabook seinen Partnern jederzeit einen verlässlichen Support, inklusive Vor-Ort-Betreuung. Ob im erklärungsbedürftigen Solutionsgeschäft oder bei der Präsentation der Geräte beim Kunden – wenn gewünscht, begleiten dynabook Branchenexperten die Partner und unterstützen beim Verkaufsgespräch. Um noch flexibler auf individuelle Kundenbedürfnisse einzugehen und so die Verkaufschancen zu erhöhen, bietet dynabook eine besondere BTO-Option an. Bereits Kleinststückzahlen lassen sich je nach Bedarf konfigurieren und werden innerhalb von nur 10 – 15 Arbeitstagen geliefert. Extra Plus: Um dem Partner den Weg in neue Märkte zu ebnen, unterstützt dynabook bei der Lead-Generierung und vernetzt potenzielle Kunden direkt mit dem Fachhandelspartner.

Automatisierter Datenfluss

Ab sofort erleichtert dynabook seinen Partnern die Integration sämtlicher Marketingmaterialien auf ihre persönliche E-Commerce-Präsenz. Mittels CNETDaten entsteht ein automatisierter Datenfluss von Spezifikationen, Datenblättern und Beschreibungen direkt in die Onlineshops oder Webseiten der Partner. Das spart Zeit, minimiert Übertragungsfehler und reduziert den personellen Aufwand beim Partner.

Verkaufschancen erhöhen und Rabatte sammeln

Um auch weiterhin attraktive Anreize zu bieten und gleichzeitig die Rentabilität zu erhöhen, kommen dynabook Partner ab sofort in den Genuss eines Bonusprogramms. Mit jedem verkauften dynabook Notebook sammeln Partner bares Geld, nach einem ganz einfachen und transparenten Vergütungssystem, das bei zukünftigen Projekten gegengerechnet werden. Gleichzeitig erhalten sie Zugang zu weiteren Rabatten* und Aktionen, um ihre Verkaufschancen im Wettbewerb zu erhöhen.

Demo- und Testgeräte

Testen, vorführen, evaluieren lautet die Devise, um Kunden die Qualität der dynabook Produkte erlebbar zu machen. Je nach Rabattmodell erhalten Händler durch das neue Partnerprogramm Vergünstigungen auf Demo-Geräte und Teststellungen. Auf Wunsch begleiten dynabook Experten ihre Partner zu Kundenterminen und zeigen das Gerät direkt vor Ort, live und in Farbe, anstatt klassischer Präsentationsfolien.

dynabook Partnerversprechen: 100% B2B – 100% Channel

Der Erfolg von dynabook beruht auf den starken Beziehungen zum Channel. Das spiegelt sich in dem indirekten Vertriebsmodell wider. Durch individuelle Programme und persönliche Unterstützung ist dynabook nie im Wettbewerb mit seinen Partnern, sondern ein verlässliches Teammitglied. Auch zukünftig wird dynabook seinen Partnern durch den Ausbau des Produktportfolios helfen, jedem Kundenanspruch gerecht zu werden.

Mehr Informationen zum dynabook Partnerprogramm finden Sie hier.

* Rabattstaffeln je nach Partnerstatus

Über Dynabook Inc.

Seit mehr als 30 Jahren setzen die Notebooks und Technologien von Toshiba den Standard für Innovation, Qualität und Zuverlässigkeit. Jetzt mehrheitlich im Besitz des Sharp Konzerns, führt die Dynabook Inc. diese Tradition fort und bietet ihren Kunden und Partnern die Mehrwerte und Services, die sie zur Erreichung ihrer Ziele benötigen.

Weitere Informationen über dynabook erhalten Sie auf unserer Webseite oder unserem Blog. Besuchen Sie auch unsere Social-Media-Kanäle: Twitter, Xing und LinkedIn. Reprofähige Bilddaten erhalten Sie auf Anfrage bei Flutlicht.

