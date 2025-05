Nürnberg – Das erste Turnier der diesjährigen ORANGE CUP Golfserie im Golfclub am Reichswald war eine Hommage an das schottische Hochland. Unter dem Motto „Whisky Highland Moments“ erlebten die Teilnehmenden nicht nur sportliche Herausforderungen auf dem Grün, sondern auch ein stilvolles Rahmenprogramm ganz im Zeichen schottischer Lebensart – inklusive fein abgestimmter Genussmomente.

Mehr als Golf: Whisky, Austausch und persönliche Highlights

Neben dem sportlichen Wettkampf auf dem Grün sorgten zahlreiche Programmpunkte für ein rundum gelungenes Erlebnis beim Auftaktturnier des ORANGE CUP 2025. So stand erstmals wieder ein Schnupperkurs für Golfeinsteiger auf dem Programm – ermöglicht durch die Erlanger Treuhand, deren Gesellschafter Tobias Kugler es sich nicht nehmen ließ, selbst mit Schläger und Neugier an den Start zu gehen.

Darüber hinaus ein Whisky-Tasting mit dem international bekannten Spirituosenexperten Bernhard Schäfer und ein gemeinsames Abendprogramm mit vielen schottischen Akzenten. Für den musikalischen Rahmen sorgte eine von den Teilnehmenden kuratierte Playlist – ein echtes Gemeinschaftsprojekt mit persönlicher Note.

„Der ORANGE CUP steht nicht nur für sportlichen Ehrgeiz und exklusive Genussmomente, sondern vor allem für echte Begegnungen“, so Veranstalterin Sabine Michel.

Gastronomie auf höchstem Niveau

Kulinarisch ließ der ORANGE CUP keine Wünsche offen. Das Halfway-Buffet von Friedel Hentrich und seinem Team von Keepers & Cooks, „Caterer des Jahres 2024“, überzeugte mit leichten und kreativen Spezialitäten. Abends verwöhnte Christian Brieske – Spitzenkoch des Restaurants Der Schwarze Adler in Kraftshof und der Eagle’s Kitchen – die Gäste mit einem fränkischen Fine Dining-Erlebnis.

Ausgezeichnete Leistungen – ausgezeichnete Preise

Auch sportlich hielt der Auftakt des ORANGE CUP 2025 einige Highlights bereit: Caroline Gherega und Michael Fischer sicherten sich die Bruttosiege und wurden – passend zum Motto – mit einer Flasche hochwertigem Whisky ausgezeichnet.

In den Nettoklassen holten sich Christina Höfer, Christian Bienemann und Tino Keller den ersten Platz. Sie erhielten Genuss-Gutscheine in Höhe von 100 EUR für das Restaurant Der Schwarze Adler in Kraftshof. Den Zweitplatzierten – Markus Xyländer, Stefan Heiß und Markus Wandelt – überreichte Thomas Gröne, Schultheiss Wohnbau jeweils 100 EUR Gutscheine vom GolfHouse. Über die Drittplatzierung und Eintrittskarten zur nächsten Flic Flac X-Mas Show in Nürnberg freuen sich Falk Schäfer, Sabine Speck und Max Kislinger.

In den Sonderwertungen punkteten Andrea Koschig und Wolfgang Loebermann beim „Nearest to the Pin“. Beide erhielten eine Flasche Veuve Clicquot, die – ebenso wie der Dudelsackspieler – von HESCH Industrietechnik gesponsert wurden. Die neuen ORANGE-Wertung „Nearest to the Line“ entschieden Dr. Annette Linke und Christoph Schwarz für sich. Ihr Preis: Ein Wochenende mit einem GWM oder Volvo, zur Verfügung gestellt vom Autohaus Oppel.

Der Sonderpreis „Nearest to the Magazine“, präsentiert von golf&business, ging an Naeem Chaudhry. Er reist mit Begleitperson für vier Übernachtungen ins Schloss Dürnstein – inklusive Frühstück und einem Dinner.

Ausblick: „Gin Loving Moments“ am 26. Juli in Abenberg

Das nächste Turnier findet am Samstag, 26. Juli 2025, im Golfclub Abenberg statt – unter dem Motto „Gin Loving Moments“. Die Teilnehmer erwartet ein entspannter Tag auf dem Golfplatz mit erfrischenden Cocktail-Kreationen, Netzwerkgelegenheiten und einem hochkarätigen Abendprogramm.

Teilnahmegebühren:

115 € (regulär), 75 € (Clubmitglieder), 50 € (Schnuppergolfer/Begleitpersonen inkl. Dinner & Abendprogramm). Weitere Informationen zur Anmeldung und zu allen Turnieren der Serie gibt es auf www.orangecup.de.

Ein herzliches Dankeschön an unsere Partner

Ein großes Dankeschön geht an unsere Partner. Viele engagieren sich schon seit Jahren beim ORANGE CUP: Oppel Automobile, Schultheiss Wohnbau AG, Noris Rollrasen, Städtler GmbH, Leitner Reisen, HESCH Industrietechnik GmbH, smic! Events & Marketing. Neu dabei sind die Erlanger Treuhand Gruppe und das Team der SZ Media Bayern.