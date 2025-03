Gelebte Nachhaltigkeit

Feuerwear verarbeitet 282 Tonnen Feuerwehrschlauch und setzt ein starkes Zeichen am Global Recycling Day – und an jedem anderen Tag des Jahres

Köln im März 2025 – Am 18. März ist es wieder soweit: Der Global Recycling Day erinnert die Menschen weltweit daran, wie wichtig Wiederverwertung und Ressourcenschonung sind. Für das Kölner Kult-Label Feuerwear ist das jedoch kein einmaliges Ereignis, sondern gelebte Realität – und das seit zwei Jahrzehnten! Tag für Tag gibt das Unternehmen ausrangierten Feuerwehrschläuchen ein zweites Leben und schafft aus ihnen einzigartige, stylische Taschen, Rucksäcke und Accessoires. Nachhaltigkeit ist hier kein Trend, sondern tief in der DNA des Unternehmens verankert.

Jedes Feuerwear-Produkt erzählt eine Geschichte. Bevor sie in Handarbeit zu Hip Bags, Portemonnaies oder Rucksäcken verarbeitet werden, haben die Feuerwehrschläuche bereits zahlreiche Einsätze hinter sich – sie haben Flammen getrotzt, Leben gerettet und sind an ihre Grenzen gegangen. Wären sie nicht bei Feuerwear gelandet, würden sie einfach entsorgt werden. Doch hier werden sie zu langlebigen, unverwechselbaren Unikaten mit Charakter – und das in beeindruckender Größenordnung: Bis zu 45.000 Meter Feuerwehrschlauch verarbeitet Feuerwear jedes Jahr. Pro Jahr gibt das Unternehmen über 14 Tonnen Feuerwehrschlauch ein zweites Leben – insgesamt wurden in den letzten 20 Jahren bereits 282 Tonnen verarbeitet. Das entspricht dem Materialgewicht von 17 mittelgroßen Löschfahrzeugen!

Von der PET-Flasche zur stylischen Tasche

Doch Feuerwear geht noch weiter: Neben Feuerwehrschläuchen setzt das Unternehmen auch auf Stoffe aus recycelten PET-Flaschen. „Unser Ziel ist es, möglichst viele Bestandteile unserer Produkte aus nachhaltig gefertigten – im Idealfall recycelten – Rohmaterialien herzustellen“, erklärt Martin Klüsener, Gründer von Feuerwear. Durch ein besonderes Verfahren entsteht aus geschreddertem PET und spinndüsen gefärbtem Garn ein hochwertiges Material, das nicht nur umweltschonend, sondern auch extrem robust ist. Sogar die Tragegurte der Taschen bestehen aus recycelten Sicherheitsgurten.

Verantwortung für die Zukunft

Nachhaltigkeit endet bei Feuerwear nicht mit der Materialwahl. Das Unternehmen sucht kontinuierlich nach neuen Wegen, noch umweltfreundlicher zu produzieren und bestehende Prozesse weiter zu optimieren. „Wir werden weiterhin einen wertvollen Beitrag für die Umwelt leisten und sind stolz darauf, die Verbundenheit zur Feuerwehr nach außen zu tragen, den Produkten ein zweites Leben zu geben und zukunftsorientiert zu denken und zu handeln“, betont Franziska Rettberg, Marketing-Leitung von Feuerwear.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft

Feuerwear ist mehr als nur eine Marke – es ist ein Statement. Mit jedem verkauften Produkt wird nicht nur Müll vermieden, sondern auch ein Zeichen für nachhaltiges Denken gesetzt. Der Global Recycling Day ist eine wunderbare Gelegenheit, um sich bewusst zu machen, dass jeder Einzelne einen Beitrag leisten kann. Doch bei Feuerwear ist jeder Tag ein Recycling-Tag – mit Herzblut, Innovation und einem klaren Ziel: die Welt ein kleines Stück besser zu machen.

Weitere Informationen unter: www.feuerwear.de

Über Feuerwear:

Im Jahr 2005 gegründet, führen die Brüder Robert und Martin Klüsener zusammen die Feuerwear GmbH & Co. KG. Das Label gestaltet und produziert hochwertige Taschen, Rucksäcke und ausgefallene Accessoires aus gebrauchten Feuerwehrschläuchen, die sonst als Abfall die Umwelt belasten würden. Dank unterschiedlicher Aufdrucke und Einsatzspuren ist jedes der handgefertigten Produkte ein Unikat. Das Thema Nachhaltigkeit ist von Beginn an zentraler Bestandteil der Unternehmensphilosophie: So werden die CO 2 -Emissionen, die beim Versand und Transport der Ware entstehen, über „atmosfair“ ausgeglichen. Zudem bezieht Feuerwear Ökostrom von Greenpeace Energy – konsequent ohne Kohle und Atomkraftwerk – und sorgt für eine schonende Reinigung der Schläuche. Eine Ökobilanz in Zusammenarbeit mit TÜV Rheinland liefert seit 2012 die Grundlage für weitere Optimierungen in Sachen Nachhaltigkeit. Feuerwear-Unikate sind in zahlreichen Einzelhandelsgeschäften erhältlich, auch über Deutschlands Grenzen hinaus. Eine tagesaktuelle Übersicht aller Händler ist hier zu finden: www.feuerwear.de/im-laden-kaufen.

Weitere Informationen können unter www.feuerwear.de und www.facebook.com/feuerwear sowie www.instagram.com/feuerwear abgerufen werden.

Presse-Kontakte

Feuerwear GmbH & Co.KG

Leitung Marketing & E-Commerce

Franziska Rettberg

Wilhelm-Mauser-Str. 47

50827 Köln

Tel.: 0221 46 89 23 – 0

presse@feuerwear.de

Agentur Profil PR oHG

Stefan Winter / Jens Müller

Humboldtstraße 21

38106 Braunschweig

Tel.: 0531 387 33 21

feuerwear@profil-pr.com