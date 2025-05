GEG-Vorgaben für gewerbliche Immobilien nachhaltig erfüllen: BAScloud GreenMetrics Solutions sorgt für gesetzeskonforme Optimierung

Groß-Bieberau, 27.05.2025. Mit GreenMetrics Solutions bietet die BAScloud GmbH ab sofort eine neue nachhaltige Lösung, um den Energiezustand von gewerblichen Immobilien zu analysieren, zu optimieren und den Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) zuverlässig nachzukommen.

„Eigentümer gewerblicher Immobilien müssen jetzt handeln. GreenMetrics Solutions versetzt sie in die Lage, die hohen Anforderungen des GEG § 71a sicher zu erfüllen. Kontinuierliche Überwachung und Analyse der energetischen Anlagen gibt ihnen volle Transparenz über den Energieverbrauch und ermöglicht eine gezielte Verbesserung“, sagt Stefan Schaffner, CEO der BAScloud GmbH.

Mit BAScloud GreenMetrics Solutions begleiten die Experten der BAScloud GmbH ihre Kunden Schritt für Schritt durch einen mehrphasigen Prozess, der sie von der Bestandserhebung über die Finanzierungsplanung bis zur energetischen Feineinstellung der Anlagen führt. Auf diese Weise erfüllen Eigentümer nicht nur die gesetzlichen Anforderungen und sind bestens für noch striktere Auflagen gerüstet. GreenMetrics Solutions hebt auch bestehende Effizienzpotenziale. Zugleich identifizieren die Berater der BAScloud GmbH passende Fördermöglichkeiten und reduzieren so die Investitionskosten auf ein Minimum.

Laut Gebäudeenergiegesetz (GEG) sind Eigentümer von Nichtwohngebäuden mit Heizungs- und Klimasystemen über 290 kW Nennleistung verpflichtet, ein System für die Energieüberwachung zu installieren. Durch durchgehende Überwachung und Analyse der Verbräuche sind geeignete Maßnahmen einzuleiten, die die Energieeffizienz der Liegenschaft verbessern. Bereits für das Jahresende 2026 ist mit einer Verschärfung dieser Regelung zu rechnen.

BAScloud GreenMetrics Solutions folgt einem strukturierten, vierstufigen Vorgehen, um Immobilien grundlegend zu analysieren und nachhaltig einzustellen:

Phase 1 – Bestandserhebung : Das Team der BAScloud GmbH ermittelt den Status quo, legt Ziele und Rahmenbedingungen fest und prüft den Zustand der Anlagen.

: Das Team der BAScloud GmbH ermittelt den Status quo, legt Ziele und Rahmenbedingungen fest und prüft den Zustand der Anlagen. Phase 2 – Technisches Konzept : Es folgt ein technischer Optimierungsplan sowie die Festlegung der Key Performance Indicators (KPIs) für die Liegenschaft.

: Es folgt ein technischer Optimierungsplan sowie die Festlegung der Key Performance Indicators (KPIs) für die Liegenschaft. Phase 3 – Finanzierungskonzept : Im nächsten Schritt identifizieren die GreenMetrics-Solutions-Berater passende Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten.

: Im nächsten Schritt identifizieren die GreenMetrics-Solutions-Berater passende Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten. Phase 4 – Umsetzung & Operations: Nach Installation und Rollout der BAScloud lassen sich valide Werte erfassen. Mögliche Automatisierungen erfolgen in dieser Phase Schritt für Schritt. Das Energiemanagement inklusive Optimierung beginnt. Anschließend folgt ein fortwährendes Monitoring.

„Was GreenMetrics Solutions so einzigartig macht, ist der nachhaltige Effekt der Maßnahmen: Wenn sich ein Kunde dazu entscheidet, nicht weiter mit der BAScloud zu arbeiten, bleibt die korrekte Einstellung seiner Anlagen bestehen“, sagt Stefan Schaffner.

GreenMetrics Solutions basiert auf der bewährten BAScloud. Die zentrale, cloudbasierte Plattform ermöglicht die liegenschaftsübergreifende Erfassung, Validierung und Speicherung sämtlicher Gebäudedaten. Sie aggregiert Daten aus verschiedenen Quellen, prüft sie automatisiert auf Konsistenz und Plausibilität und unterstützt fortschrittliche Analyseverfahren, einschließlich Künstlicher Intelligenz. Führende Unternehmen wie Deka Immobilien und Catella Investment Management nutzen die BAScloud bereits erfolgreich als zentrale Datenbasis für ihre Immobilienportfolios.

BAScloud GmbH

Die BAScloud ist die „Single Source of Truth“ für technische und kaufmännische Betriebsdaten von Gebäuden. Die skalierbare Plattform sammelt Gebäudeinformationen liegenschaftsübergreifend, speichert sie zentral in einer privaten Cloud, bereitet sie auf und stellt sie standardisiert weiterführenden Mehrwertdiensten zur Verfügung. Via Schnittstelle lassen sich Gebäude und Serviceanbieter unkompliziert integrieren. Die Datenerfassung kann sowohl über smarte Zähler als auch durch technisch ergänzte nicht-smarte Zähler erfolgen. Hierfür liefert die BAScloud GmbH mit den BAScloud Connectoren eine passende Lösung. Die BAScloud ermöglicht einen schnellen, einfachen sowie kostengünstigen Einstieg in die Digitalisierung von Gebäuden und macht Liegenschaften auf diese Weise zukunftsfähig. Immobilieneigentümer, -verwalter und -betreiber können so unter anderem die Optimierungspotenziale ihrer Immobilie erkennen und nutzen. www.bascloud.net

