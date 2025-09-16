Gamechanger für Fuhrpark-Betreiber: Zauner präsentiert neue Analysetools für Tachodaten-Verarbeitung

Jeder Fuhrpark-Betreiber kennt das Problem: Vom Gesetzgeber dazu verpflichtet, die Daten aus den digitalen Tachographen (DTCO) lückenlos und langfristig mit einer geeigneten Software zu archivieren, türmt sich vor Ihren Augen ein Berg aus Fahrzeug-, Fahrer- und Tourendaten auf, der allein dem Zweck dient, von Amts wegen auf Verstöße geprüft zu werden. Nun aber ist es den Unternehmen Zauner und TachoEASY gelungen, in einem Gemeinschaftsprojekt die ersten Software-Lösungen einer neuen Produktkategorie zu entwickeln, die den brachliegenden Tachodaten einen betriebswirtschaftlichen Sinn verleihen. Die neue Kategorie nennt sich „Tachomatik“ und die ersten beiden Software-Tools daraus heißen LEA.fix und LEA.dynamics. Dabei handelt es sich um Analysetools, die auf marktgängigen Archivierungsprogrammen aufsetzen und hochinnovative, zum Teil interaktive Auswerte- und Visualisierungsfunktionen bieten, die ihren Mehrwert an vielen Stellen des Flottenmanagements entfalten: Bei der Tourenoptimierung, beim Fahrertraining, bei der Dokumentation, bei der Strafmilderung, bei der Unternehmensentwicklung und vielen anderen Bereichen. TachoEASY-Geschäftsführer Gerhard J. Mairhofer betont, dass „LEA eine völlig neue Richtung einschlägt. Denn es ist die erste rein DTCO-basierende Expertise, mit der sich ein Fuhrpark nachhaltig entwickeln, kostentechnisch optimieren und effizient steuern lässt.“

LEA ermöglicht vorausschauendes Monitoring

LEA.fix und LEA.dynamics ermöglichen es dem Fuhrpark-Betreiber, auf der Basis der analysierten Tachodaten schon im Vorfeld der Betriebsprüfungen vorbeugende Maßnahmen zu ergreifen, die sein Verstoß- und Bußgeldaufkommen signifikant reduzieren. Die neue Software zeigt dem Unternehmer, für welche Fahrer sich ein Training rentiert, welche Routen besser zu umfahren sind, zu welchen Arbeitszeiten es auffallend häufig zu Verstößen kommt und anderes mehr. Je größer der Pool an Tachodaten ist, desto höher die Präzision der Analyseergebnisse von LEA.fix und LEA.dynamics. An allen Stellen geht die analytische Tiefe der neuen Powertools weit über die Standardauswertungen von FM-Systemen hinaus. „Bereits nach einigen Wochen erweisen sich unsere neuen Lösungen als echte Gamechanger. Der Unternehmer kann sich damit optimal auf Betriebsprüfungen vorbereiten und die Wirtschaftlichkeit seines Fuhrparks erheblich verbessern“, sagt Mairhofer…………….. Lesen Sie hier weiter.