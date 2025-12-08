Fuhrpark-Studie: Flotten setzen weiter auf Verbrenner – E-Autos bleiben Ergänzung

Rund 30 Prozent der befragten Verantwortlichen wollen in den nächsten fünf Jahren einen Anteil von 50 Prozent Elektrofahrzeugen erreichen, weitere 39 Prozent peilen dieses Niveau innerhalb von fünf bis zehn Jahren an.​

Klimaziele und Verbrennerverbot

Trotz dieser Ziele dürfte das avisierte Tempo kaum ausreichen, um die für den Verkehrssektor relevanten Klimavorgaben zu erfüllen und sich auf das in der EU zumindest aktuell noch Verbrenner-Aus ab 2035 vorzubereiten. Auffällig ist, dass rund 72 Prozent der Befragten angeben, das angekündigte Verbot neuer Verbrenner oder ähnliche Regularien hätten keinen Einfluss auf ihre Elektrifizierungsstrategie.​

Nur etwa 15 Prozent der Flottenverantwortlichen gehen davon aus, dass Elektrofahrzeuge langfristig keine dominante Rolle in ihrem Fuhrpark spielen werden. Der Rest rechnet also grundsätzlich mit einer deutlich höheren Bedeutung der E-Mobilität, agiert beim Umbau aber zurückhaltend.​

Motivation und Investitionen

Als wichtigste Treiber für den Umstieg nennen die Befragten ökologische Vorteile, geringere Betriebs- und Wartungskosten sowie die Abfederung steigender Kraftstoffpreise. Mehr als zwei Drittel betonen, dass Nachhaltigkeit für ihr Unternehmen wichtig oder sehr wichtig sei.​

Investiert wird nicht nur in Fahrzeuge: Rund 60 Prozent der Unternehmen haben bereits eigene Ladeinfrastruktur aufgebaut, 45 Prozent setzen zusätzlich auf Solarstromerzeugung. Nur knapp ein Drittel berichtet, bislang keine ergänzenden Investitionen getätigt zu haben.​……………… Lesen Sie hier weiter.