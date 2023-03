Für Frühlings- und Sommertage im Café

Kokos-Krispy sorgt für Südsee-Feeling an der Tasse

Wenn die Temperaturen wieder wärmer werden und die Sonne vom Himmel strahlt, sitzen viele Gäste im Café gerne draußen und genießen dort den Kaffee. Für die kommende warme Jahreszeit gibt es dazu eine ideale Tassenbeigabe von Hellma: Kokos-Krispy in Portion. Dahinter verbirgt sich ein knuspriger Kern mit frischem Kokos-Geschmack, umhüllt von einem zarten Mantel aus weißer Schokolade.

Mit dem Kokos-Krispy zaubern Sie Ihren Gästen ein Lächeln ins Gesicht und sorgen für Südsee-Feeling an der Tasse. Egal, ob zum Kaffee, Latte Macchiato, Cappuccino oder Eiskaffee: Das Kokos-Krispy mit köstlicher weißer Schokolade und frischem Kokos-Geschmack ist die perfekte Beigabe und sorgt im Frühling und Sommer dafür, dass sich Ihre Gäste dem Urlaub ein Stück näher fühlen.

Der Portionsartikelspezialist Hellma hat ein umfangreiches Sortiment an Beigaben zu Heißgetränken. Kokos-Krispy ist Teil der bekannten Linie mit Schoko-Krispy, Mandel in der Kakaohülle, Espressobohne in Vollmilch- oder Zartbitterschokolade und Waldbeere in Vollmilchschokolade.

Seit mittlerweile mehr als 100 Jahren werden Großhandel, Hotellerie und Gastronomie von der Hellma Gastronomie-Service GmbH aus Nürnberg mit dem portionierten „Tüpfelchen auf dem i“ versorgt. Inzwischen verfügt das Unternehmen über ein breites Portfolio an Food- und Nonfood-Artikeln mit derzeit ca. 170 Produkten, u.a. die beliebten Zucker-Sticks in der nachhaltigen Verpackung, die praktische Hellma Erdnussbutter oder das Feine Gebäck 3er Mix mit den gemischten Sorten Vanille, Karamell und Schokolade.

