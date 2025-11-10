Für eine zauberhafte Advents- und Weihnachtszeit

Die Advents- und Weihnachtszeit ist für viele Menschen die schönste Zeit des Jahres.

Überall funkeln kleine Lichter, und es duftet nach selbst gebackenen Plätzchen. Es werden Tannenbäume geschmückt, und die Kinder warten auf den Nikolaus und Weihnachtsmann.

Die Freude auf das Weihnachtsfest steigt von Tag zu Tag. Es ist eine Zeit der Liebe, der Harmonie und des Friedens, die Hoffnung in die Herzen aller bringt.

Und Weihnachtsgeschichten haben eine besondere Magie, die die Seele erwärmt und die Erwartung auf das Fest steigert. Also gönnen Sie sich mit den Erzählungen aus diesem Buch einfach mal ein paar ruhige und entspannte Stunden im Kreis Ihrer Lieben und genießen dabei die leckeren Versuchungen.

Zum Buch geht es hier:

https://buchshop.bod.de/oh-du-schoene-advents-und-weihnachtszeit-britta-kummer-9783759736390

Herausgeber:‎ BoD – Books on Demand; 2. Edition (30. September 2024)

Sprache:‎ Deutsch

Taschenbuch:‎ 96 Seiten

ISBN-10:‎ 3759736394

ISBN-13:‎ 978-3759736390

Auch als E-Book erhältlich!

Geschichten:

Die traurige Adventskerze, Ein Hauch Weihnachtsmagie, Lisas Adventskalender, Liebe und Hoffnung schenken, Keksmonster, Backe backe Plätzchen, Der Geschichtenerzähler, Nikolaus hat Schnupfen, Das magische Backbuch, Omas Stern, Der Weihnachtsbaum, Werte der Weihnachtszeit, Ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk, Eine Zeit der Liebe, des Gebens und des Miteinanders, Der Wunschbaum, Der Brief an den Weihnachtsmann, Aller Anfang ist schwer, Teamarbeit und Zusammenhalt, Caro und Elbo

Rezepte:

Zimt-Haselnussplätzchen, Marmeladennester, Müsli-Zimt-Plätzchen, Bananen-Spekulatius-Plätzchen, Butter-Zitronen Plätzchen, Vanille-Plätzchen, Schoko-Zimt-Würfel, Fruchtmakronen, Apfel-Rosinen-Plätzchen, Mandel-Plätzchen, Glühwein-Schnitten, Kardamom-Plätzchen, Bratapfel, Kakaokugeln, Weihnachtliche Pflaumenmarmelade, Weihnachtliche Beerenmarmelade

Mehr Infos unter:

https://brittasbuecher.jimdofree.com/