Für die sofortige Wiedereröffnung der Fitnessstudios

Systemrelevanz von Fitness- und Gesundheitsstudios

Rund 12 Mio. Menschen sind Mitglied in einem der fast 10.000 Fitnessstudios in Deutschland. Wir sind eines davon. Durch die Verordnungen der Länder im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie mussten alle Fitnessstudios in Deutschland schließen, so dass die Menschen nicht mehr ihrem Sport nachgehen können. Dabei ist Fitnesstraining gerade jetzt wichtig und unabdingbar, damit die Menschen gesund bleiben, denn es stärkt die Muskulatur und das Herz-Kreislauf-System sowie das Immunsystem. Damit hat das Training unmittelbar Einfluss auf Lunge und Atemmuskulatur, so Dr. Kurt Mosetter, Experte der Allianz für Gesundheit. Fitnessstudios sind damit ein bedeutender Faktor in der erfolgreichen Bekämpfung der Corona-Pandemie. Durch das gezielte Training werden Risikogruppen im Zusammenhang mit der aktuellen Pandemie reduziert.

Die Fitnessstudios in Deutschland leisten mit ihren 220.000 Mitarbeitern einen erheblichen Beitrag zur Gesundheit der Bevölkerung. Die Menschen in Deutschland versterben jedes Jahr in großer Anzahl, weil sie keinen Sport treiben, so z.B. an Herz-Kreislauferkrankungen, Übergewicht, Diabetes, Bewegungsmangel, Bluthochdruck, hohe Triglycerid-Werte, fehlende Muskulatur, die zu tödlichen Stürzen führt usw. Deshalb ist eine schnelle Wiedereröffnung der Fitnessstudios notwendig; natürlich unter Einhaltung von Hygiene und Abstandsregeln. Dabei kann die Anzahl der im Fitnessstudio trainierenden Personen stets so begrenzt werden, dass der Mindestabstand gewährleistet ist.

Der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn äußerste sich kürzlich gegenüber der Funke Mediengruppe: “Wer mit dem nötigen Abstand zu anderen in einem Geschäft einkaufen geht oder sich beim Sport im Fitnessstudio fit hält, sollte das tun können.”

Bei der Verfolgung von Infektionsketten können Fitnessstudios die Gesundheitsbehörden deutlich besser unterstützen als beispielsweise Supermärkte, der Einzelhandel oder die Gastronomie. Denn dem Fitnessstudio sind die Kontaktdaten seiner Besucher, also der Mitglieder, bekannt.

Deshalb sind Fitness- und Gesundheitsstudios zur Erhaltung der Volksgesundheit sofort wieder zu öffnen!

Das Angebot im AVIVA Frauen Fitness ist ganz auf die Wünsche von Frauen nach Gesundheit, Wohlbefinden sowie einer attraktiven und schönen Figur ausgerichtet. Wir unterstützen unsere Mitglieder dabei, gesund zu bleiben und dauerhaft Gewicht zu verlieren – auf gesunde und nachhaltige Weise.

Mit dem fle-xx-Rückgrat Konzept sowie dem hochmodernen eGym-Zirkel bieten wir ein noch effektiveres Training für mehr Beweglichkeit und weniger Fehlhaltungen.

Eine individuelle Betreuung unserer Mitglieder hat dabei oberste Priorität unter Berücksichtigung der jeweiligen Ziele, speziellen Vorlieben, Vorerfahrungen sowie gesundheitlichen Voraussetzungen jedes unserer Mitglieder.

Denn: Einfach Frau sein heißt, mit sich im Einklang zu sein.

Firmenkontakt

AVIVA Frauen Fitness GmbH

Ulrike Horst

Mehrower Allee 34

12687 Berlin

030 9311502

horst@zeilinga.de

http://www.aviva-frauen-fitness.de

Pressekontakt

AVIVA Frauen Fitness GmbH

Annette Weber

Mehrower Allee 34

12687 Berlin

030 9311502

weber@zeilinga.de

http://www.aviva-frauen-fitness.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.