Fünf neue Auszubildende bei STARFACE

Karlsruhe, 29. September 2022. Die STARFACE GmbH begrüßte im September 2022 den Ausbildungsjahrgang 2022. Die fünf angehenden Fachinformatiker für Systemintegration wurden von ihren neuen Kollegen am Standort Karlsruhe herzlich willkommen geheißen – mit kleinen Willkommensgeschenken und der obligatorischen STARFACE-Schultüte.

„Hier am Technologiestandort Karlsruhe gibt es jedes Jahr viele technikbegeisterte Jugendliche, die in der Zukunftsbranche IT durchstarten wollen. Für uns als fest in der Region verwurzeltes Unternehmen ist es Ehrensache, sie beim erfolgreichen Einstieg ins Berufsleben zu unterstützen“, erläutert Marcel Hermann, Ausbildungsverantwortlicher bei STARFACE.

„Die fundierte Ausbildung im eigenen Haus ist ein Gewinn für beide Seiten: Wir ziehen uns eine neue Generation von Fachkräften heran, die unsere Branche so dringend braucht – und unsere Auszubildenden lernen die Informationstechnologie in all ihrer Breite und Tiefe kennen“, erklärt Daniel Mauritz, Leiter Customer Care.

Wer mehr über die Ausbildung bei STARFACE erfahren möchte oder an einer Stelle bei STARFACE interessiert ist, findet unter https://starface.com/ueber-uns/karriere/ weitere Informationen.

Über STARFACE

Die STARFACE GmbH ist ein dynamisch wachsendes Technologieunternehmen mit Sitz in Karlsruhe. 2005 gegründet, gilt der Hersteller von UCC-Plattformen und IP-Kommunikationslösungen als innovativer Trendsetter im Markt. Im Mittelpunkt des Produktportfolios stehen die als Cloud-Service, Hardware-Appliance und virtuelle VM-Edition verfügbaren STARFACE Telefonanlagen für Unternehmen jeder Größe. Die vielfach preisgekrönten Systeme werden über qualifizierte Partner vertrieben.

STARFACE wird in Deutschland entwickelt und produziert und lässt sich als offene, zukunftssichere UCC-Plattform mit zahlreichen CRM- und Business-Anwendungen verknüpfen. Sie unterstützt alle gängigen Technologien und Standards und ermöglicht über offene Schnittstellen die Einbindung von iOS- und Android-basierten Mobiltelefonen sowie Windows- und Mac-Rechnern in die Kommunikationsstruktur von Unternehmen.

Die STARFACE GmbH ist eine Tochtergesellschaft der SF Technologies Holding GmbH mit Sitz in München. Ebenfalls zur SF Gruppe gehören die estos GmbH, Starnberg, und die TeamFON GmbH, München.

