Frechheit: alternativlose „Auto“-Biografie Angela Merkels

Die Satire „Frechheit. Die alternativlose Autobiografie von Angela Merkel“ von Bernd Zeller ist im Solibro Verlag erschienen

Nun ist es halt da, das Buch, dass nicht rückgängig gemacht werden muss, denn es ist hilfreich. Zumindest hat die Kanzlerin bisher nichts Gegenteiliges bestritten. In schonungsloser Offenheit gewährt sie Einblicke in die Zeiten, die sie begleitet hat.

So werden endlich die heimlichen Motive Merkelschen (Nicht-)Handelns schonungslos aufgedeckt. Mit dem Blick für das Ungeahnte und der Lust an der Übertreibung hat Satiriker Bernd Zeller Angela Merkels Ritt durch die Geschichte aufgezeichnet. Ergebnis in Bild und Text ist ein Werk, das vordergründig satirisch ist. Tatsächlich hat das Buch das aufklärerische Potential, ein tieferes Verständnis der wahren, schicksalhaften Bedeutung Angela Merkels zu eröffnen. Ereignisse, von denen keine Fotos existieren, werden cartoonistisch visualisiert, sodass wir an den wichtigen Geschehnissen von historischer Tragweite teilhaben.

Der Ansatz von Cartoonisten, Karikaturisten und Satirikern ist es ja, die gesellschaftliche Realität und ihre Protagonisten durch Überzeichnung zu entlarven. Bernd Zeller beschäftigt sich besonders gerne mit Personen des öffentlichen Lebens. Im vorliegenden Fall hilft er dabei mit gewohnter Meisterschaft des Worts und lässigem Strich in 80 Zeichnungen, den Mantel der Geschichte zu lupfen und kenntlich zu machen, womit wir es bei Angela Merkel wirklich zu tun haben. Denn ein Mädel war sie nie. Wie sagte doch die Kanzlerin: „Sie kennen mich.“ So ganz erst nach diesem Buch. Wenn sich diese Satire bewahrheiten sollte, muss die Geschichte überschrieben werden.

Mit diesem Meisterwerk werden neue Maßstäbe für zeitgenössische Satire gesetzt.

BIBLIOGRAFISCHE DATEN:

Bernd Zeller:

Frechheit. Die alternativlose Autobiografie von Angela Merkel

Münster: Solibro Verlag 2024

[Reihe Satte Tiere Bd. 13] ISBN 978-3-96079-118-8

Mit 80 Zeichnungen von Bernd Zeller

Hardcover; 148 x 210 cm; 68 Seiten

Preis: 20 Euro (D)

Originalausgabe, erscheint 10.10.24

Informationen & Leseproben unter: www.solibro.de

Erhältlich (oder über Nacht bestellbar) in allen Buchhandlungen in D/A/CH & Internetbuchhändlern

