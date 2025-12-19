Fürth, 2025 – Die Kaffeerösterei Fortezza erweitert ihr Portfolio um die neue Produktlinie HEIDE original. Erstmals werden heimische Süßlupinen im Langzeit-Trommelröstverfahren so verarbeitet, dass ein Geschmacksprofil entsteht, das sich sensorisch deutlich näher am klassischen Kaffee bewegt als bisher bekannte Kaffee-Alternativen. Fortezza positioniert HEIDE original damit bewusst zwischen Kaffee und Alternativprodukt – mit klarer Orientierung an vertrauten Kaffeeprofilen.

Regionale Rohstoffe, präzise Rösttechnik

Grundlage von HEIDE original ist eine ausgewählte Sorte weißer Bio-Süßlupinen aus deutschem Anbau. In einem mehrstufigen Entwicklungsprozess hat Fortezza die Bohnen rösttechnisch so veredelt, dass ihre natürlichen, mild-nussigen Aromen stabilisiert werden und gleichzeitig ein Röstspektrum erzeugt wird, das an helle bis mittelkräftige Arabica-Röstungen erinnert.

Von der reinen Lupine bis zum Espresso Blend: Die Struktur der HEIDE original Linie

Die neue Produktlinie HEIDE original umfasst acht Sorten, die sich in zwei Produktgruppen gliedern.

Die erste Produktgruppe mit reinen Lupinenkaffees: HEIDE original Ernte (100 % Süßlupinen), HEIDE original Schöpfung (Lupinenkaffee mit Bio-Chai-Gewürzen) und HEIDE original Mythos, eine Variante, in der die Süßlupine mit einem geringen Anteil hochwertiger Hochland-Arabica-Bohnen kombiniert wird. Diese Sorten bilden die puristische Ausrichtung der Linie und zeigen das aromatische Potenzial der Lupine.

Die zweite Produktgruppe besteht aus den neuen Lupinen-Espresso-Blends. Fortezza arbeitet hier mit einem einheitlichen Mischungsverhältnis von 66 % deutscher Süßlupinen und 34 % Espresso- bzw. Café-Crema-Bohnen. Dazu zählen: HEIDE original Espresso Roma, HEIDE original Espresso Milano, HEIDE original Espresso Decaf, HEIDE original Café Crema India und HEIDE original Bio Café Crema. Technisch verfolgt Fortezza dabei ein klares Prinzip: Die Lupine prägt den Grundcharakter, während der Kaffeeanteil Tiefe, Struktur und klassische Espresso-Elemente ergänzt, ohne das lupinenbasierte Profil zu überlagern.

Sensorik: vertraut, aber eigenständig

Interne und externe Blindverkostungen – mit erfahrenen Baristas und Röstern – bestätigen Fortezza in ihrem Ansatz: Die Verkoster konnten die HEIDE original-Blends oft nicht von klassischen Fortezza-Espressi unterscheiden. Das Geschmacksbild zeigt sich mild und ausgewogen, mit reduzierter Säure, nussigen Grundnoten und einer – im Vergleich zu traditionellen Bohnenvarianten – stabilen Crema-Bildung.

HEIDE original verlässt damit bewusst das typische „Ersatzkaffee-Segment“ und etabliert eine eigenständige Kategorie: sensorisch vertraut, aber auf regionalen, weitgehend koffeinarmen Rohstoffen basierend.

Praxisnah: Passt ins bestehende Setup

Ein zentrales Entwicklungsziel war die Kompatibilität mit bestehenden Zubereitungs- und Arbeitsabläufen in Gastronomie, Hotellerie und Privathaushalten. Alle HEIDE original-Sorten lassen sich in gängigen Verfahren einsetzen – von Filter und French Press über Siebträger bis zum Vollautomaten. Lediglich eine etwas gröbere Mahlgradeinstellung bei Lupinen-Blends wird empfohlen, um den optimalen Extraktionsfluss zu gewährleisten.

Damit eignet sich die Linie insbesondere auch für Gastronomie und Hotellerie, die ihr Angebot um koffeinreduzierte oder koffeinfreie Optionen erweitern möchten, ohne technische oder organisatorische Anpassungen vornehmen zu müssen.

Sinnvoll angebaut, regional verankert

Die Wahl der Süßlupine war nicht nur sensorisch, sondern auch agrarökologisch motiviert. Die Pflanze wächst vollständig in Deutschland, benötigt vergleichsweise wenig Wasser, verbessert durch Stickstoffbindung die Bodenqualität und ermöglicht kurze Transportwege. HEIDE original versteht sich damit als regionale Ergänzung zur klassischen Kaffee-Wertschöpfungskette – nicht als Ersatz, sondern als Erweiterung.

Marktpositionierung

Mit HEIDE original schließt Fortezza eine Marktlücke zwischen Nachhaltigkeitsanspruch und Geschmackserwartung. Während viele Kaffeealternativen geschmacklich deutlich vom klassischen Kaffeearoma abweichen, orientiert sich HEIDE original konsequent am vertrauten Profil – bei gleichzeitig reduziertem Koffeingehalt und regionaler Rohstoffbasis. Für Fachhandel und Gastronomie eröffnet sich damit eine neue Produktlogik jenseits klassischer Substitutionskonzepte.

Die komplette HEIDE original Linie ist über den Fortezza Onlineshop erhältlich: www.fortezza-espresso.de. Weitere Vertriebspartnerschaften im Handel und in der Gastronomie sind in Vorbereitung.