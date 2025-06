format:c und Merz Verlag präsentieren sich gemeinsam auf BRANDmate 2025

Kreative Synergien für Licensing und Markeninszenierung

Die Kölner Agentur format:c zeigt bei der diesjährigen BRANDmate in Essen Flagge – in Kooperation mit dem Merz Verlag, Veranstalter der SPIEL, der weltweit größten Publikums- und Fachmessen für Brettspiele. Am 25. und 26. Juni 2025 präsentieren sich die Partner im Veranstaltungsort Grand Hall Zollverein mit einem gemeinsamen Stand und setzen damit ein Zeichen für kreative Synergien in den Bereichen Markeninszenierung und Live-Kommunikation.

Im Fokus des gemeinsamen Auftritts stehen persönliche Beratung und Austausch zu den Themen Messekonzeption, Medienproduktion, Kreativkonzeption sowie Live-Regie. Vor Ort stehen dafür mit Tobias Weber und Natalie Driesnack die beiden CEOs von format:c für Gespräche bereit und geben Einblicke in das umfangreiche Leistungsspektrum der Agentur.

Zum Leistungsportfolio der Kölner Agentur zählen zudem Livestreams mit minimaler Latenz über die eigene Streamingplattform StreConFlex, eindrucksvolle Roadshows sowie die von format:c betriebene multifunktionale Eventlocation „Schokoladenfabrik“ (Link zum Ranking: https://tinyurl.com/2ycaomrf).

Die BRANDmate versteht sich als Treffpunkt für Marken, Unternehmen und Lizenzprojekte und hat sich mit ihrer offenen, inspirierenden Atmosphäre als Plattform für Partnerschaften in diesem Marktsegment etabliert. Networking, Kooperation und Wissensaustausch stehen im Mittelpunkt – mit dem klaren Ziel, neue Ideen zu entwickeln und aus Begegnungen konkrete Projekte entstehen zu lassen.

Dafür setzt das Format auf eine Kombination aus Business, Kreativität, Wissenstransfer und Entertainment. Über die Onlineplattform der BRANDmate (https://brandmate.events/) können bereits vorab individuelle Gesprächstermine vereinbart werden – als ideale Möglichkeit, gezielt neue Kontakte zu knüpfen und gemeinsame Potenziale auszuloten.

format:c live communication GmbH

Die Kreativ-Agentur format:c live communication GmbH entwickelt seit 2014 Live-Kommunikations-Konzepte für ihre internationalen Kunden. Das Fundament für die Live-Erlebnissen, kreativen Workshops und beeindruckenden Filmen bilden die vielseitigen Hintergründe des Agentur-Teams, das kreative Lösungen für Live-Kommunikation im Zusammenspiel von Raum, Medien und Inszenierung schafft. Zum Portfolio des Kölner Unternehmens gehören Content-Consulting, Projekt-Planung, Filmproduktion und Live-Regie.

format:c live communication GmbH

Neuer Weyerstraßerweg 135

D-50969 Köln

Ansprechpartner: Tobias Weber und Natalie Driesnack

Tel.: +49 (0) 221 168 47 577

E-Mail: info@formatc-live.com

Internet: www.formatc-live.com