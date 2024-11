Format KiT-Album erstmals in Deutschland erhältlich

Digitaler Komfort mit analogem Sammelwert in einer einzigen Box

Berlin, 25. November 2024 – Analog oder digital? Warum entscheiden! Das KiT (Keep in Touch)-Album ist ab jetzt in Deutschland erhältlich und vereint beide Welten für Musikfans. Im K-Pop ist KiT längst Kult. Stars wie BLACKPINK, SEVENTEEN und MONSTA X schwören seit 2017 auf die innovative Technologie: Ein kleiner, physischer „Schlüssel“ im jeweiligen Artwork-Style – der KiT – verschafft Zugang zur dazugehörigen App und hochauflösenden digitalen Inhalten, Communities und exklusiven Erlebnissen – alles verpackt in einer hochwertigen Box mit Sammelkarten und Bonusmaterial.

In Südkorea wurde das Format bereits über 7 Millionen Mal verkauft. Mit dem Eintritt in den deutschen Markt haben Fans hierzulande die Möglichkeit, ihre Lieblingsalben im Handel zu kaufen. Der deutsche Vertrieb wird exklusiv von Cargo Records / 375 Media übernommen. Das musikalische Angebot geht dabei weit über K-Pop hinaus: Neben Megastars wie BLACKPINK, SEVENTEEN oder TXT sind die Hits von HipHop- und Rock-Legenden wie Snoop Dog, Weezer oder Filter erhältlich. Einen ersten Einblick in die deutschen Veröffentlichungen und Box-Designs gibt es hier.

Richard Patrick, Frontmann von Filter, zeigt sich begeistert vom hybriden Format, das Fans weltweit verbindet: „Wir feiern dieses Jahr unser 30-jähriges Band-Jubiläum. Unser Album Algorithm aus dem letzten Jahr ist zur Feier ab jetzt als KiT-Album erhältlich – mit allen Songs plus exklusivem Video zu „Burn out the Sun“, Lyrics, Liner Notes, Fotos und einem Fanforum an einem Ort. Mich fasziniert die Idee, etwas in der Hand zu halten, aber gleichzeitig die ganze Technologie des Smartphones zu nutzen. KiT bringt Menschen zusammen!“

Digitaler Komfort trifft auf emotionalen Sammlerwert

Wer heute Musik hört, hat die Qual der Wahl: Die Musikwelt wird von digitalen Plattformen dominiert, die riesige Musikbibliotheken und unvergleichliche Zugänglichkeit bieten. Doch die Sehnsucht nach einer greifbaren Verbindung zur Musik bleibt stark. Superfans möchten nicht nur streamen, sondern auch sammeln und echte Erlebnisse. Das KiT-Album schafft eine emotionale Verbindung über den Screen hinaus.

Ronny Krieger (Director Strategic Partnerships Europe & UK, KiT) dazu: „Ein physisches Album schafft eine greifbare Erinnerung und Verbindung zu Artists, die Fans in der digitalen Welt oft vermissen. Es geht um mehr als Musik – es geht um das Gefühl, etwas Echtes in den Händen zu halten, das mit Emotionen verknüpft ist. Gleichzeitig bietet KiT durch die digitale Komponente unmittelbare Zugänglichkeit und exklusiven Bewegtbildcontent, die Fans erwarten. Der perfekte Mix!“

Collect, click, connect

Das KiT-Album umfasst nicht nur Musik, sondern auch exklusive Inhalte wie Fotokarten, Konzertaufnahmen, Musikvideos oder Special Editions. Der speziell entwickelte „Schlüssel“ ermöglicht den Zugriff auf die digitalen Inhalte über die KiT Player App, die durch verschlüsselte Ultraschall-Kommunikation für maximale Datensicherheit sorgt. Einmal verknüpft, wird das KiT des Fans mit dem Artist verbunden und eröffnet Zugang zu einer globalen, exklusiven Fan-Community.

Warum KiT nach Deutschland kommt: Win-Win für Artists, Labels und Fans

Die Musikindustrie steht vor neuen Herausforderungen: Hohe Vorabkosten, lange Produktionszeiten und die Frage nach nachhaltigen Lösungen. Genau hier setzt das KiT-Album an. Dank optimierter Herstellungsprozesse kann es innerhalb weniger Wochen veröffentlicht werden – deutlich schneller und günstiger als herkömmliche physische Formate wie Vinyl. Gleichzeitig werden Überproduktionen und unnötiger Abfall minimiert. Damit liefert KiT eine moderne Lösung für Künstler*innen, Labels und Fans, um etwas Greifbares zu bieten und auf den Wunsch nach schneller Verfügbarkeit zu reagieren.

Südkorea setzt den internationalen Trend

KiT wurde 2017 von MUZLIVE in Südkorea entwickelt und bietet eine zukunftsweisende Möglichkeit, Musik physisch und digital zu erleben. Mit weltweit über 7 Millionen verkauften Exemplaren ist es das neue Standardformat für Superfans und Sammler*innen. Über 450 KiT-Alben wurden bisher herausgebracht.

Die ersten Deutschland-Vorstellungen fanden bei der diesjährigen c/o Pop sowie den VIA Awards 2024 des VUT (Verband unabhängiger Musikunternehmer*innen e.V.) im Rahmen des Reeperbahn Festivals statt und wurden mit Begeisterung aufgenommen.

Die KiT-Alben gibt es ab jetzt im Fachhandel ab 24 EUR UVP.

