ForgeRock ab sofort im Google Cloud Platform Partner Advantage Program

ForgeRock Identity Cloud auf Basis der Google Cloud

ForgeRock®, der führende Plattformanbieter für digitales Identitätsmanagement, ist dem Google Cloud Partner Advantage Program beigetreten. ForgeRock ist der erste Premier-Anbieter für Identitätsmanagement. Dieser Schritt formalisiert und stärkt die langjährige Zusammenarbeit zwischen den beiden Branchenführern.

Google Cloud ist weltweit führend bei der Bereitstellung einer sicheren, offenen und intelligenten Enterprise Cloud-Plattform. Sie bringt Menschen, Erkenntnisse und Ideen zusammen, um Innovationen voranzutreiben, neue Dienste schneller auf den Markt zu bringen und den Handel voranzutreiben. Die Google Cloud Platform (GCP) ist eine perfekt Lösung für die Entwicklung von ForgeRock in der Cloud.

Im vergangenen Monat rollte ForgeRock seine auf GCP basierende Identity Cloud aus, die die branchenweit erste Identity Platform-as-a-Service (IDPaaS) und die ForgeRock Identity Cloud Express beinhaltet, eine SaaS-, entwicklerorientierte Lösung zur Integration moderner Identitätsfunktionen in Apps. ForgeRock hat auch den Einsatz von über 100 Millionen Benutzern auf seiner Plattform mit GCP demonstriert. Darüber hinaus setzen weltweit führende Unternehmen die ForgeRock Identity Platform ein, mit einer unternehmensweiten, DevOps-fähigen und Cloud-fähigen Architektur. ForgeRock automatisiert Multi-Cloud-Bereitstellungen mit Unterstützung von DevOps-Praktiken mit Docker und Kubernetes.

Über ForgeRock

ForgeRock®, der Marktführer für das Handling digitaler Identitäten, bietet moderne und umfassende Identitäts- und Zugangsmanagementlösungen für Verbraucher, Mitarbeiter, Geräte und andere Dinge, um einfachen und vor allem sicheren Zugang zur vernetzten Welt zu ermöglichen. Mit ForgeRock orchestrieren, verwalten und sichern mehr als tausend globale Unternehmen den gesamten Lebenszyklus von Identitäten angefangen bei dynamischen Zugriffskontrollen, Verwaltung, APIs bis hin zur Speicherung maßgeblicher Daten – verwendbar in jeder Cloud- oder Hybridumgebung. Das Unternehmen befindet sich in Privatbesitz mit Hauptsitz in San Francisco und hat Niederlassungen auf der ganzen Welt. Weitere Informationen und kostenlose Downloads finden Sie unter unter www.forgerock.com

