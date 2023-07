Ford Galaxy Lautsprecher nachrüsten Oberklasse Upgrade

Ein Soundsystem mit hervorragenden Klangeigenschaften und 225 Watt Maximalleitung für den Ford Galaxy

Ein Soundsystem ist ein Verschleißteil und wird über die Jahre durch den Betrieb schlechter, Fahrzeuge mit Standard-Lautsprecher Ausstattung erreichen schnell die Grenzen der Belastbarkeit und Dröhnen bei höheren Pegeln. Ein Lautsprecher-Upgrade für den Ford Galaxy II mit Standard-Soundsystem und dem Paket Ford Galaxy II 2 Wege-Lautsprecher Komplettset sorgt für hervorragende Klangeigenschaften in den originalen Einbauplätzen. Für mehr Belastbarkeit und präziser Bass- und Höhenwiedergabe beim Abspielen der Musiktitel.

Der Ford Galaxy hat in allen vier Türen Tieftöner im Armaturenbrett rechts und links Hochtöner und in beiden hinteren Türen zusätzliche Hochtöner in den Türverkleidungen. 2 Wege Systeme mit externen Hochtönern haben Frequenzweichen für die Einbausituation im Ford Galaxy sind nur Systeme mit eigenen Frequenzweichen für die Hochtöner zu empfehlen. Die Systeme aus dem Paket Ford Galaxy II 2 Wege-Lautsprecher Komplettset sind vom US-Hersteller JL-Audio und mit Inline Frequenzweichen für die Hochtöner ausgestattet. Damit ist eine leichte Installation in den Einbauplätzen im Armaturenbrett gewährleistet.

Das Front- und Hecksystem aus dem Paket sind die JL-Audio C1 650 Lautsprechersysteme mit der Bewertung Oberklasse aus der Fachzeitschrift Car & Hifi. Mit bis zu 225 Watt Maximalleistung und 91 DB Wirkungsgrad erreichen sie für Ford Galaxy Lautsprecher ein Top Performance mit hohen Pegeln. Die Lautsprecher sind aus hochwertigen Komponenten gefertigt und auf die beste Wiedergabe hinter Türverkleidungen optimiert, während ein weicher, dynamischer und verzerrungsfreier Klang erhalten bleibt.

Die Installation kann vom Fahrzeughalter selbst vorgenommen werden, wenn ein handwerkliches Geschick vorhanden ist. Im Ford Galaxy sind die Lautsprecher mit fahrzeugspezifischen Halterungen montiert, die inklusive der Lautsprecher ab Werk demontiert werden. Die neuen Lautsprecher werden mit den Einbauringen aus dem Lieferumfang installiert und mit Adapterkabel an die bestehenden KFZ-Leitungen angeschlossen.

Für die Demontage der Türverkleidungen sind im Webshop spezielle Kunststoffhebel erhältlich, mit denen das Entfernen der Verkleidung leichter von der Hand geht. Kunststoffhebel machen keine Kratzer ins Interieur und hinterlassen keine Dellen und Druckstellen an den Fahrzeugteilen. An der Rückseite der Türverkleidungen sind Klipse, mit der die Türverkleidung an der Fahrzeugtüre zusätzlich befestigt ist. Durch die Kunststoffhebel können die Klipse leicht gelockert werden, ohne abzubrechen.

Um bessere akustische Bedingungen für Ford Auto-Lautsprecher zu schaffen, empfehlen wir auf jeden Fall eine zusätzliche Türdämmung mit selbstklebenden Alu-Bitumenmatten. Im Fahrzeug sollte sich die Membrane der Lautsprecher bewegen und nicht die Fahrzeugteile mit vibrieren, nur so wird eine hervorragende Klangqualität erreicht. Die Basswiedergabe im Tieftonbereich steigert sich durch die Festigkeit der Umgebung, in der die Lautsprecher arbeiten.

Auto-lautsprecher.eu ist ein österreichischer Onlineshop, der sich auf Upgrade-Lösungen für Soundsysteme im Fahrzeug spezialisiert hat. Für den Ford Galaxy bieten wir unterschiedliche Pakete in verschiedenen Preisklassen an.

