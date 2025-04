Foconis stärkt Trading-Sparte: MACD wird Teil der Foconis

Düsseldorf, 24. April 2025 – Foconis gibt heute die Übernahme des Schweizer Anbieters elektronischer Handelssysteme MACD bekannt. Dies ist die sechste Akquisition für Foconis seit der Aufnahme in das Portfolio von Main Capital Partners im Jahr 2021. Mit Standorten in der Schweiz, in Deutschland und in Großbritannien stärkt Foconis durch den Zusammenschluss mit MACD seine Position in den bestehenden Märkten und erweitert gleichzeitig seine Präsenz in der Schweiz und im Vereinigten Königreich.

MACD ist seit über 25 Jahren als Dienstleister im Finanzsektor tätig und betreut Kunden wie Schroders, die BX Swiss AG sowie eine Vielzahl von Schweizer Privat- und Kantonalbanken. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Lösungen für den elektronischen Wertpapier- und Derivatehandel sowie für die Fondsabwicklung, den Devisen- und Kryptohandel an.

Mit der Übernahme von MACD diversifiziert Foconis nicht nur seinen Kundenstamm weiter, sondern gewinnt auch eine unmittelbare Marktpräsenz in der Schweiz und in Großbritannien. Dank eines komplementären Produktangebots wird die Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen für Kunden und andere Interessengruppen von großem Nutzen sein. Insbesondere die MACD-Lösungen MAX und AIXECUTE ergänzen das DECIDE-Produktportfolio von Foconis optimal.

Olaf Pulwey, CEO von Foconis: “Die Übernahme von MACD ist ein bedeutender Schritt für unser Unternehmen. Durch die Bündelung unserer Kompetenzen können wir unseren Kunden innovative, maßgeschneiderte Lösungen für den elektronischen Handel bieten und gemeinsam weiterhin international wachsen.”

George Macdonald, CEO von MACD: „Seit über 25 Jahren vertrauen Banken, Börsen, Broker und Vermögensverwalter auf unsere umfassenden Softwarelösungen und Services im Handelsgeschäft. Der Zusammenschluss mit der Foconis eröffnet uns neue Chancen, unsere Produktpalette gezielt zu erweitern und unseren Kundenstamm auszubauen. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit dem Foconis-Team.“

Sven van Berge, Managing Partner und Leiter des DACH-Geschäfts: “Wir haben das Wachstum von Foconis mit dem Ziel begonnen, eine führende deutsche Finanzsoftwaregruppe aufzubauen. Jetzt expandieren wir über die Grenzen hinweg, da sich das Wachstum beschleunigt. Der Aufbau einer großen Gruppe kommt nicht nur den Shareholdern zugute, sondern auch den Kunden, da die komplementären Lösungsangebote erweitert werden. Ich freue mich auf die neuen Möglichkeiten, die sich für Foconis eröffnen.“

Über MACD

MACD ist ein etablierter Anbieter von elektronischen Handelssystemen mit über 25 Jahren Erfahrung. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Lösungen für den elektronischen Wertpapier- und Derivatehandel sowie in der Fondsabwicklung, den Devisen- und Kryptohandel.

Über die Foconis Gruppe

Die Foconis vereint hochspezialisierte Expertise aus langjähriger Projekterfahrung mit einem einzigartigen Portfolio innovativer Software-Lösungen. Zukunftssicher und partnerschaftlich unterstützen die 380 Mitarbeitenden der Foconis Gruppe über 800 Unternehmen, öffentliche Einrichtungen, Banken, Sparkassen, Genossenschaftsbanken sowie Finanzdienstleister europaweit mit Services für entscheidende Kernprozesse des Finanz- und Bankenwesens. Den Fokus legt das Unternehmen auf die Bereiche Data Analytics, Payment und Trading.

About Main Capital Partners

Main Capital Partners ist ein führender Software-Investor in den Benelux-Ländern, der DACH-Region, Frankreich, Skandinavien und den Vereinigten Staaten mit einem verwalteten Vermögen von rund 6 Milliarden Euro. Mit über 20 Jahren Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Softwareunternehmen unterstützt Main als strategischer Partner Managementteams dabei, profitables Wachstum zu realisieren und starke, integrierte Softwaregruppen zu formen. Als ein führender Software-Investor, der Private-Equity-Fonds in Nordwesteuropa und Nordamerika verwaltet, beschäftigt Main 90 Mitarbeiter in seinen Büros in Den Haag, Düsseldorf, Stockholm, Antwerpen, Paris und einem Partnerbüro in Boston. Main unterhält ein aktives Portfolio von über 45 Softwareunternehmen. Das zugrunde liegende Portfolio beschäftigt über 12.000 Mitarbeiter. Über das Main Social Institute unterstützt Main Studenten mit Zuschüssen und Stipendien für ein Studium der Informatik an Technischen Universitäten und Fachhochschulen.

