FOCONIS erwirbt Softwareanbieter für Bankensektor, GenoData

Düsseldorf, 9. März 2023- Die FOCONIS AG, ein führender deutscher Softwareanbieter im Bankensektor, gibt die Übernahme von GenoData EDV-Systeme GmbH, einem Anbieter von Daten- und Prozessmanagement sowie Business Intelligence für den Banken- und Finanzsektor in Deutschland, mit Unterstützung von Main Capital Partners (“Main“), bekannt. Das Unternehmen wird zu 100% Teil der FOCONIS Gruppe. GenoData und FOCONIS passen aufgrund der komplementären Produkte, Kunden und Strategie von GenoData sehr gut zusammen. Das Unternehmen ist ein wichtiger Baustein in der Strategie der FOCONIS, sich zu einem führenden Softwareanbieter für Datenmanagement und BI-Lösungen für Banken und andere Finanzdienstleister zu entwickeln.

GenoData, 1992 gegründet und mit Hauptsitz in Landau in der Pfalz ist ein mittelständisches IT-Dienstleistungsunternehmen für Genossenschaften und den Finanzsektor. Das Unternehmen unterhält eine modular aufgebaute Produktpalette rund um Daten- und Prozessmanagement sowie Business Intelligence. GenoData versteht sich als Anwendungsanbieter für Herausforderungen, die die Institute nicht mit den Standards der Rechenzentren lösen können. Die Kunden des Unternehmens profitieren von dem bewährten Baukastensystem GDix für Datenmanagement, Vernetzung und Auswertung. Ein entscheidender Vorteil liegt in der engen Abstimmung zwischen der Datenversorgung und den Schnittstellen zur Kernbankanwendung. Bernd Frese bleibt als Geschäftsführer der GenoData an Bord.

Eine allumfassende Lösung aus einer Hand

Die FOCONIS Gruppe stärkt ihre Position als starker, vertrauenswürdiger und erfahrener Partner für die Bereitstellung spezialisierter Lösungen für ein sich schnell entwickelndes Bankenumfeld. Die FOCONIS AG bietet Kontroll- und Compliance-Software für mehr als 600 Kunden in der Finanzdienstleistungsbranche an. Zusammen werden die Kunden beider Unternehmen von der Transaktion durch den Ausbau ihrer Kompetenzen in den Bereichen Automatisierung, Regulierung, interne Kontrollsysteme (IKS) und Datenqualität für das Vertriebsmanagement profitieren. Ziel ist es, das Leistungsportfolio der FOCONIS-Gruppe durch die Kernprodukte von GenoData zu ergänzen. Durch die Erweiterung des Produktportfolios um weitere bewährte und erfolgreiche Lösungen erzielt FOCONIS einen Mehrwert für die Anwender. Die Zusammenarbeit in regulatorischen Fragen, die zunehmend an Bedeutung gewinnen, wird den Finanzinstituten Potenziale für ein optimales Datenmanagement eröffnen. Dank des breiten Dienstleistungsangebots der FOCONIS-Gruppe können viele Lücken geschlossen werden. So kann die Gruppe weiterhin ein breiteres und umfassenderes Portfolio an Lösungen und Anwendungen aus einer Hand anbieten.

Darüber hinaus wird auch FOCONIS von der Kombination profitieren, da die Technologie von GenoData die Kommunikation rationalisiert und eine nahtlose Verbindung zwischen den Systemen ermöglicht. Dies erhöht die Möglichkeiten zur gezielten Analyse von Kontrollverfahren und Auswertungen. Gleichzeitig wird durch die Auslagerung die Anzahl der Lieferanten reduziert, was die IT-, Organisations- und Regulierungsprozesse (z.B. MaRisk, DSGVO, etc.) der Unternehmen nachhaltig senkt.

Olaf Pulwey, CEO der FOCONIS AG und Geschäftsführer der FOCONIS Holding GmbH, sagt: „Unsere beiden Unternehmen verbindet unter anderem eine langjährige Marktpräsenz und ein damit verbundener Erfahrungsschatz. Gemeinsam sind wir stark genug, um mehr als 1.000 regionale Banken mit innovativen Lösungen zu versorgen. Das Team von GenoData ist bekannt für seine Expertise in den Bereichen Daten- und Prozessmanagement (online und offline) sowie Business und Customer Intelligence. Mit diesen Spezialisten können unsere Kunden Vertrieb und Steuerung optimieren und die Prozessautomatisierung auf ein noch höheres Niveau heben. Diese Kernkompetenzen wollen wir gemeinsam ausbauen und weiter stärken. Daraus ergeben sich viele Vorteile für unsere Kunden. Unter anderem steht ihnen ein noch breiteres Portfolio an Lösungen und Anwendungen aus einer Hand zur Verfügung.“ Innerhalb der FOCONIS-Gruppe wird sich GenoData weiterhin auf seine Kernkompetenzen in den Bereichen Vertriebsmanagement, Reporting und Online-/Offline-Prozesse konzentrieren, während FOCONIS sich weiterhin auf die regulatorischen Anforderungen im Rahmen der internen Kontrollsysteme konzentrieren wird. Damit wird die FOCONIS-Gruppe den Anforderungen an ein modernes Banking noch umfassender gerecht.“

Rechtzeitig die Weichen für einen nachhaltigen Erfolg stellen

Katharina Lederle, ehemalige Geschäftsführerin der GenoData GmbH, fügt hinzu: „Nicht nur für unsere Produkte, sondern auch für unsere Mitarbeiter und Kunden haben wir mit FOCONIS den richtigen Partner für die Zukunft gefunden. Ich freue mich, die gesamte Führung an Bernd Frese zu übergeben.“

Bernd Frese, Geschäftsführer der GenoData GmbH, fasst zusammen: „Die jeweiligen Leistungsbereiche von GenoData und der FOCONIS Gruppe schaffen erhebliche Synergien, von denen alle Beteiligten nur profitieren können. Im Interesse unserer heutigen und zukünftigen Kunden gilt es nun, die zahlreichen Potenziale gemeinsam zu heben. So schaffen wir einen nachhaltigen Mehrwert für unsere Stakeholder innerhalb der FOCONIS Gruppe.“

Innerhalb der FOCONIS-Gruppe wird sich GenoData weiterhin auf seine Kernkompetenzen in den Bereichen Vertriebsmanagement, Reporting und Online/Offline-Prozesse konzentrieren. Durch die Bündelung ihrer Kräfte werden beide Unternehmen in der Lage sein, eine umfassendere und effektivere Lösung für ihre Kunden anzubieten. Gleichzeitig wird FOCONIS durch die Konzentration auf interne Kontrollsysteme in der Lage sein, Banken mit verbesserten Compliance- und Risikomanagement-Fähigkeiten auszustatten.

FOCONIS AG

https://www.foconis.de

Die 2000 in Vilshofen gegründete Foconis AG ist ein führender Anbieter für Datenqualität, Kontrolle und Compliance und unterstützt Finanzinstitute bei der internen Berichterstattung und der Einhaltung gesetzlicher Anforderungen. Die Lösung ist auf Banken im deutschsprachigen Raum fokussiert und umfasst derzeit mehr als 500 Kunden aus der Finanzdienstleistungsbranche. Das Hauptprodukt des Unternehmens, FOCONIS-ZAK®, konsolidiert Daten aus verschiedenen Quellen, z. B. Börsendaten, Wertpapierlisten, Daten von Bankenverbänden, Geschäftsinformationen oder andere (un)strukturierte Daten, die z. B. vom IT-Dienstleister oder im Rahmen des Kernbankprozesses bereitgestellt werden. Das System analysiert und steuert die zu verarbeitenden Daten automatisch anhand eines mit den Banken- und Sparkassenverbänden abgestimmten Regelwerkes. Werden auffällige Geschäftsvorfälle identifiziert, leitet ZAK nach einem fest definierten Prozess inklusive Eskalationspfaden die Lösung von Compliance-Problemen ein. Die geprüften und korrigierten Daten werden dann automatisch im Kernbankensystem des Kunden aktualisiert. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und beschäftigt derzeit 97 Mitarbeiter.

GenoData EDV-Systeme GmbH

https://www.genodata.de/

GenoData, ein 1992 gegründeter mittelständischer IT-Dienstleister mit Sitz in Landau in der Pfalz, entwickelt maßgeschneiderte Lösungen für seinen Kundenstamm im Unternehmens- und Finanz- und Bankensektor in Deutschland. Das Unternehmen entwickelt ein bewährtes modulares System GDix für Datenmanagement, Datenvernetzung und Datenauswertung. Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 45 Mitarbeiter.

Main Capital Partners

https://main.nl/de/

Main Capital Partners ist ein führender Software-Investor in den Benelux-Ländern, der DACH-Region und den nordischen Ländern. Main hat fast 20 Jahre Erfahrung in der Stärkung von Softwareunternehmen und arbeitet als strategischer Partner eng mit den Managementteams seiner Portfoliounternehmen zusammen, um nachhaltiges Wachstum zu realisieren und exzellente Softwaregruppen aufzubauen. Main beschäftigt 60 Mitarbeiter und unterhält Büros in Den Haag, Stockholm, Düsseldorf, Antwerpen und eine Niederlassung in Boston. Im Oktober 2021 verwaltete Main ein Vermögen von über 2,2 Milliarden Euro. Main hat bis heute in mehr als 150 Softwareunternehmen investiert. Diese Unternehmen haben Arbeitsplätze für rund 9000 Mitarbeiter geschaffen.

[Ende der Mitteilung]

Der Absender dieser Pressemitteilung ist Main Capital Partners.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Main Capital Partners

Sven van Berge Henegouwen (Managing Partner)

sven@mainsoftware.de

+49 173 4823712

Rathausufer 17, 40213 Düsseldorf

Germany