Foconis definiert den Finanzmarkt mit innovativer Trading-Software „Buying Power Hub“ neu

Herzogenrath, 22.05 2025 – Die Foconis GmbH stellt ihre neueste Software-Lösung für den Finanzmarkt vor: Buying Power Hub (BPH). Diese hochmoderne Cloud-Native-Plattform wurde speziell entwickelt, um Finanzinstitute, Trader und Investoren bei der effizienten Verwaltung finanzieller Ressourcen und der Optimierung des Limit-Managements zu unterstützen.

In einer sich dynamisch wandelnden Finanzlandschaft mit einer wachsenden Vielfalt an Anlageklassen – etwa durch Kryptowährungen – bietet BPH eine leistungsstarke und intuitive Lösung für das Limit-Management. Die Software ermöglicht eine Echtzeit-Überwachung von Salden, sofortige Limitanpassungen und eine nahtlose Integration in bestehende Systemlandschaften. Dank modernster Cloud-Technologie erhalten Nutzer jederzeit eine transparente Übersicht über die Buying Power ihrer Kunden und können so schnell auf Marktveränderungen reagieren.

„Durch den Einsatz des Buying Power Hub können Banken und Finanzinstitute ihren Kunden die maximale Ausnutzung ihrer Buying Power ermöglichen und gleichzeitig Risiken erheblich reduzieren. Davon profitieren sowohl die Institute als auch die Endkunden, die vor einer Überziehung geschützt sind. Somit verschafft BPH Finanzmarktakteuren und deren Kunden einen klaren Wettbewerbsvorteil“, erklärt Matthias Löffler, Geschäftsführer Foconis Trading.

Mit dem BPH von Foconis profitieren Nutzer von 24/7-Verfügbarkeit und einer Echtzeit-Saldenüberwachung, die verzögerungsfreie Transaktionsfreigaben ermöglicht. Automatisierte Prozesse minimieren Fehler und verhindern Limitüberschreitungen, was die Sicherheit und Kontrolle erhöht.

Flexible Kundenlimits erlauben eine schnelle Anpassung an Marktentwicklungen, während die plattformübergreifende Nutzung und hohe Interoperabilität BPH von spezifischen Transaktionsplattformen unabhängig machen. Zudem sorgt die hohe Performance für blitzschnelle Transaktionen und maximale Effizienz – selbst in hochvolatilen Märkten.

„Mit dem Buying Power Hub setzen unsere Kunden neue Maßstäbe im Finanzmarkt. Sie haben ihre Limits und Risiken jederzeit im Blick, profitieren von beschleunigten Transaktionsfreigaben und einer kontinuierlichen Risikokontrolle. Durch den Wegfall von Wartungsfenstern und schnellere Freigaben können sie zudem mehr Transaktionen in kürzerer Zeit durchführen“, sagt Matthias Löffler.

Bei einem Pilotkunden ist BPH bereits erfolgreich im Einsatz. Der offizielle Go-Live ist für Juni 2025 geplant – ab dann steht die Lösung allen Nutzern zur Verfügung und setzt neue Maßstäbe für ein effizientes Limit-Management im Finanzsektor.

Weitere Informationen: https://group.foconis.com/de/loesungen/foconis-flagships/foconis-decide/foconis-buying-power-hub

Pressekontakt Matthias Löffler Foconis GmbH Im Straßer Feld 3 52134 Herzogenrath E-Mail: presse@foconis.de

PR-Agentur: Fuchskonzept GmbH Birgit Intrau Kastanienallee 10 12587 Berlin E-Mail: kontakt@fuchskonzept.com



Über die Foconis Gruppe

Die Foconis GmbH vereint hochspezialisierte Expertise aus langjähriger Projekterfahrung mit einem einzigartigen Portfolio innovativer Software-Lösungen. Zukunftssicher, verlässlich und wirtschaftlich unterstützen die über 400 Mitarbeitenden der Foconis GmbH ihre mehr als 850 Kunden weltweit mit maßgeschneiderten Services für entscheidende Kernprozesse des Finanz- und Bankenwesens. Den Fokus legt das Unternehmen auf die Bereiche Zahlungsverkehr, Datenanalyse und -Kombination, Prozesseffizienz, Business Intelligence, Compliance Management und Trading. https://group.foconis.de