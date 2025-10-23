Flotten-Umfrage: Fahrpersonal zeigt große Bedenken bei Cockpit-Kameras, erkennt jedoch auch Vorteile

Die Studie mit mehr als 3.500 Teilnehmenden in Europa, darunter 500 in Deutschland, macht ein Spannungsfeld sichtbar: 91 Prozent haben Vorbehalte gegenüber Innenraumkameras, würden diese aber zurückstellen, wenn Videoaufnahmen im Unfallfall entlastende Beweise liefern können. Diese Abwägung spricht nicht gegen Technologie, sondern für informierte Akzeptanz, sofern Nutzen, Zweck und Rechtsrahmen verständlich erklärt werden. Branchenanalysen für 2025 unterstreichen, dass Transparenz und klare Richtlinien zu Datenverarbeitung, Zugriff und Speicherfristen entscheidend für Vertrauen im Flottenbetrieb sind.​

Die Vorbehalte in Deutschland sind breit gestreut. Sorge um aus dem Kontext gerissene Sequenzen (39 Prozent), Arbeitgeber-Überwachung (38 Prozent) und Datensicherheit unbeteiligter Verkehrsteilnehmender (36 Prozent) werden häufig genannt und verlangen vor Einführung nach zielgerichteter Kommunikation und Governance. Best Practices empfehlen frühzeitige Einbindung des Fahrpersonals, klare Zweckbindung (Sicherheitscoaching statt Kontrolle) und datenschutzfreundliche Voreinstellungen, etwa Ereignis-getriggerte Speicherung und automatische Verpixelung. So entsteht eine Sicherheits- und Lernkultur, die Risiken senkt und Compliance stärkt.​

Nutzen für Performance und Wohlbefinden

Die aktuellen Zahlen bestätigen: 62 Prozent befürworten Technologie zur Leistungsverbesserung, und 69 Prozent bewerten Aufzeichnungen positiv, wenn sie konstruktiv fürs Coaching eingesetzt werden; weniger als ein Prozent sieht gar keinen Nutzen in Dashcams. Genannte Vorteile reichen von messbarer Kompetenzentwicklung über gerichtsfeste Beweise nach unverschuldeten Unfällen bis zum Schutz vor Versicherungsbetrug, was in Zeiten von Fahrkräftemangel und hohem Stresslevel zusätzliche Relevanz gewinnt. Marktneuheiten kombinieren Sprachhinweise mit Video-Intelligenz und berichten in Piloten deutliche Rückgänge bei zu dichtem Auffahren und ablenkender Handynutzung, was den präventiven Charakter von KI-Coaching unterstreicht.

Methodik: Geotab beauftragte Opinion Matters mit der Befragung von 3.514 professionellen Lkw- und Transporterfahrern (im Alter von 17+) in Großbritannien (509), Deutschland (500), Frankreich (500), den Niederlanden (502), Irland (501), Italien (500) und Spanien (502) zu ihrer Einstellung gegenüber Dashcams, die sowohl die Straße als auch den Fahrerraum aufzeichnen, zu befragen. Die Daten wurden zwischen dem 2. Oktober 2025 und dem 10. Oktober 2025 online erhoben. Quelle: Geotab