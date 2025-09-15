Nürnberg – Atemberaubende Artistik, rasante Action und Comedy-Stars auf Spitzenniveau – die Flic Flac X-Mas Show bringt vom 15. Dezember 2025 bis 11. Januar 2026 internationales Top-Entertainment direkt nach Nürnberg. Das legendäre schwarz-gelbe Zelt wird erneut zum Treffpunkt für Adrenalin, Nervenkitzel und Emotionen.

Für die nächste Spielsaison hat das Team von Flic Flac ein neues kulinarisches Angebot vorbereitet, das die Besucher auch abseits der Bühne begeistern soll. Besonders für Weihnachtsfeiern, Firmenveranstaltungen oder Familienausflüge eröffnen sich dadurch noch mehr Möglichkeiten. Neben individuellen Upgrades profitieren Gruppen zusätzlich von neuen Gastronomieangeboten und Ticketrabatten.

Show & Schmankerl – kulinarisches Highlight im Gourmet-Zelt

Das neue exklusive 3-Gänge-Dinner-Buffet setzt in diesem Jahr echte Maßstäbe und macht den Showbesuch zu einem Rundum-Erlebnis. In einem separaten Gourmet-Zelt genießen die Gäste vor oder nach der Vorstellung eine Auswahl festlicher Speisen. Am Buffet laden regionale und weihnachtliche Köstlichkeiten wie Black Angus Roastbeef, traditioneller Sauerbraten mit Kloß oder feine Mousse au Chocolat zum Genießen ein – selbstverständlich ergänzt durch vegetarische Alternativen. Neben Vorspeisen, Hauptgerichten und Desserts sind alle Getränke bereits im „Show & Schmankerl“-Paket enthalten.

Alles inklusive: das VIP-Erlebnis bei Flic Flac

Auch in diesem Jahr erwartet die Besucher im beheizten Vorzelt ein exklusives VIP-Erlebnis mit reservierten Plätzen in einem separaten Bereich. Hier können die Gäste vor und nach der Show sowie während der Pause entspannen und sich nach allen Genussregeln verwöhnen lassen. Geboten wird eine vielfältige Auswahl an Getränken, warmen Speisen sowie süßen und salzigen Snacks – bequem mit Service direkt am Platz. Für alle, die das Besondere suchen, gibt es zudem eine große Auswahl köstlicher Cocktails.

Build Your Own Event – Eine Veranstaltung nach individuellen Wünschen

Gerne werden Firmen-/Weihnachtsfeiern oder Jahresauftakt-Events nach individuellen Vorstellungen gestaltet, zum Beispiel mit einem reservierten Bereich, festlicher Deko, zusätzlichen Hotelübernachtungen oder verschiedenen Essens- und Getränkepauschalen. Flic Flac macht so die X-Mas Show zu einer einmaligen Winter-Attraktion. Für Gruppen ab 20 Personen gibt es zusätzlich bis zu 20 % Rabatt auf den regulären Eintrittspreis.

Tickets, Gutscheine und Angebote

Der Vorverkauf für die Spielzeit 2025/2026 läuft bereits. Tickets ab 35 € sowie Geschenkgutscheine sind an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie auf flicflac-nuernberg.de erhältlich. Alle Gruppenangebote und Zusatzpakete sind online buchbar: https://flicflac-nuernberg.de/firmen/.